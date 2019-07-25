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Минкультуры не стало торговаться в буфете
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Газета
Минкультуры не стало торговаться в буфете
Газета № 114 (3069) (2507) Бизнес,
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Минкультуры не стало торговаться в буфете
Театрам разрешат открывать точки общепита без конкурса
Минкультуры хочет упростить театрам условия открытия кафе и торговых точек. Если новые правила примут, то театры смогут без конкурсов заключать договоры с частными компаниями об открытии буфетов и сувенирных лавок
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Суть проекта

Минкультуры подготовило проект постановления правительства, упрощающий открытие в театрах торговых точек и кафе: министерство предлагает дать театрам право заключать договоры возмездного оказания услуг с операторами общественного питания и торговли. Документ вносит изменения в Положение о театре в России (это составная часть постановления правительства «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»), он размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

По действующим нормам театры могут или сами организовать буфет или ресторан на своей территории, или заключить для этого договор аренды со сторонними участниками. Новые правила дадут учреждению более гибкие инструменты по сравнению с договором аренды, говорится в пояснительной записке. Договор оказания услуг не требует проведения торгов и согласования такого договора с учредителем, например с Минкультуры.

По новому типу договора можно будет организовать театральный буфет и нестационарные торговые точки. Причем они должны быть нацелены именно на оказание услуг зрителям театров. Компания, которая заключит такой договор с театром, не получит, как в случае с договором аренды, в пользование помещение, и театр сможет при необходимости перемещать буфеты или лавки по своему усмотрению, не меняя оператора.

Изменится и формат ценообразования аренды. Сейчас при заключении договора независимый оценщик определяет рыночную ставку, по которой можно сдать конкретное помещение в театре. «На практике это приводит к тому, что [...] театры не могут найти арендатора, способного нести указанные расходы на аренду, а соответствующие площади простаивают», — говорится в пояснительной записке. Возможность заключения возмездных договоров оказания услуг позволит театрам предлагать более конкурентные условия и тем самым избежать простаивания площадей, уверены авторы инициативы.

Почему изменения нужны театрам

Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок уверен, что предлагаемые Минкультуры меры существенно упростят театрам жизнь из-за того, что не нужно будет проводить конкурс. «Кроме того, стоимость аренды формируется на базе рыночной цены, и конкурс идет на повышение этой цены. Конечно, это ограничивает круг арендаторов», — поясняет он.

Хотя сейчас закон не запрещает театрам самостоятельно заниматься организацией общественного питания, но не все театры имеют соответствующие компетенции и, как следствие, прибегают к услугам сторонних компаний, говорит Крок. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, новый тип договора позволит театрам контролировать наценку буфетов и качество оказания услуг, а театры смогут в том числе получать процент от продаж.

«Присутствие общепита в любом развлекательном заведении — это всегда хорошо. Люди к этому привыкли, пристрастились к еде вне дома, а перекусить в антракте в театре — это своего рода ритуал. Там, где нет еды или алкоголя в театральном буфете, например в учебных театрах, всегда есть недовольные посетители, которые привержены этой традиции», — говорит директор направления стрит-ретейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.

Кто заинтересован в управлении театральными буфетами

Сейчас, по словам Камлюк, буфеты во многих российских театрах выглядят не совсем качественно и современно. «Можно было бы придумать здесь pop-up-корнеры от известных ресторанных брендов», — предполагает эксперт. Однако, по ее словам, профессиональным операторам общепита размещение в театрах будет интересно при пакетных предложениях по открытию точек сразу в нескольких учреждениях.

Профессиональные игроки берутся и за единичные проекты в знаковых театрах. Например, ресторанный холдинг Ginza Project занимался организацией питания в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Дочерняя компания холдинга — ООО «Петрос» — получила в управление буфеты для зрителей и столовые для персонала Мариинки без конкурса, как субъект малого предпринимательства.

По словам Бухарова, пример Ginza Project — единичный. «Сейчас заключить договор с любым бюджетным учреждением, в том числе с театром, фактически невозможно. Это миллион документов, конкурс и так далее, но если это станет проще, желающие найдутся, — говорит Бухаров. — Во всем мире в театрах обязательно есть качественный буфет или собственный ресторан, в котором можно после театра выпить бокал шампанского и обсудить постановку, а у нас ничего этого нет».

Сколько зарабатывают российские и зарубежные театры

В доступных материалах федеральных и муниципальных театров России указаны лишь субсидии, доходы от оказания услуг и сдачи помещений. В 2019 году Большой театр России, согласно информации о плане его финансово-хозяйственной деятельности, рассчитывает получить 5,1 млрд руб. субсидий, оказать платные услуги на 2,7 млрд руб. и получить еще 22 млн руб. от сдачи помещений в аренду. В целом доходы с учетом других поступлений ожидаются на уровне 8,4 млрд руб., расходы — 9,3 млрд руб.

Государственный академический театр им. Е.Б. Вахтангова рассчитывает на то, что в этом году его доходы составят 1,3 млрд руб. Из них 694 млн руб. будут субсидиями, 568 млн руб. — доходами от оказания услуг, 8 млн руб. — доходами от собственности. Расходы театра определены в 1,4 млрд руб. Сдача помещений в аренду не приносит театрам существенных доходов, основная статья доходов — это продажа билетов, признает Крок. По итогам 2018 года Театр им. Вахтангова заработал на продаже билетов 484,5 млн руб., от сдачи имущества — 7 млн руб., следует из годового отчета учреждения.

Принадлежащий правительству Москвы театр «Ленком» рассчитывает прежде всего на самого себя. Из столичного бюджета он в 2019 году получит всего 14 млн руб. Безвозмездные поступления от правительств других стран, международных финансовых и наднациональных организаций составят 20 млн руб. Сам театр заработает 340 млн руб. Еще 339 млн руб. в плане финансово-хозяйственной деятельности указаны как гранты. Доходы от аренды оцениваются в 29 млн руб. При этом у «Ленкома» расходы также превысят доходы: 845 млн руб. против 726 млн руб.

Поступления Лондонского королевского театра Ковент-Гарден в финансовом году, закончившемся 28 августа 2018 года, составили £138 млн, свидетельствует отчетность Royal Opera House Covent Garden Foundation. Из них непосредственно на продаже билетов театр заработал £45,5 млн, на коммерческой деятельности — £28,7 млн. Подавляющую часть поступлений составили пожертвования. Расходы Ковент-Гардена в предыдущем финансовом году — £131,8 млн. В прибыли от коммерческой деятельности на услуги общепита приходится £7,1 млн, на продажу аудиовизуальных материалов — £1,3 млн, на продажу других товаров — £0,5 млн.

У лондонского театра Old Vic прибыль в финансовом году, закончившемся 31 августа 2018 года, достигла £15,5 млн, из которых £7,5 млн театр заработал на продаже билетов, £3,9 млн — на коммерческой деятельности, а £4,2 млн получил в виде пожертвований. Конкретно поступления от кейтеринга и розничных продаж не раскрываются. Общие расходы составили £16,3 млн.

У театральной сети LW Theaters, созданной Эндрю Ллойдом Уэббером и включающей, в частности, Театр Адельфи в Вест-Энде, оборот за финансовый год, закончившийся 1 июля 2018 года, равнялся £45,2 млн. Продажи билетов обеспечили £32 млн, продажи сопутствующих товаров — £4,1 млн, доходы от аренды — £0,5 млн. Операционный убыток сети достиг £4,1 млн, но за счет поступлений от связанных предприятий было зафиксировано £10 млн чистой прибыли.

Авторы: Надежда Федорова, Мария Истомина, Сергей Соболев.
Теги: театры , Минкультуры , общепит
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