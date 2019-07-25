В банках зазеленели запасы

Зачем российские кредитные организации увеличивают валютную ликвидность

Банки увеличивают запас валютной ликвидности на фоне ее оттока со счетов юрлиц, следует из данных ЦБ и оценки Райффайзенбанка. Это может быть связано с ожиданиями ослабления рубля или оттока средств клиентов

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В июне у банков резко вырос запас валютной ликвидности — на $3,7 млрд, до $18,8 млрд, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай со ссылкой на данные Центробанка. Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд). Объем валютного кредитования почти не изменился, обращает внимание аналитик, и в результате по кредитно-депозитным операциям произошел отток валютной ликвидности в размере $6,6 млрд.

«По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств по ранее заключенным форвардным контрактам с небанковским сектором», — пишет Порывай. Он напоминает, что в июне прошлого года также наблюдался большой отток средств со счетов юрлиц ($4,6 млрд), но в отличие от нынешней ситуации он сопровождался падением запаса валютной ликвидности — на $6,7 млрд: «Фактически в этом году у банков сократились обязательства в валюте, но объем ликвидных валютных активов не менялся. В прошлом году мы наблюдали синхронную динамику, когда и активы, и средства на клиентских счетах сокращались».

Текущая ситуация может быть связана с тем, что отдельные банки привлекают рублевые средства через валютные свопы с некредитными организациями — возможно, с крупными экспортерами. «Вероятно, банки, прежде всего крупные (поскольку именно они оказывают существенное влияние на картину в целом), стали более сбалансированно относиться к управлению своей валютной ликвидностью. С одной стороны, банки проводят дедолларизацию, с другой стороны, не сокращают открытую валютную позицию даже в ущерб своей процентной марже», — сказал Порывай РБК. Банки могут сохранять свою ликвидную валютную позицию, потому что ожидают во втором полугодии либо сезонного ослабления рубля, либо сезонного же усиления оттока средств с клиентских счетов, считает он.

«Действительно, в преддверии выплат дивидендов, в том числе нерезидентам в иностранной валюте, компании конвертируют часть ликвидности в иностранную валюту. Это может ограничивать рублевую ликвидность, но ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ быстро нормализует ситуацию», — согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Ситуация с рублевой ликвидностью должна улучшиться во втором полугодии, ожидает и Порывай, этому поможет снижение рублевых ставок за счет смягчения политики ЦБ и сокращения размещения ОФЗ.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин также отмечает, что «у банков есть потребность в ликвидности, в связи с чем кредитные организации активно занимают средства у Минфина». Улучшению ситуации поспособствуют расходы бюджета, считает он: «Во втором полугодии потребности в ликвидности у банков могут сократиться. Однако мы бы не переоценивали фактор меньших планов по размещению ОФЗ. Большую часть ОФЗ в первом полугодии выкупали нерезиденты, а не банки. Скорее на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью будут влиять традиционные сезонные бюджетные расходы, в том числе и расходы на нацпроекты», — отметил он.

Банки уже давно запасались валютной ликвидностью, а сейчас могли докупить ее, чтобы сохранить запас, несмотря на оттоки, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. К тому же часть «оттоков» валютных вкладов на самом деле могла быть конвертацией их в рубли, допускает он. При этом у банков все и так хорошо с рублевой ликвидностью, у многих из них — профицит, отмечает Данилов.