Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,62 62,83 EUR Нал. 70,91 69,99 USD Бирж. 63,30 +0,14 EUR Бирж. 70,50 +0,04 USD ЦБ. 63,12 -0,01 EUR ЦБ. 70,32 -0,31 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 10086,00 +399,30 IMOEX 2682,91 -0,67% RTSI 1340,48 +0,06% Brent 63,50 -0,31% DJIA 27269,97 -0,29% Nasdaq 8321,50 +0,85%
В банках зазеленели запасы
Лента новостей
Лидеры в кедах: как миллениалы меняют бизнес и мир 10:21, РБК и Сбербанк Первый В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ 10:10, Общество МИД Белоруссии сообщил о состоянии раненного в Турции дипломата 10:09, Общество В Каспийское море упал азербайджанский истребитель 10:06, Общество «Дочки» «Газпрома» продадут 2,9% его акций на 150 млрд руб. 10:01, Бизнес «Пора покупать машины поменьше»: осенью парковки станут короче 09:53, Авто Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни 09:53, РБК и Philips Острый ум: 9 простых способов повысить концентрацию 09:43, Спецпроект РБК PINK Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят 09:39, Общество МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в десяти детских лагерях Якутии 09:38, Общество Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова 09:24, Общество Как снизить негативные факторы работы в офисе 09:22, РБК и Philips В Сочи после сильных ливней сошел сель 09:16, Общество Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян 09:11, Общество С глупым боссом можно работать: Линда Хилл — об отношениях с начальником 09:04, PRO Сбербанк и Mail.Ru решили создать СП на ₽100 млрд 09:04, Бизнес Читай по ногам: как работает язык тела. Тест 08:53, Партнерский материал Нурмагомедов заявил о ненависти к спорту после смерти боксера Дадашева 08:52, Спорт Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после утечки в Telegram 08:45, Политика Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште 08:23, РБК и ОТП Банк Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ 08:16, Спорт Власти решили закрыть лагерь в Хабаровском крае с 25 июля 08:11, Общество Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах 08:00, Бизнес ПредПосылки для скачка: что будет с доставкой интернет-покупок завтра 07:57, PRO В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом 07:55, Политика Футболист «Зенита» Нобоа отказался переходить в клуб Ротенберга 07:38, Спорт Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц 07:35, Общество Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест 07:10, РБК и Philips
Газета
В банках зазеленели запасы
Газета № 114 (3069) (2507) Финансы,
0
В банках зазеленели запасы
Зачем российские кредитные организации увеличивают валютную ликвидность
Банки увеличивают запас валютной ликвидности на фоне ее оттока со счетов юрлиц, следует из данных ЦБ и оценки Райффайзенбанка. Это может быть связано с ожиданиями ослабления рубля или оттока средств клиентов
Фото: Ahmad Halabisaz / Zuma / ТАСС

В июне у банков резко вырос запас валютной ликвидности — на $3,7 млрд, до $18,8 млрд, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай со ссылкой на данные Центробанка. Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.

На счетах физических лиц, наоборот, наблюдался приток валюты, однако он был незначительным ($1,5 млрд). Объем валютного кредитования почти не изменился, обращает внимание аналитик, и в результате по кредитно-депозитным операциям произошел отток валютной ликвидности в размере $6,6 млрд.

«По-видимому, банки для исполнения валютных обязательств перед клиентами получили валюту из своих рублевых средств по ранее заключенным форвардным контрактам с небанковским сектором», — пишет Порывай. Он напоминает, что в июне прошлого года также наблюдался большой отток средств со счетов юрлиц ($4,6 млрд), но в отличие от нынешней ситуации он сопровождался падением запаса валютной ликвидности — на $6,7 млрд: «Фактически в этом году у банков сократились обязательства в валюте, но объем ликвидных валютных активов не менялся. В прошлом году мы наблюдали синхронную динамику, когда и активы, и средства на клиентских счетах сокращались».

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона
Экономика

Текущая ситуация может быть связана с тем, что отдельные банки привлекают рублевые средства через валютные свопы с некредитными организациями — возможно, с крупными экспортерами. «Вероятно, банки, прежде всего крупные (поскольку именно они оказывают существенное влияние на картину в целом), стали более сбалансированно относиться к управлению своей валютной ликвидностью. С одной стороны, банки проводят дедолларизацию, с другой стороны, не сокращают открытую валютную позицию даже в ущерб своей процентной марже», — сказал Порывай РБК. Банки могут сохранять свою ликвидную валютную позицию, потому что ожидают во втором полугодии либо сезонного ослабления рубля, либо сезонного же усиления оттока средств с клиентских счетов, считает он.

«Действительно, в преддверии выплат дивидендов, в том числе нерезидентам в иностранной валюте, компании конвертируют часть ликвидности в иностранную валюту. Это может ограничивать рублевую ликвидность, но ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ быстро нормализует ситуацию», — согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Ситуация с рублевой ликвидностью должна улучшиться во втором полугодии, ожидает и Порывай, этому поможет снижение рублевых ставок за счет смягчения политики ЦБ и сокращения размещения ОФЗ.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин также отмечает, что «у банков есть потребность в ликвидности, в связи с чем кредитные организации активно занимают средства у Минфина». Улучшению ситуации поспособствуют расходы бюджета, считает он: «Во втором полугодии потребности в ликвидности у банков могут сократиться. Однако мы бы не переоценивали фактор меньших планов по размещению ОФЗ. Большую часть ОФЗ в первом полугодии выкупали нерезиденты, а не банки. Скорее на улучшение ситуации с рублевой ликвидностью будут влиять традиционные сезонные бюджетные расходы, в том числе и расходы на нацпроекты», — отметил он.

Банки уже давно запасались валютной ликвидностью, а сейчас могли докупить ее, чтобы сохранить запас, несмотря на оттоки, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. К тому же часть «оттоков» валютных вкладов на самом деле могла быть конвертацией их в рубли, допускает он. При этом у банков все и так хорошо с рублевой ликвидностью, у многих из них — профицит, отмечает Данилов.

Автор: Дарья Юрищева.
Теги: валюта , ликвидность , банки
Материалы по теме
Банки показали рекордный 1 трлн руб. прибыли за полгода Финансы
Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter