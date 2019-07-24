Двадцать и одно

В Думу внесен законопроект о едином поставщике общедоступного телеконтента

Общедоступные телеканалы должны распространяться в интернете через одно окно, согласно внесенному в Думу законопроекту; нарушившие эту схему сайты будут блокироваться. Этим окном может стать «Витрина ТВ» Национальной медиа группы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский внесли во вторник, 23 июля, в Госдуму законопроект, предусматривающий создание к январю 2020 года единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. В тот же день комитет по информполитике рекомендовал включить документ в примерную программу законопроектной деятельности нижней палаты на сентябрь.

Согласно замыслу авторов законопроекта, Роскомнадзор должен выбрать оператора распространения, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в который запрещается вносить какие-либо изменения. Сайты, которые будут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика, должны блокироваться, полагают депутаты.

Организация-оператор не должна быть подконтрольной иностранцам, говорится в законопроекте, максимальная доля иностранного участия учредителя ограничена 20%. Такое же требование сейчас предъявляется к компаниям — учредителям СМИ и телеизмерителю.

Двадцать обязательных каналов Обязательные общедоступные каналы — это двадцать каналов первого и второго мультиплексов, которые в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание должны к концу года быть доступны 98% населения страны. В первый цифровой мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и «Общественное телевидение России». Распространение сигнала этим вещателям в небольших городах субсидирует государство. Второй мультиплекс — коммерческий. Инфраструктура для него строилась за счет вещателей, они же должны оплачивать и цифровой сигнал. Во второй мультиплекс входят СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

На уполномоченную организацию, которая будет определяться на пять лет, не будут распространяться антимонопольные ограничения, следует из текста законопроекта. В ФАС это положение не прокомментировали, отметив лишь, что ведомство не получало текст законопроекта на согласование.

Кто может претендовать на роль уполномоченной организации

Единым поставщиком телеконтента, по замыслу депутатов, может быть компания, у которой есть договоры с большинством (не менее двух третей) каналов первого и второго мультиплексов.

Единую платформу распространения телевизионного контента в интернете еще в 2016 году предложил создать Медиа-коммуникационный союз. Осенью 2017 года Национальная медиа группа учредила для этих целей ООО «Витрина ТВ». Сейчас это общество на паритетных началах принадлежит Национальной медиа группе (РЕН ТВ и «Пятый канал»), ВГТРК («Россия 1», «Россия К», «Россия 24», 50% в «Карусели»), «Первый канал» (29% — у Национальной медиа группы), «СТС Медиа» (СТС, «Домашний»; холдинг контролируется Национальной медиа группой и ВТБ).

К проекту пока не присоединился холдинг «Газпром-Медиа» (НТВ, «Матч ТВ», ТВ3, «Пятница»), хотя ранее его представитель подтверждал, что «Газпром-Медиа» также станет совладельцем «Витрины ТВ».

Если законопроект Левина и Боярского будет принят, то «Витрина ТВ» будет претендовать на статус уполномоченного оператора, заверил РБК представитель компании. По его словам, распространение сигнала в цифровой среде через одно окно «позволит обеспечить измерение во всех средах и на всех устройствах, что, в свою очередь, повысит эффективность монетизации каналов».

В пресс-службе «Газпром-Медиа» отказались от комментариев. Представители других каналов, которые входят в цифровые мультиплексы, но при этом не участвуют в проекте «Витрина ТВ», на запросы не ответили.

Цена вопроса Просмотр телеканалов в интернете растет «высокими темпами», объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке необходимость регулировать распространение в сети телеконтента. Измерения Mediascope показывают, что просмотр телевизионных программ на десктопах способно увеличить аудиторию телеканалов на несколько процентов. Например, по итогам июня 2019 года просмотр передач «Матч ТВ» вживую и спустя последующие семь дней после эфира увеличил рейтинг этого канала среди всех зрителей 12–64 лет, проживающих в крупных городах, на 2,3%. У ТНТ рейтинг за счет интернет-аудитории увеличивается на 1,1%. Правда, сама телевизионная аудитория ТНТ в четыре раза больше, чем у «Матч ТВ». Измерения пока не учитывают просмотр телеконтента на мобильных устройствах. При этом Mediascope неоднократно сообщал о том, что уже сейчас интернет-аудитория на мобильных устройствах больше, чем на стационарных компьютерах и ноутбуках. Деньги вещатели традиционно зарабатывают на телевизионной рекламе. В 2018 году общая рекламная выручка телеканалов достигла, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 187 млрд руб. Расходы на видеорекламу в интернете (не только внутри телевизионных программ, но и любого другого контента) составили 10 млрд руб.

Почему видеосервисы настроены настороженно

Вещатели обсуждают идею распространения своего контента через одно окно с владельцами видеосервисов как минимум с весны этого года. Законопроект стал «результатом профессиональной дискуссии» участников медиаиндустрии и смежных отраслей, передал РБК через пресс-службу руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, ведомство наблюдало за этой дискуссией, но в ней не участвовало. «У нас нет сомнений, что в ходе подготовки законопроекта были проанализированы позиции всех заинтересованных сторон», — добавил Жаров.

Ранее операторы связи и владельцы видеосервисов указывали на то, что в случае создания единого поставщика контента им придется интегрировать на свои площадки сторонний плеер, а это «долго, дорого, а местами и невозможно». Высказывают претензии они и к внесенному в Думу законопроекту.

Плеер, который предлагается в качестве единого поставщика, не разрабатывался для iOS, Android, Smart TV, указывает представитель МТС Алексей Меркутов (оператор развивает свой видеосервис МТС.ТВ). По его мнению, в отсутствие полноценного технического решения жесткое нормативное регулирование по этому вопросу кажется «преждевременным и избыточным».

Предлагаемые законопроектом изменения фактически означают появление частной монополии на распространение сигнала каналов первого и второго мультиплексов в ОТТ (Over the Top, телевидение через интернет), категоричен директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям спутникового оператора «Триколор ТВ» Павел Стешин, отмечая, что предлагается частично вывести уполномоченную организацию из-под действия антимонопольного законодательства. «Мы, как участник рынка, выступаем против такой монополизации», — заключает он.

Сейчас владельцы видеосервисов договариваются с вещателями напрямую. В этом месяце «Триколор ТВ», как сообщало отраслевое издание «Кабельщик», перестал транслировать на своей онлайн-платформе семь каналов Национальной медиа группы, поскольку та потребовала распространять их через «Витрину ТВ».

«Триколор ТВ», по словам Стешина, видит возможные риски, связанные с предлагаемым монополистом программным обеспечением: «Нас волнует вопрос, может ли монопольный поставщик гарантировать безопасность пользовательских данных и отсутствие проблем с вещательной платформой».

Видеосервисы выступают для «Витрины ТВ» не только как сеть распространения сигнала телеканалов, но и как поставщики больших данных для таргетирования рекламы, обращает внимание Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (ivi.ru, Okko и др.). Условия сотрудничества должны быть интересны и выгодны и видеосервисам, резюмирует Бырдин.