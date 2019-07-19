Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,31 62,52 EUR Нал. 71,29 70,42 USD Бирж. 62,89 +0,09 EUR Бирж. 70,82 +0,03 USD ЦБ. 62,83 -0,12 EUR ЦБ. 70,61 +0,05 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 10727,00 +942,60 IMOEX 2724,07 +0,79% RTSI 1364,42 +1,09% Brent 62,64 +1,38% DJIA 27222,97 +0,01% Nasdaq 8207,24 +0,27%
Запас спецслужб оставляют на Родине
Лента новостей
5 необычных форматов семьи, которые могут стать нормой 11:01, Стиль Власти отказались ограничивать госзакупки импортных холодильников 11:00, Технологии и медиа Что взять в дорогу: гаджеты для комфортной поездки 10:59, РБК и Philips СК назвал причину инцидента с эвакуацией Boeing 737 в Шереметьево 10:49, Общество На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек 10:40, Общество Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки в девелопменте 10:39, Бизнес Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома 10:28, РБК и Philips Где купить кроссовки, как у Владимира Путина 10:25, Стиль Второй за сутки самолет Utair вынужденно сел из-за сигнала о неполадках 10:24, Общество $1,5 млрд прибыли: как Honeywell заработала на высоком спросе на перелеты 10:19, Quote Разбивают стекла, режут колеса: во дворы вернулись парковочные войны 10:09, Авто Bitcoin снова резко подорожал: криптовалюта закрепилась выше $10,4 тыс. 10:06, Крипто В Якутске за пропаганду экстремизма задержали 20 граждан Таджикистана 10:05, Общество Жонглирование словами: как отличить искусственный интеллект от подделки 10:01, PRO В Сербии разбился военный вертолет 10:00, Общество 6 предметов мебели, от которых пора избавиться 10:00, Недвижимость Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе 09:59, РБК и Philips В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков 09:56, Общество Четвертый энергоблок Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 09:52, Общество У разработчиков атомной бомбы СССР изъяли землю в Москве под новостройку 09:45, Общество Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область 09:37, Политика 85% россиян заявили о важности дружбы с Украиной 09:35, Общество Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь 09:30, Партнерский материал Ученые выявили влияние высокого давления на риск инфаркта и инсульта 09:25, Общество Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса 09:20, Спорт В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту 09:11, Недвижимость Прокуратура и СК начали проверки после инцидента с Boeing в Шереметьево 09:11, Общество Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом 09:03, Бизнес
Газета
Запас спецслужб оставляют на Родине
Газета № 110 (3065) (1907) Общество,
0
Запас спецслужб оставляют на Родине
Депутаты Госдумы предложили запретить бывшим сотрудникам ФСБ пять лет выезжать за границу
Появление законопроекта об ограничениях на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ его авторы объясняют желанием защитить тех от враждебных провокаций. Эксперты называют эту меру «усилением контрразведывательного режима»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Закрыть отставникам выезд за границу

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в парламент проект поправок в закон, устанавливающий правила выезда из России. В соответствии с документом предлагается расширить список оснований для временного запрета выезда россиян за границу, разрешив объявлять невыездными бывших сотрудников Федеральной службы безопасности.

По действующему законодательству, ограничить в праве выезда за границу можно только действующего сотрудника ФСБ. После увольнения он может остаться невыездным лишь в том случае, если во время службы имел доступ к гостайне. Разработчики законопроекта из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции полагают, как пояснил РБК один из его авторов, зампред этого комитета Александр Хинштейн, что «на фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств» спецслужба должна иметь возможность запрещать выезжать за границу всем своим бывшим сотрудникам для их же собственного блага.

Авторы законопроекта предлагают наделить ФСБ правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, пояснил РБК Хинштейн. «Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности. Так, в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сотрудники ФСБ, согласно приказу директора ФСБ от 17 апреля 2012 года, могут выезжать за пределы России только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица ФСБ. Для получения разрешения на выезд за границу за три месяца до соответствующей даты (за исключением экстренных случаев) сотруднику ФСБ необходимо подать рапорт. В случае если он имеет доступ к секретной информации, выезд согласовывается с директором ФСБ либо с его замами. Загранпаспорта сотрудников ФСБ хранятся в подразделении.

Закон может помочь борьбе с коррупцией

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, законопроект внесен для совершенствования системы контрразведывательного режима. «Это должно исключить возможность утечек со стороны наших граждан и провокаций в отношении них, — говорит Михайлов, — не все сотрудники службы являются носителями секретов, но многие имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и те и другие могут стать целью провокаторов». Он напомнил, что были времена, когда «выезд за границу ограничивали, и никто не возмущался».

Весь оперативный состав ФСБ имеет допуск к секретным данным, говорит Яков Гаджиев из коллегии адвокатов «Юков и партнеры». «Для них согласно закону о гостайне это означает невозможность выезда за границу», — отметил адвокат. По его словам, в службе есть должности, которые не предполагают доступ к секретам, это технический персонал, какие-то категории аналитиков и так далее. «В то же время эти люди могут иметь дело с документами, представляющими определенный интерес для спецслужб других стран», — допускает Гаджиев. Он уверен, что закон в том числе направлен и на то, чтобы запретить выезд подобным категориям бывших сотрудников органов безопасности.

Источник в ФСБ добавляет, что сейчас бывшие сотрудники, которые в период своей работы в службе совершали противоправные действия, могут сразу после увольнения покинуть страну, уходя, таким образом, от ответственности. «Поправки в закон могут стать своего рода профилактикой таких случаев», — отметил источник.

Однако некоторые эксперты полагают, что эта инициатива лишена смысла. «Не очень понятно, почему это ограничение должно действовать для сотрудников после увольнения — говорить о враждебных акциях против них вряд ли стоит, если только это какие-то единичные случаи», — считает адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков.
Теги: ФСБ , Госдума , законопроект , выезд за границу
Материалы по теме
Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов Общество
Авиадебоширов предложили сделать невыездными Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter