Запас спецслужб оставляют на Родине

Депутаты Госдумы предложили запретить бывшим сотрудникам ФСБ пять лет выезжать за границу

Появление законопроекта об ограничениях на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ его авторы объясняют желанием защитить тех от враждебных провокаций. Эксперты называют эту меру «усилением контрразведывательного режима»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Закрыть отставникам выезд за границу

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла в парламент проект поправок в закон, устанавливающий правила выезда из России. В соответствии с документом предлагается расширить список оснований для временного запрета выезда россиян за границу, разрешив объявлять невыездными бывших сотрудников Федеральной службы безопасности.

По действующему законодательству, ограничить в праве выезда за границу можно только действующего сотрудника ФСБ. После увольнения он может остаться невыездным лишь в том случае, если во время службы имел доступ к гостайне. Разработчики законопроекта из думского комитета по безопасности и противодействию коррупции полагают, как пояснил РБК один из его авторов, зампред этого комитета Александр Хинштейн, что «на фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств» спецслужба должна иметь возможность запрещать выезжать за границу всем своим бывшим сотрудникам для их же собственного блага.

Авторы законопроекта предлагают наделить ФСБ правом запрещать выезд за границу для ее бывших сотрудников на срок до пяти лет с момента увольнения с военной службы, пояснил РБК Хинштейн. «Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности. Так, в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сотрудники ФСБ, согласно приказу директора ФСБ от 17 апреля 2012 года, могут выезжать за пределы России только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица ФСБ. Для получения разрешения на выезд за границу за три месяца до соответствующей даты (за исключением экстренных случаев) сотруднику ФСБ необходимо подать рапорт. В случае если он имеет доступ к секретной информации, выезд согласовывается с директором ФСБ либо с его замами. Загранпаспорта сотрудников ФСБ хранятся в подразделении.

Закон может помочь борьбе с коррупцией

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, законопроект внесен для совершенствования системы контрразведывательного режима. «Это должно исключить возможность утечек со стороны наших граждан и провокаций в отношении них, — говорит Михайлов, — не все сотрудники службы являются носителями секретов, но многие имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и те и другие могут стать целью провокаторов». Он напомнил, что были времена, когда «выезд за границу ограничивали, и никто не возмущался».

Весь оперативный состав ФСБ имеет допуск к секретным данным, говорит Яков Гаджиев из коллегии адвокатов «Юков и партнеры». «Для них согласно закону о гостайне это означает невозможность выезда за границу», — отметил адвокат. По его словам, в службе есть должности, которые не предполагают доступ к секретам, это технический персонал, какие-то категории аналитиков и так далее. «В то же время эти люди могут иметь дело с документами, представляющими определенный интерес для спецслужб других стран», — допускает Гаджиев. Он уверен, что закон в том числе направлен и на то, чтобы запретить выезд подобным категориям бывших сотрудников органов безопасности.

Источник в ФСБ добавляет, что сейчас бывшие сотрудники, которые в период своей работы в службе совершали противоправные действия, могут сразу после увольнения покинуть страну, уходя, таким образом, от ответственности. «Поправки в закон могут стать своего рода профилактикой таких случаев», — отметил источник.

Однако некоторые эксперты полагают, что эта инициатива лишена смысла. «Не очень понятно, почему это ограничение должно действовать для сотрудников после увольнения — говорить о враждебных акциях против них вряд ли стоит, если только это какие-то единичные случаи», — считает адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич.