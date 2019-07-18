Реальные доходы не выдерживают кредитного давления

Росстат представил свежие данные о финансовом положении россиян

Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3%, отчитался Росстат. С небольшим перерывом доходы населения падают с 2014 года. Выйти на рост по итогам текущего года не удастся, считают эксперты

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

Одновременно Росстат пересмотрел оценку реальных доходов за первый квартал года: согласно новым данным, в январе—марте 2019 года показатель упал не на 2,3%, а на 2,5%.

Среднемесячная зарплата, по оценке Росстата, во втором квартале выросла в номинальном выражении на 7,4%, в реальном — на 2,3%. По итогам первого полугодия номинальная зарплата повысилась на 7%, реальная — на 1,8%

В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб.

Почему доходы уходят в минус

Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (-0,2%) по сравнению с первым (-2,5%). Замедление темпов снижения реальных доходов связано с прохождением пика инфляции в первом квартале, пояснили РБК в Росстате. В первом квартале потребительские цены в годовом выражении в среднем выросли на 5,16%, во втором квартале инфляция была меньше — 4,99%.

В целом же реальные располагаемые доходы продолжают снижаться из-за роста потребительских цен и обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам, следует из комментария ведомства.

По итогам 2018 года платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения возросли сразу на 12,2% после роста на уровне меньше 2% в предыдущие три года. Это даже выше, чем в 2014 году (+10,2%).

Давление на располагаемые доходы со стороны обязательных платежей (процентов по кредитам, налогов, оплаты ЖКХ) продолжает нарастать, подтверждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Замедление же темпов падения реальных доходов он связывает «с увеличением склонности населения к экономии даже при удовлетворении самых необходимых потребностей».

Основные проблемы связаны с увеличением платежей по налогам и кредитам, что проявилось еще в первом квартале, согласна директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Тот факт, что падение доходов замедлилось, может говорить о том, что наступило некое отрезвление населения и люди стали меньше брать кредиты, в том числе краткосрочные», — предположила она.

Темп падения доходов замедлился, потому что в начале года инфляция была выше 5%, а сейчас 5% — это может дать половину процентного пункта, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Кроме того, влияет и положительная динамика роста заработных плат, заметила эксперт. По ее мнению, доходы продолжают падать по объективным причинам, среди которых замедление темпов роста экономики и отсутствие растущего спроса на рабочую силу.

Каковы шансы на перелом тренда

Реальные доходы население беспрерывно сокращались на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%. В ситуации, когда доходы населения стали наиболее уязвимой стороной при текущей жесткой бюджетной и фискальной политике, рассчитывать на перелом тенденции к снижению благосостояния граждан не приходится, считает Покатович.

То, что реальные располагаемые доходы выйдут по итогам года в положительную область, представляется маловероятным, заявил директор по инвестициям «Локо-инвест», экс-глава департамента макропрогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. По его мнению, достижение прогноза правительства о росте показателя на 1% в год исключено. «Скорее всего, у нас шестой год подряд (с паузой в прошлом году) будет зафиксировано снижение реальных располагаемых доходов населения», — констатирует он.

Рост реальных доходов возможен только в том случае, если удастся ускорить рост экономики, считает Овчарова. «Пока экономика растет низкими темпами. У нас провал в доходах в неформальном сегменте и в предпринимательских доходах — если что-то произойдет в этих двух секторах, то тенденция может переломиться», — отметила директор Института социальной политики ВШЭ.

Счетная палата ранее выразила сомнение, что в текущем году удастся добиться роста доходов. Без новых существенных монетарных мер социальной поддержки «существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», предупредили государственные аудиторы.

Устойчивый рост реальных доходов населения — это одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом перед правительством в майском указе.