ВТБ предлагает рискнуть на триллион

В России утверждена первая программа выпуска структурных облигаций

ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Объем программы «огромен», но это лишь рамочная величина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная.

«Размер и структура конкретных выпусков будет определяться на основе анализа интереса всех классов инвесторов, которым законодательно на момент размещения будут доступны такого рода инструменты», — сообщила РБК пресс-служба банка.

Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.

Что такое структурные облигации

Структурные ноты без защиты капитала появились в США еще в конце 1960-х, а сейчас объем мирового рынка составляет $3–4 трлн, напомнила директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич. В России законодательно статус структурных облигаций уточнили осенью 2018 года: согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск таких долговых ценных бумаг не допускался, но компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные «дочки».

Еще одна особенность структурных бумаг — привязка дохода по ним к каким-либо заранее оговоренным условиям, например к сохранению цены на базовый актив в определенном диапазоне. В качестве базового актива могут выступать цены на сырьевые товары, акции, корзина индексов, курс валют и т.д. Это инструмент повышенного риска, отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Облигации с привязкой дохода к какому-либо активу ранее выпускали по российскому праву многие эмитенты, в том числе крупнейшие госбанки — Сбербанк и ВТБ, по таким бумагам гарантировалась выплата номинальной стоимости. В соответствии с новым законодательством такие бумаги с привязкой дохода называются инвестиционными, а не структурными облигациями.

«Существование структурных нот в России во многих случаях связано со специфическими сделками. По факту зачастую в России упаковка активов, например акций, в структурные ноты использовалась для того, чтобы обойти ограничение доли вложения в акции у таких инвесторов, как НПФы», — отметил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

1 трлн рублей на 100 лет

1 трлн руб. — «огромная сумма даже для классических бумаг», говорит Порывай. Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.

ВТБ уже не раз первым выходил на рынок с новыми долговыми инструментами. В 2012 году он первым из российских эмитентов выпустил «вечные» евробонды, а с 2016 года регулярно размещает однодневные облигации. «Осенью 2016 года рынок очень удивлялся программе однодневных бумаг ВТБ объемом 5 трлн руб. Однако поскольку бумаги краткосрочные, выбрать такой объем оказалось возможно достаточно быстро. В данном случае срок бумаг составляет до 100 лет, что уже больше напоминает бессрочные субординированные облигации», — отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

На развитых рынках облигации сроком 100 лет до погашения уже удивления не вызывают, считает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Если купоны у таких облигаций привлекательны в сравнении со ставками денежного рынка или банковскими депозитами, то эти финансовые инструменты можно рассматривать как облигационный аналог привилегированных акций. Доходность определяется ставкой купона», — пояснил он.

Каковы риски и выгоды

Инвестировать в структурные бумаги разрешено только квалифицированным инвесторам. ВТБ будет распространять свои бонды по закрытой подписке. «Оценить риски по такому инструменту — непростая задача даже для квалифицированного инвестора», — отметил Порывай из Райффайзенбанка.

С одной стороны, структурные облигации — высокорисковое вложение, которое дает возможность заработать намного больше, чем стандартные инструменты, с другой — они несут риск потери общей стоимости вложения, пояснила Татьяна Амброжевич из Росбанка.

Инвесторы будут осторожничать, а для эмитента это крайне выгодный инструмент, так как риск дефолта по нему очень низкий, размышляет Антонов из «Алор брокер».