Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,42 62,61 EUR Нал. 71,11 70,24 USD Бирж. 62,91 -0,14 EUR Бирж. 70,53 -0,14 USD ЦБ. 62,81 -0,02 EUR ЦБ. 70,68 -0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 9492,00 -1050,00 IMOEX 2717,26 -1,40% RTSI 1360,43 -1,57% Brent 64,63 -3,05% DJIA 27335,63 -0,09% Nasdaq 8222,80 -0,43%
ВТБ предлагает рискнуть на триллион
Лента новостей
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 10:24, Общество В Москве зафиксирован рекорд по количеству сделок с новостройками 10:05, Недвижимость Bitcoin продолжил падение: за три недели монета подешевела на 30% 10:02, Крипто Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК 10:01, Бизнес Почему сейчас прибыльно выращивать виноград и разводить свиней 10:01, PRO Интеллектуальная цепочка поставок: как работает «умное» производство 09:59, PRO Число госпитализированных из детского лагеря в Крыму превысило 50 09:58, Общество 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад 09:56, РБК и Philips Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400 09:54, Политика В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождей 09:48, Общество Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры 09:27, РБК и Галс-Девелопмент Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе 09:27, Спорт В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков 09:23, Общество Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду 09:22, Политика Ливень подтопил улицы и социальные объекты в Благовещенске 09:14, Общество Борт МЧС приготовился к экстренной посадке в Жуковском 09:07, Общество Свидетель сообщил о роли авторитета Шишканова в деле о хищении спецземель 09:02, Общество Результат сомнений: за что банк заблокирует ваш счет 09:02, PRO Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок 09:00, Quote Суд арестовал двух фигурантов дела главы банковского отдела ФСБ Черкалина 08:58, Общество Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни 08:57, РБК и Philips Частичное лунное затмение 17 июля. Фоторепортаж 08:46, Фотогалерея  Ласицкене выиграла 16-й турнир по прыжкам в высоту подряд 08:44, Спорт Володин представил свои предложения по изменению российской Конституции 08:39, Политика США ограничили передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке 08:36, Политика Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд 08:27, РБК и Peugeot В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерных бомб США в Европе 08:14, Политика Настольный консалтинг: как зарабатывают ведущие фэнтези-игр — Bloomberg 08:10, PRO
Газета
ВТБ предлагает рискнуть на триллион
Газета № 108 (3063) (1707) Финансы,
0
ВТБ предлагает рискнуть на триллион
В России утверждена первая программа выпуска структурных облигаций
ВТБ утвердил программу выпуска структурных облигаций объемом до 1 трлн руб. Объем программы «огромен», но это лишь рамочная величина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная.

«Размер и структура конкретных выпусков будет определяться на основе анализа интереса всех классов инвесторов, которым законодательно на момент размещения будут доступны такого рода инструменты», — сообщила РБК пресс-служба банка.

Программы бондов столь внушительных объемов, если не считать однодневных бондов самого ВТБ, регистрировала только «Роснефть» в 2014 и 2016 годах.

Что такое структурные облигации

Структурные ноты без защиты капитала появились в США еще в конце 1960-х, а сейчас объем мирового рынка составляет $3–4 трлн, напомнила директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич. В России законодательно статус структурных облигаций уточнили осенью 2018 года: согласно принятым поправкам, основным отличием таких бумаг является отсутствие защиты капитала. Ранее по российскому праву выпуск таких долговых ценных бумаг не допускался, но компании иногда выпускали структурные ноты через иностранные «дочки».

Еще одна особенность структурных бумаг — привязка дохода по ним к каким-либо заранее оговоренным условиям, например к сохранению цены на базовый актив в определенном диапазоне. В качестве базового актива могут выступать цены на сырьевые товары, акции, корзина индексов, курс валют и т.д. Это инструмент повышенного риска, отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Облигации с привязкой дохода к какому-либо активу ранее выпускали по российскому праву многие эмитенты, в том числе крупнейшие госбанки — Сбербанк и ВТБ, по таким бумагам гарантировалась выплата номинальной стоимости. В соответствии с новым законодательством такие бумаги с привязкой дохода называются инвестиционными, а не структурными облигациями.

«Существование структурных нот в России во многих случаях связано со специфическими сделками. По факту зачастую в России упаковка активов, например акций, в структурные ноты использовалась для того, чтобы обойти ограничение доли вложения в акции у таких инвесторов, как НПФы», — отметил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

1 трлн рублей на 100 лет

1 трлн руб. — «огромная сумма даже для классических бумаг», говорит Порывай. Но пока у этого инструмента нет конкретных условий, а объем программы — рамочная величина, отмечает он.

ВТБ уже не раз первым выходил на рынок с новыми долговыми инструментами. В 2012 году он первым из российских эмитентов выпустил «вечные» евробонды, а с 2016 года регулярно размещает однодневные облигации. «Осенью 2016 года рынок очень удивлялся программе однодневных бумаг ВТБ объемом 5 трлн руб. Однако поскольку бумаги краткосрочные, выбрать такой объем оказалось возможно достаточно быстро. В данном случае срок бумаг составляет до 100 лет, что уже больше напоминает бессрочные субординированные облигации», — отметил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

На развитых рынках облигации сроком 100 лет до погашения уже удивления не вызывают, считает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Если купоны у таких облигаций привлекательны в сравнении со ставками денежного рынка или банковскими депозитами, то эти финансовые инструменты можно рассматривать как облигационный аналог привилегированных акций. Доходность определяется ставкой купона», — пояснил он.

Каковы риски и выгоды

Инвестировать в структурные бумаги разрешено только квалифицированным инвесторам. ВТБ будет распространять свои бонды по закрытой подписке. «Оценить риски по такому инструменту — непростая задача даже для квалифицированного инвестора», — отметил Порывай из Райффайзенбанка.

С одной стороны, структурные облигации — высокорисковое вложение, которое дает возможность заработать намного больше, чем стандартные инструменты, с другой — они несут риск потери общей стоимости вложения, пояснила Татьяна Амброжевич из Росбанка.

Инвесторы будут осторожничать, а для эмитента это крайне выгодный инструмент, так как риск дефолта по нему очень низкий, размышляет Антонов из «Алор брокер».

Не только ВТБ

Структурные бонды готовят еще несколько участников финансового рынка, рассказали РБК два знакомых с ситуацией источника. В частности, УК «Солид Менеджмент», но объемы будут гораздо более скромными — 10 млрд руб. со сроком обращения десять лет.

Интерес к новым структурным инструментам также подтвердили в Росбанке. «Ранее Росбанк выступал одним из первых эмитентов структурных нот с защитой капитала по российскому праву. Мы заинтересованы в развитии рынков новых финансовых продуктов и расширении их линейки для наших клиентов», — сказала Татьяна Амброжевич.

Автор: Дарья Юрищева.
Теги: ВТБ , облигации
Материалы по теме
Объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter