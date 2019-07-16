Mail.Ru Group не везёт

«Яндекс.Такси» расширяет свое присутствие на рынке перевозок

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber договорилась о покупке активов ГК «Везёт», предоставляющей услуги вызова такси в 123 городах России. Сделка невозможна без согласия Mail.Ru Group, а она его не давала, заявляет группа

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суть сделки

Созданная путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» c Uber в России и шести соседних странах компания MLU B.V. (далее «Яндекс.Такси») договорилась о приобретении кол-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi). Об этом говорится в поступившем в РБК совместном заявлении компаний.

Согласно условиям сделки, «Яндекс.Такси» в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Половина этой суммы будет направлена на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное — в реализацию программ поддержки местных таксопарков и водителей.

Нынешние акционеры ГК «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. При этом в сделку не вошли казахстанские, чешские и другие активы ГК «Везёт» за рубежом, а также несколько технических компаний.

После закрытия сделки водители и таксопарки, сотрудничавшие с группой «Везёт», перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», то есть смогут принимать заказы от пользователей всех сервисов, входящих в компанию. При этом пользователи сервисов смогут заказывать поездку, как и прежде, через приложения Rutaxi и «Везёт». «Приложения и кол-центры с телефонными номерами останутся. Мы понимаем, что у «Везёт» много лояльных пользователей, которые привыкли к нему. Водители перейдут на общую платформу «Яндекс.Таксометр», то есть смогут принимать заказы и из «Яндекс.Такси», и из Uber, и из «Везёт», — пояснил РБК представитель «Яндекс.Такси».

Закрыть сделку «Яндекс.Такси» и ГК «Везёт» — в случае получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) — планируют до конца 2019 года. Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство пока не получило ходатайство от компаний.

Участники сделки

Компания MLU была зарегистрирована в Нидерландах в феврале 2018 года. До сих пор «Яндексу» принадлежали 59,3%, Uber — 36,6%, оставшиеся 4,1% были распределены между сотрудниками компании. После завершения сделки с ГК «Везёт» доли изменятся следующим образом: у «Яндекса» будет 56,2% компании, у Uber — 35%, у сотрудников — 5,3%, у акционеров ГК «Везёт» — 3,6%.

Uber внес в СП с «Яндексом» $345 млн, а также контракты, в том числе на доставку еды из ресторанов (сервис Uber Eats), сообщала компания в проспекте первичного публичного размещения акций (IPO). Инвестиции «Яндекса» должны были составить $100 млн. Помимо России компания предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Ей также принадлежат сервис доставки еды из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда», сервис доставки наборов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф», кроме того, компания занимается разработкой технологии автономного вождения.

Группа компаний «Везёт» была создана в 2017 году в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»). На данный момент группа оказывает услуги в 123 городах. У «Везёт» зарегистрировано множество юридических лиц в регионах, структура собственности не раскрывается. Представители группы лишь сообщают, что у нее нет контролирующего акционера, среди ее владельцев — фонды под управлением UFG Private Equity, Almaz Capital, а также бывшие акционеры Fasten и «Везёт».

Перспективы

Представитель «Яндекса» среди целей сделки назвал следующие: ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, расширить поддержку региональных таксопарков и водителей.

По словам партнера UFG Private Equity Артура Акопьяна, сделка позволит получать преимущества от цифровых технологий «Яндекса» широкой аудитории, а не только владельцам смартфонов. Речь о навигационном сервисе, алгоритмах, гибком ценообразовании и т.д.

Группа «Везёт» принимала заказы в первую очередь по телефону и явно проигрывала в конкуренции, указал ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Он уверен, что технологические компании сейчас находятся в более выгодной конкурентной позиции, чем традиционные бизнесы во многих офлайновых отраслях, в том числе и такси. «Логично, что компании, которым не удалось выстроить свою технологическую базу, присоединяются к более успешным игрокам», — отметил Казарян.

Основываясь на оценке Аналитического центра при правительстве, Карен Казарян считает, что после завершения сделки «Яндекс.Такси» может занять порядка 22–23% всего рынка такси.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, для «Везёт» сделка означает дополнительные инвестиции и доступ к базе заказов «Яндекс.Такси». «Яндекс», в свою очередь, приобретает активы крупнейшего конкурента и будет представлен практически по всей стране, что ведет к повышению маржинальности компании», — уверен он. Либин напоминает, что рынок заказа такси уже насыщен и сейчас идет естественный процесс его консолидации. «Однако консолидация приведет к росту среднего чека, так как конкуренция будет снижаться и сервисам не нужно будет бороться за клиента путем снижения стоимости поездки», — считает аналитик.

«Мы возмущены тем, что такая сделка даже обсуждается. ФАС не допустит создание монополий. Я уверен, что государству выгодна здоровая конкуренция на всех рынках, особенно в потребительском секторе», — заявил основатель и гендиректор Gett Дэйв Вайсэр.

Начальник отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников, напротив, уверен, что обсуждаемая сделка никак не повлияет на рынок. «Она решает внутренние проблемы компаний. Водители и пассажиры вряд ли заметят какие-то изменения, как и в случае с предыдущими сделками на рынке», — пояснил он. По словам Стенникова, федеральные агрегаторы уже присутствуют в большинстве городов. В городах с населением более 1 млн человек через приложение поступает до 75% заказов. «Но заказ по номеру телефона остается востребован. Наш опыт показывает, что люди чередуют способы заказа такси в зависимости от ситуации», — отметил представитель «Максим».

При чем тут Mail.Ru Group

Переговоры об инвестициях в группу «Везёт» два года назад вел другой крупный интернет-холдинг — Mail.Ru Group. Летом прошлого года эта компания предоставила «Везёт» заем, который мог быть конвертирован в акции. Сумма займа, как и пакет, который может получить Mail.Ru Group, не раскрывались. Как заявил РБК представитель Mail.Ru Group, одним из условий выдачи займа было предоставление займодателю права накладывать вето на отчуждение ключевых активов группы «Везёт». «Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.ru Group. Согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный [«Яндекс.Такси» и ГК «Везёт»] анонс преждевременным», — сообщил представитель Mail.Ru Group.

Представитель ГК «Везёт» в свою очередь заверил, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает условий предоставления займа. «Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group», — заявил он.

Сама Mail.Ru Group в середине 2018 года вместе с компанией «МегаФон» инвестировали более $30 млн в компанию «Ситимобил», развивающую сервис заказа такси под брендом «Ситимобил», получив в сумме 33,26% ее акций.

При этом, по словам Казаряна, на рынке уже некоторое время ходит информация о том, что к российским службам заказа такси присматривается китайский гигант DIDI (выкупивший китайский Uber и активно скупающий компании по всей Азии и Латинской Америке). «DIDI уже не первый раз заходит на национальные рынки и захватывает их с помощью демпинга и огромных вливаний в продвижение (так же, как AliExpress захватил российский рынок e-commerce), так что стремление российских игроков к консолидации вполне логично», — считает аналитик. Один из участников российского рынка агрегаторов такси рассказал, что DIDI действительно присматривался к местному рынку еще два года назад. Но о переговорах с конкретными компаниями собеседнику РБК неизвестно. Представители компаний «Максим», Gett, «Яндекс.Такси» и Mail.Ru Group отказались комментировать планы DIDI. Связаться с представителями последней не удалось.