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Турбины закрутили в правильную сторону
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Газета
Турбины закрутили в правильную сторону
Газета № 106 (3061) (1507) Бизнес,
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Турбины закрутили в правильную сторону
В правительстве поддержали идею Алексея Мордашова ужесточить для иностранных производителей условия выхода на российский рынок газовых турбин. В итоге может измениться и распределение долей в СП «Силовых машин» с Siemens
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Почему правительство готово ограничить иностранных производителей турбин

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс, одобрил предложение владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова ужесточить иностранным компаниям условия выхода на российский рынок мощных газовых турбин. Решение было принято на совещании в прошлый четверг, 11 июля. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам этого совещания.

Сейчас российские энергокомпании импортируют это оборудование или закупают его у немецко-российского завода «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), где у немецкой Siemens 65%, у «Силовых машин» — 35%.

Чем вызван ажиотаж вокруг турбин

После скандала с поставками газовых турбин Siemens в Крым, о котором стало известно в 2017 году, правительство решило стимулировать создание российской турбины. Разработать турбины мощностью 170 и 65 МВт обязались «Силовые машины»: они оценили проект примерно в 15 млрд руб., из которых государство должно выделить около половины. «Силовые машины» планируют создать первые образцы российских газовых турбин к 2022 году.

Идея создать российскую газовую турбину вызвала серьезный интерес и у иностранных компаний: Siemens, американская GE и итальянская Ansaldo в рамках действующих и потенциальных совместных предприятий с российскими партнерами заявили о планах довести локализацию собственных турбин в России до максимально возможного уровня в 90–100%.

Производители турбин рассчитывают, что в ближайшие годы в России образуется масштабный рынок сбыта такого оборудования. В этом году правительство запустило долгосрочную программу модернизации энергетики: энергокомпании смогут потратить 1,9 трлн руб. в 2022–2030 годах на обновление около 40 ГВт энергоблоков (повышенный платеж за новые энергоблоки придется вносить крупным потребителям энергии). При этом государство обязало энергетиков закупать для модернизации российское оборудование.

Представители Siemens, GE и Ansaldo не ответили на вопрос РБК, повлияет ли решение правительства на их планы по локализации газовой турбины в России.

В апреле 2019 года Мордашов предложил правительству установить требование для совместных предприятий (СП) с иностранным участием, которые хотят локализовать газовые турбины: 75% + одна акция должны быть у российского партнера, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «Задача государства заключается в том, чтобы контролировать эту критическую технологию (производство газовой турбины) и не зависеть от санкционного законодательства других стран, поэтому контроль в этих предприятиях должен принадлежать либо государству, либо гражданину России», — объяснял суть предложения Мордашова в интервью РБК гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов. Это требование должно содержаться в постановлении правительства о локализации №719, в котором описывается, какое оборудование можно считать российским, а значит, возможно для закупки энергокомпаниями в рамках программы модернизации энергетики.

Козак принципиально поддержал идею Мордашова, говорят собеседники РБК. В постановлении №719 сказано, что российской будет считаться газовая турбина, выпущенная российским предприятием, в отношении которого отсутствуют признаки контроля со стороны какого-либо иностранного лица. Признаки контроля перечислены в законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», поясняют оба собеседника: к ним относится не только владение долей больше 50%, но и управленческий контроль над предприятием через большинство голосов, договор управления и так далее.

Как ограничение повлияет на СП Siemens и «Силовых машин»

Решение правительства должно затронуть и «Сименс технологии газовых турбин», если предприятие захочет принять участие в программе модернизации энергетики, говорил РБК Липатов. Таким образом, Siemens придется снизить долю в этом совместном предприятии ниже 50% в пользу «Силовых машин» или привлечь другого партнера. Таким партнером мог стать «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ): обсуждалась возможность, что Siemens выкупит долю «Силовых машин» и передаст ГЭХ в общей сложности 50% в СП, писал «Коммерсантъ».

Но «Силовые машины» пока не планируют выходить из СП. «Мы никуда не торопимся», — говорил Липатов в интервью РБК. По его словам, возможное решение правительства об ограничении присутствия иностранных компаний на рынке газовых турбин для Siemens — страновой риск, «никто не предупреждал нас, что этот рынок будет расти».

В 2018 году «Силовые машины» попали под санкции из-за того, что СТГТ поставило турбины «Ростеху», который затем направил их в Крым. Тогда отношения давних партнеров разладились, Мордашов заявил, что российской компании, скорее всего, придется выйти из учредителей СП. Теперь эти планы отложены, но Липатов подчеркивал, что «Силовые машины» не собираются с помощью правительственных ограничений решать вопросы о распределении долей в СП.

Иностранные производители могут согласиться передать контроль в СП российским партнерам ради участия в программе модернизации, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Иностранцам в первую очередь важно распределение прибыли, а российскому правительству — обеспечение производителю возможности поставлять их в любой регион страны, включая Крым, объясняет он. При этом вряд ли иностранные миноритарии таких СП попадут под санкции, если предприятие поставит турбины в Крым. Хотя бывают и исключения: «Силовые машины» попали под санкции США именно как миноритарный акционер, оговаривается Пикин.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: «Силовые машины»
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