Ультраправые лишились неприкосновенности

Почему фракция «Идентичность и демократия» не получила руководящих постов в Европарламенте

Проевропейские партии не позволили ультраправым политикам возглавить ни один из комитетов Европарламента. Это может сыграть на руку популистам, придав вес их заявлениям об отсутствии в ЕС демократии

Фото: multimedia.europarl.europa.eu

Ведущие европейские партии заблокировали все кандидатуры, представленные ультраправой фракцией «Идентичность и демократия» (ID), на посты председателей комитетов Европарламента. По итогам голосования 10 июля ультраправые не получили председательства ни в одном из 20 комитетов, хотя являются пятой по численности фракцией.

Посты глав комитетов распределяются между партиями по методу, который учитывает численность фракций (система д'Ондта). В соответствии с ним «Идентичность и демократия», которая контролирует 73 кресла из 751, должна была получить председательство в двух комитетах — по сельскому хозяйству и юридическом.

Однако для этого ультраправым требовалась поддержка большинства депутатов, которые входят в эти комитеты. Три крупнейшие проевропейские фракции — Европейская народная партия (182 депутата), Альянс социалистов и демократов (154) и «Обновим Европу» (104) ранее заявляли, что не позволят ультраправым занять руководящие позиции. Против ультраправых выступила и Партия зеленых (74 депутата). В результате новым главой комитета по сельскому хозяйству стал «народник» немец Норберт Линс, а комитета по юридическим вопросам — представитель «Обновим Европу» британка Люси Нетсинга.

Главенство в наиболее влиятельных комитетах получили представители двух крупнейших сил в парламенте — Европейской народной партии и Альянса социалистов и демократов. Председателем комитета по иностранным делам стал член «народников» Дэвид Макаллистер, а председателем комитета по экономике — социалист Роберто Гуалтьери.

Ранее проевропейские партии отказались назначать ультраправых в руководство Европарламента (председатель и 14 его заместителей). По результатам голосования председателем парламента стал социалист итальянец Давид Сассоли. Среди его заместителей пять «народников», три социалиста, два либерала из фракции «Обновим Европу», два представителя Партии зеленых, один член группы «Объединенных европейских левых» и один независимый депутат.

Фракция ультраправых, куда входят французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (бывший «Национальный фронт») и итальянская «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини, остались без руководящих постов в парламенте уже во второй раз. После выборов в 2014 году ультраправые не смогли вовремя зарегистрировать свое объединение и из-за этого не участвовали в распределении постов председателей комитетов.

Отказ в предоставлении руководящих постов ID проевропейские депутаты объяснили неуважительным поведением ее членов и отсутствием доверия к ним. На церемонии открытия сессии французские ультраправые из партии «Национальное объединение» отказались встать со своих мест во время исполнения гимна ЕС. «Эти люди не хотят играть по правилам институтов», — заявил французский евродепутат в беседе с агентством Euractiv.

Ранее члены «Национального объединения» были вовлечены в скандал с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников партии в Европарламенте. Как обратили внимание проевропейские депутаты, эти обвинения бросают тень на репутацию французских ультраправых и вызывают сомнения относительно способности их представителя возглавлять комитет по юридическим вопросам — учитывая, что председатель этого комитета может предоставлять или лишать законодателей депутатской неприкосновенности. «Все группы, которые поддерживают ЕС, выступают за блокировку ID», — сказала Politico член фракции социалистов Сильви Гулар, отметив, что система распределения привела бы к «ужасающим последствиям» для Европарламента.

В ID раскритиковали блокировку их кандидатов проевропейскими силами. «Позор этой антидемократической системе», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте партии. Вице-президент ID Николя Бэй обвинил евродепутатов из крупных партий в использовании недемократических средств для определения кандидатур на ключевые посты.

Негодование в связи с тем, что проевропейские партии проигнорировали принятую систему распределения постов, выразили правоцентристы из фракции «Европейские консерваторы и реформаторы» (ECR, 62 депутата). «Нельзя менять систему просто потому, что ее результат не устраивал вас в конкретный момент», — сказал официальный представитель ECR.

Предшественник ID — фракция «Европа наций и свобод» — насчитывала всего 37 депутатов, однако после майских выборов ультраправые контролируют почти вдвое больше мандатов. Это делает их оттеснение от ключевых постов проблематичным, отмечает эксперт аналитического центра Open Europe Анна Надибаидзе. «Блокирование полулистов — рискованная стратегия, так как усиливает впечатление, что европейские институты недемократичны, непредставительны и контролируются технократами, нацеленными на создание из ЕС федерации», — полагает она.