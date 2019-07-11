Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,68 62,68 EUR Нал. 71,73 70,69 USD Бирж. 62,98 -0,20 EUR Бирж. 70,98 -0,10 USD ЦБ. 63,80 +0,03 EUR ЦБ. 71,56 +0,10 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 11533,00 -1403,00 IMOEX 2823,22 +0,02% RTSI 1412,10 +0,32% Brent 67,37 +1,57% DJIA 26860,20 +0,29% Nasdaq 8202,53 +0,75%
Угольщики Донбасса добывают плату за добытое
Лента новостей
«Образование нужно изобрести заново»: Бринолфссон — о технологичном веке 10:04, PRO На Филевской ветке московского метро произошел сбой 10:03, Общество Иран опроверг обвинения в попытке задержать британский танкер 10:00, Политика ФНС не собрала налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных 09:59, Общество Роскачество назвало причины взрывов аккумуляторов телефонов 09:47, Технологии и медиа Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест 09:36, РБК и Philips В Харькове восстановили снесенный радикалами бюст маршала Жукова 09:34, Политика Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ 09:27, Технологии и медиа Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто 09:12, Экономика Российская нефть подешевела после загрязнения трубопровода «Дружба» 09:12, Бизнес В Пакистане в столкновении двух поездов погибли 11 человек 09:09, Общество Какие специальные гаджеты нужны для ухода за зубами 09:07, РБК и Philips Поколение Z: маленькие монстры или сотрудники мечты 09:05, PRO Японский зонд сел на находящийся в 280 млн км от Земли астероид 09:02, Технологии и медиа В Москве задержали кравшую брендовую одежду из бутиков банду 08:56, Общество Медведчук назвал возможные сроки освобождения Вышинского 08:40, Политика Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни 08:37, РБК и Philips Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб. 08:31, Экономика Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера 08:23, Технологии и медиа Пиво со вкусом справедливости: как работает бизнес-модель «честных цен» 08:21, PRO Нездоровая санация: почему российские банки продолжают накапливать риски 08:20, Мнение Сможет ли хипстерский банк без кредитов покорить рынок США — Bloomberg 08:14, PRO Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике 08:00, Бизнес Райнер Зеле — РБК: «Проекты в России будем делать только с Миллером» 08:00, Интервью При пожаре в частном доме под Новосибирском погибли трое детей 07:54, Общество «Локомотив» назвал «Спартаку» цену за вратаря сборной России 07:34, Спорт Пушилин назвал количество выданных жителям ДНР российских паспортов 07:32, Общество Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора» 07:30, Бизнес
Газета
Угольщики Донбасса добывают плату за добытое
Газета № 104 (3059) (1107) Бизнес,
0
Угольщики Донбасса добывают плату за добытое
Ассоциация промышленников и недропользователей ЛНР пожаловалась властям на долги компании «Внешторгсервис»
Угольщики Донбасса пожаловались местным властям на «Внешторгсервис» Сергея Курченко, который задерживает оплату поставленного угля. В таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Почему угольщики Донбасса жалуются на Курченко

Ассоциация промышленников и недропользователей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направила правительству ЛНР жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании «Внешторгсервис» за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. «Внешторгсервис», находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, близкого к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2017 году взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР), а в 2018-м стал единственным потребителем угля, добытого в непризнанных республиках.

В письме от 21 июня (у РБК есть копия) ассоциация утверждает, что «Внешторгсервис» «систематически нарушает сроки договорных обязательств по оплате угольной продукции в 2017–2019 годах». Письмо отправлено на имя председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова и министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павла Мальгина. РБК направил запросы Козлову и Мальгину. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК, с Курченко связаться не удалось.

Донецкий политолог Роман Манекин подтвердил РБК, что в последние месяцы на предприятиях в ДНР и ЛНР, находящихся под управлением «Внешторгсервиса», проходят сокращения и наблюдаются проблемы с выплатой зарплат. «Долги есть, причем по всем отраслям. И они действительно очень большие, несколько миллиардов рублей в каждой отрасли», — отметил он. По данным Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР, задолженность «Внешторгсервиса» перед одним из угольных предприятий («Укримпекс») на 21 июня составляла около 133 млн руб.

Угольщики обращают внимание властей и на проблемы с вывозом продукции из-за действий другой компании Курченко — «Газ-Альянса», который является единственным поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. «Есть предварительные договоренности по поставкам угля в Турцию, но единственным оператором по ввозу в Россию и транзиту далее является компания «Газ-Альянс», которая не дает вывозить данную продукцию из ЛНР, так как она необходима для коксохимических заводов «Внешторгсервиса», — говорится в обращении ассоциации.

Как компания Курченко нарушила договоренности

«На встрече, проведенной в Москве в апреле 2019 года, руководство «Газ-Альянса» настояло на заключении с марта новых договоров на поставку угольной продукции на менее выгодных условиях, но взамен было обещано строгое выполнение сроков оплаты. Срок оплаты увеличили с 30 до 45 дней», — пишут представители угольщиков Донбасса. Но на сегодня просрочка по ряду платежей уже превышает 60 дней, отмечают они. В таких условиях предприятия не в состоянии выплачивать заработную плату и налоги, платить за электроэнергию и материалы. Отсутствие денежных средств также сказывается на безопасности ведения работ.

Как раз в апреле у «Внешторгсервиса» сменилось руководство: экс-главу компании Владимира Пашкова назначили заместителем председателя правительства ДНР, а исполняющим обязанности гендиректора стал Виктор Николаенко.

Угольные предприятия ЛНР («Укримпекс», «Криничанская» и «Донбассугольинвест») добывают коксующийся уголь дефицитных марок и продают «Внешторгсервису» на 40% дешевле, чем компания закупает в России, и предприятия имеют возможность удвоить поставки при своевременной оплате, говорится в письме ассоциации.

«Внешторгсервис» не справляется со взятыми на себя обязательствами по управлению промышленными активами, заявил РБК бывший ополченец и экс-депутат парламента ДНР Евгений Тинянский. «Из региона вымываются огромные средства, а производственные мощности эксплуатируются на износ, инвестиций — никаких. Например, с 2017 года «Внешторсервис» не выделил ни рубля для плановых ремонтов. В итоге — аварии, приход в негодность оборудования и доменных печей», — говорит он. Тинянский планирует создать инициативные группы для обращений в правоохранительные органы, а также пикеты у Минэкономразвития России и администрации президента.

РБК направил запросы в пресс-службы российских Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и представителю вице-премьера Дмитрия Козака.

Монополист Донбасса

Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group, является председателем наблюдательного совета группы ВЕТЭК. Ему также принадлежит футбольный клуб «Металлист» (Харьков). В феврале 2014 года Курченко покинул страну и перевел свой бизнес в Россию. Генпрокуратура Украины обвинила его в присвоении имущества госпредприятий «Укрнафта» и «Укргаздобыча», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги UMH. Сам Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск к Петру Порошенко, в то время президенту Украины, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Минфин США ввел санкции против Курченко в 2015 году, а в январе 2018-го под ограничения попали две его компании — «Внешторгсервис» и «Газ-Альянс». По данным американских властей, «Внешторгсервис» весной 2017 года приступил к эксплуатации украинских предприятий, в том числе угольных шахт, находящихся на территориях непризнанных республик, а «Газ-Альянс» занялся экспортом сырья.

ДТЭК Рината Ахметова в марте 2017 года заявила о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР, крупнейшие из которых — Енакиевский и Алчевский металлургические заводы, после того как власти самопровозглашенных республик ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля, добываемого на территории этих республик, незаконным, усматривая в нем признаки уголовного преступления по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Авторы: Светлана Бурмистрова, Владимир Дергачев.
Теги: Сергей Курченко
Материалы по теме
Угольная монополия: кто получил статус поставщика угля с Донбасса Бизнес
В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 млн Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter