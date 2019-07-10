Будущее Венесуэлы решается на Барбадосе

Николас Мадуро объявил о новом раунде переговоров с оппозицией

Власти и оппозиция Венесуэлы решили начать новые переговоры. Целью диалога, посредником в котором выступает Норвегия, противники президента называют попытку положить конец узурпации в стране и назначить новые выборы

Николас Мадуро (Фото: Ariana Cubillos / AP)

Диалог «шаг за шагом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте новых переговоров с оппозицией, в том числе с ее лидером, главой Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо, который в январе провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы республики.

Мадуро рассказал об этом в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась в его официальном Twitter. Встречи проходят на острове Барбадос, передавал телеканал NTN24. В понедельник там, как рассказал Мадуро, состоялся первый раунд переговоров. Сам Мадуро в нем не участвовал, однако получил от главы делегации венесуэльского правительства «весьма благоприятный» отчет об этом диалоге, который продолжался около пяти часов.

Подробности венесуэльский лидер раскрывать не стал, заметив только, что теперь очень оптимистично настроен относительно возможных результатов. Шаг за шагом этот диалог, по мнению главы Боливарианской Республики, открывает для Венесуэлы «путь мира, ненасилия и конструктивного диалога».

Посредником переговоров на Барбадосе выступает Норвегия. «Полагаю, в пользу Норвегии говорит ее беспристрастность в контексте конфликта. Кроме того, у Норвегии, как и у всех скандинавских стран, имеется богатый опыт посреднической деятельности», — сказал РБК ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

О чем говорят власть и оппозиция

Представители действующих властей, по словам Мадуро, прибыли на Барбадос «с повесткой из шести пунктов, в которых рассматриваются все проблемы Венесуэлы». Президент рассчитывает, что в итоге стороны смогут достигнуть частичных соглашений.

Гуаидо, напоминает телеканал Univision, перед началом процесса переговоров утверждал, что главная цель оппозиции — положить конец «узурпации» в Венесуэле и добиться проведения новых выборов, в которых Мадуро принимать участие не будет.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась в январе, после инаугурации Мадуро. В прошлом году он одержал победу на президентских выборах, однако местная оппозиция и ряд западных и латиноамериканских стран их не признали. Свою позицию они объяснили тем, что к кампании не были допущены оппозиционные политики. После этого Гуаидо на многотысячном митинге провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. В этом качестве его поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия и Турция оказали поддержку правительству Мадуро. Верными ему также остались военнослужащие и представители Минобороны страны.

Смогут ли стороны прийти к компромиссу

Ни Мадуро, ни Гуаидо до сих пор не смогли добиться доминирующих позиций, что побуждает их к переговорам, отмечает Розенталь. Впрочем, по его мнению, в ближайшее время компромисс между властями и оппозицией маловероятен, учитывая расхождение между позициями сторон: «Гуаидо готов говорить исключительно о проведении новых президентских выборов, а для чавистов сейчас это неприемлемо».

С тем, что сейчас компромисс вряд ли достижим, согласен председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. Как отметил эксперт, у властей нет необходимости идти на радикальные уступки, а Гуаидо не оправдал ожиданий, его попытки сместить Мадуро провалились. «Хотя экономика Венесуэлы находится в глубоком упадке, непосредственных прямых угроз режиму Мадуро нет. В том числе и потому, что США переключились на ситуацию вокруг Ирана и несколько ослабили политический прессинг на венесуэльские власти», — пояснил он.

В среднесрочной перспективе оппозиция и власти могут договориться о проведении выборов, допускает Розенталь. Этому, в частности, способствует продолжающаяся в стране стагнация, которая усиливает эрозию действующего режима и подталкивает власти к более активным действиям по выходу из ситуации. «Другой вопрос — на каких условиях могут состояться эти выборы, — говорит аналитик. — Неясно, будут ли они отложенными, кто выступит наблюдателями, кто будет проводить эти выборы — нынешний центральный избирательный совет или какой-то другой орган». В конечном счете проведение парламентских и президентских выборов с целью перезагрузить ситуацию представляется разумным, считает Лукьянов.

Но даже если проведение выборов и является самым рациональным вариантом выхода из положения, риск эскалации конфликта все еще остается, говорит Розенталь. Факт двоевластия в Венесуэле, считает эксперт, является аномальным и поэтому делает положение неустойчивым.

Россия имеет традиционно близкие отношения с венесуэльскими властями, однако не намерена поддерживать какую-либо сторону открыто, полагает Дмитрий Розенталь. 4 июля президент Владимир Путин говорил о поддержке Россией переговоров при посредничестве Норвегии. «Россия остается важным политическим и экономическим игроком на венесуэльском направлении. Если стороны в условиях отсутствия внешнего давления договорятся о компромиссе, скажем о новых выборах, Москва одобрит такое решение», — прогнозирует он.