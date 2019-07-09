«Нормандская шестерка»

Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу

Президент Украины предложил президенту России встретиться в Минске с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии. Европейцы и Путин вряд ли согласятся, предложение нужно для подкрепления миротворческого имиджа Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: AP)

В каких обстоятельствах прозвучало предложение Зеленского о переговорах

Адресованное Владимиру Путину предложение поговорить Владимир Зеленский выдвинул в своем видеообращении в Facebook, посвященном готовящемуся к запуску телемосту российского телеканала «Россия 1» и украинского телеканала NewsOne (по данным украинских СМИ, принадлежит политику и предпринимателю Виктору Медведчуку, куму российского президента).

Телемост Зеленский назвал «дешевым и опасным пиар-ходом» перед выборами, цель которого — разделить Украину на два лагеря. Зеленский также указал на опасность того, что противники телемоста начнут «громить и палить» телеканалы, а российское телевидение, по его словам, не упустит случая рассказать про «озверевших фашистов», притесняющих свободу слова.

После этого и прозвучало обращение к Путину. «Теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

О намерении провести 12 июля двухчасовой телемост из студий каналов «Россия 1» и NewsOne под названием «Надо поговорить» объявил российский телеведущий Дмитрий Киселев, формат проекта — неполитический диалог обычных граждан. Однако в понедельник после заявления Зеленского NewsOne заявил об отказе от проекта по соображениям безопасности. В тот же день Служба безопасности Украины призвала ввести санкции против NewsOne, а националистическая партия «Национальный корпус» заявила, что дает Зеленскому сутки на то, чтобы не допустить проведения телемоста.

Российская сторона препятствий для телемоста не усмотрела. «У нас нет никаких оснований для отмены телемоста», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга ВГТРК.

Насколько вероятна встреча шести лидеров в Минске

Участвовать в переговорах Зеленский предложил также президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. «Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», — добавил он.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей среагировал быстро. «Минск не просто готов», — процитировало его агентство «Sputnik Беларусь». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что инициатива будет рассмотрена, но, каким будет ответ, пока сказать невозможно. В западных странах инициативу Зеленского пока не комментировали, РБК направил запросы представителям упомянутых им стран.

Расширение переговорного формата уже упоминалось Зеленским в ходе президентской кампании. Он указывал на необходимость добавить к «нормандской четверке» (Украина, Россия, Германия, Франция) США и Великобританию как подписавших «будапештский меморандум».

«Хорошее предложение», — оценил инициативу Зеленского депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. «Нужно разговаривать, искать возможности для этого, но делать это не вдвоем, а в присутствии гарантов, потому что Путин не держит свое слово ни устно, ни письменно, — заявил Гончаренко РБК. — Лучше пускай говорят политики, а не пушки». «Если бы это была встреча в «будапештском формате» и на основании меморандума, я бы, естественно, это приветствовал, но строить новые форматы — это отходить от уже утвержденных», — считает другой депутат от блока, Иван Винник.

Расширение переговорного формата невозможно, считает директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Выход за рамки «нормандского формата» и минского процесса означал бы, что Франция и Германия потерпели дипломатическое поражение. Пока Россия, Германия и Франция рассчитывают на то, что конфликт в Донбассе можно решить в рамках существующих процедур».

Предложенная Зеленским инициатива ставит Москву в неудобное положение, заявила эксперт Французского института международных отношений (Ifri) Татьяна Кастуева-Жан. «Принять предложение Киева означает повысить политический вес Зеленского и помочь его партии на парламентских выборах. Отвергнуть предложение для России означает признать нежелание решать проблемы», — утверждает она.

В Европе к идее расширить «нормандский формат» относятся неоднозначно, констатировала Кастуева-Жан: «С одной стороны, это было бы признанием бессилия и того, что в сугубо европейском формате без участия американцев проблема не решается. С другой — есть некоторое понимание, что без американцев придать импульс переговорам сейчас действительно трудно».

«Если бы Зеленский предложил Путину встретиться вдвоем, это предложение могло бы быть рассмотрено Москвой. На расширение «нормандского формата» Россия же вряд ли согласится, так как в таком формате Москва воспринимала бы такой разговор как разговор с позиции силы», — говорит замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Каковы позиции партии Зеленского перед парламентскими выборами

В своем видеообращении Зеленский также призвал граждан Украины не быть игрушками в руках политиков, а журналистов — не быть частью «коллекции Медведчука» и «слугами Рабиновича».

Виктор Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Вадим Рабинович — ее сопредседатель. В преддверии президентских выборов Медведчук и другой сопредседатель партии, Юрий Бойко, побывали в Москве, где встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым; 27 июня Медведчук без согласования с Зеленским добился выдачи Украине четырех задержанных в самопровозглашенных республиках Донбасса, 7 июля дал большое телеинтервью телеканалу «Россия 1».

За две недели до парламентских выборов, назначенных на 21 июля, партия Медведчука и Рабиновича является второй по рейтингам, уступая только пропрезидентской партии «Слуга народа». Среди избирателей, которые намерены участвовать в голосовании 21 июля и уже определились с выбором, 41,6% намерены отдать голос за «Слугу народа», 13,7% — за «Оппозиционную платформу — За жизнь», 8,5% — за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко, 7,7% — за «Батькивщину» Юлии Тимошенко, еще 7,5% готовы проголосовать за партию «Голос» Святослава Вакарчука (данные опроса Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг»).

«Предлагая встречу в новом формате, Зеленский хочет перебить повестку с телемостом. В ходе кампании идет борьба за избирателей на юге и востоке страны, Зеленский опасается потерять эту часть электората, которая поддержала его на президентских выборах и у которой силен запрос на урегулирование конфликта. Поэтому он и выступил с миротворческой инициативой», — говорит Игнатов.

«Предложение Зеленского — реакция на инициативу Виктора Медведчука о проведении телемоста. Обращение к Путину следует рассматривать в контексте избирательной борьбы перед выборами в Раду», — сказал РБК эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик.