Оператор «Платона» оценил трансграничную силу

СП «Ростеха» и Игоря Ротенберга готово к мониторингу транзита санкционных грузов

Компания Игоря Ротенберга и «Ростеха», которая планирует стать оператором системы мониторинга санкционных грузов, оценила эти работы почти в ₽22 млрд. Перевозчикам услуга обойдется в ₽300 в сутки — плату будет получать государство

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Суть проекта

На создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию государство может выделить 21,8 млрд руб., следует из проекта концессионного соглашения между правительством и компанией Центр развития цифровых платформ. Копия документа есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два собеседника, знакомые с ходом реализации проекта. Представитель Минтранса сообщил РБК, что министерство направило в правительство проект подобного концессионного соглашения.

Система создается по указу президента № 290, который вступил в силу 1 июля 2019 года. Согласно документу, перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб. Мониторинг таких грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок, однако оператор этой системы пока не выбран.

В проекте концессионного соглашения говорится, что стоимость пломбы должна составлять 300 руб. в сутки.

Впервые электронные пломбы начали устанавливать на идущих через Россию грузовиках и вагонах весной 2016 года, после того как было введено продовольственное эмбарго в отношении стран Евросоюза, США и некоторых других государств, поддержавших антироссийские санкции. Однако до сих пор они использовались только при транзите грузов с Украины в Киргизию и Казахстан. Применение пломб должно гарантированно подтверждать факт неразгрузки транспортного средства при его транзите — система в режиме реального времени транслирует информацию о состоянии запорно-пломбировочного устройства, географическом положении груза, целостности пломбы или факте ее вскрытия.

Как пояснил РБК представитель пресс-службы Минтранса, тестирование системы проводилось в течение года. «На основании этого она была доработана и к 1 июля 2019 года в соответствии с указом президента была полностью готова к запуску на 30 запланированных пунктах пропуска — 20 автомобильных и десяти железнодорожных — через государственную границу», — отметил представитель ведомства. В полной мере отработано взаимодействие с ФТС России, создан необходимый запас пломб, проведено обучение сотрудников ФТС, Ространснадзора и ОАО «РЖД» для работы с системой, добавил он.

Участники проекта

Центр развития цифровых платформ был зарегистрирован в августе 2018 года и специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Компания на 100% принадлежит «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС). Владельцами последней, в свою очередь, являются сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь и госкорпорация «Ростех». РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.

Как пояснил РБК представитель Минтранса, в ведомстве считают целесообразным закрепить функции оператора новой системы за Центром развития цифровых платформ. «Использование уже существующей контрольной и информационной инфраструктуры системы «Платон», которая эффективно работает на протяжении трех лет на всей территории России, позволит обрабатывать большие объемы данных, обеспечить юридическую значимость информации о транзитных перевозках», — сказал он.

Соглашение предполагается заключить на десять лет. РТИТС не будет получать деньги с перевозчиков за транзит, все средства будут перечисляться в федеральный бюджет. Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат. Согласно проекту соглашения государство в лице Минтранса должно безвозмездно предоставить исполнителю помещения на территории таможенных постов для размещения сотрудников, которые будут оформлять и устанавливать пломбы на грузы.

По словам собеседника РБК, знакомого с ходом реализации проекта, затраты оператора системы предполагают закупку или производство необходимого количества пломб, доработку ИТ-системы, а также оборудование офисов на таможенных пунктах (обустройство помещений и рекрутинг) — последнее требует наибольших затрат.

Представители РТИТС и «Ростеха» не ответили на запрос РБК на момент публикации материала.

Кто еще хочет заниматься пломбами

«Система, представленная РТИТС, успешно прошла тестирование и готова к эксплуатации. Однако буквально накануне вступления в силу указа президента правительство получило письмо от АО «ГЛОНАСС», которое до этого момента официально не изъявляло желания участвовать в проекте», — рассказал собеседник РБК, знакомый с ходом реализации указа, разрешающего транзит санкционных грузов.

По его словам, теперь правительство должно рассмотреть также кандидатуру АО «ГЛОНАСС» в качестве оператора системы, ознакомиться с предложениями компании и только после этого выбрать исполнителя.

Как пояснила РБК заместитель гендиректора АО «ГЛОНАСС» Александра Аронова, компания реализовывала систему контроля за автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с 2016 по 1 июля 2019 года, и направила в правительство информацию о результатах ее работы. «В данном отчете указывалось в том числе, что существующая система готова к дальнейшей эксплуатации и может быть переиспользована для реализации указа. Если концессия как модель его реализации будет принята уполномоченными органами, АО «ГЛОНАСС» готово выйти с соответствующим предложением», — сказала она.

Стоимость пломб при транзите с Украины в Казахстан и Киргизию составляла 960 руб. АО «ГЛОНАСС» рассчитало свои затраты, исходя из тарифа в 300 руб. за пломбу в сутки, сказала Аронова. «При таком тарифе окупаемость эксплуатации системы (включая пломбы) также можно будет обеспечить без затрат из федерального бюджета, но при наличии (поддержании) определенного уровня грузопотока и предоставлении оператору возможности оказания платных дополнительных услуг, в которых заинтересованы перевозчики, грузоотправители и грузополучатели», — отметила она. Среди таких услуг — контроль за температурой в контейнере при перевозке скоропортящихся товаров.

В воскресенье, 7 июля, министр транспорта Евгений Дитрих заявил журналистам, что транзит грузов, попадающих под действие принятых российскими властями ограничительных мер, смогут отслеживать несколько операторов. «На сегодняшний момент подготовлен проект временного регламента, временного порядка, который допускает возможность для нескольких операторов участвовать в этой работе. Временный регламент будет действовать, пока его не отменят. Специальных сроков внутри него не обозначено», — передает ТАСС слова министра.

Перспективы проекта

Сборы с перевозчиков, по оценке, составят 3,8 млрд руб. за десять лет, что позволит компенсировать 18% затрат на создание и эксплуатацию системы, говорится в проекте соглашения. При этом «совокупный экономический эффект» для государства оценочно составит 16,7 млрд руб. В расчете помимо прямой платы за пломбы учитываются поступление налогов и сборов в российский бюджет, увеличение объемов таможенных платежей, повышение «чистых доходов населения за счет создания новых рабочих мест» и другие факторы.

В Минтрансе рассказали, что до конца 2019 года за пломбы плата взиматься не будет. «Всем участникам перевозок можно будет комфортно начать работать с системой, а бизнесу и государству отладить все внутренние процессы», — сказал представитель ведомства.

По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, тариф в размере 300 руб. в сутки экономически обоснован, необременителен для заказчиков и оптимален с учетом сохранения санкций в долгосрочной перспективе. «Транзит санкционной продукции через Россию — перспективная сфера, и объемы поставок будут расти, обеспечивая доход оператора этой системы. За счет электронных пломб процесс согласования перевозки станет автоматизированным и более удобным для отправителей и самих перевозчиков», — отметил эксперт.