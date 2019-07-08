«Евроторг» протоптал путь для Минска

Белорусская компания после многолетнего перерыва разместила долговые бумаги на российской бирже

Крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Мосбирже бонды на 5 млрд руб. Вслед за ним в России намерена занять и сама Белоруссия, планирующая разместить облигации на 10–15 млрд руб.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Дочка» крупнейшего белорусского ретейлера «Евроторг» — ООО «Ритейл Бел Финанс» — закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд руб., сообщила компания. Бумаги включены в котировальный список Мосбиржи третьего уровня, техническое размещение запланировано на 9 июля. Это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок России и первый корпоративный заемщик из этой страны.

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что республика планирует снова выйти на рублевый долговой рынок. Как рассказали РБК два источника в финансовом секторе, она может выйти на российский долговой рынок вскоре после размещения «Евроторга». «Белоруссия рассматривает возможность выхода после «Евроторга». Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, Белоруссия может разместить бумаги на 10–15 млрд руб. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Выход иностранного эмитента на рублевый долговой рынок — нечастое событие. Последний раз весной 2017 года рублевые облигации на 15 млрд руб. размещала «КТЖ финанс» — «дочка» «Казахстанских железных дорог», «Казахстан темир жолы».

Кто покупал бумаги белорусской сети

Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. По его словам, в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд руб., со стороны инвесторов поступило более 100 заявок — от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», — сообщил Шулаков. Это «сигнализирует о готовности не только российских, но и международных инвесторов работать на российском рынке и принимать финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов», заключил он.

«Спрос на бумаги «Евроторга» со стороны частных инвесторов — физических лиц превысил более 20% выпуска, что является очень внушительным объемом», — добавил руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Белорусская компания предложила очень щедрую премию к доходностям бумаг российских ретейлеров с международным кредитным рейтингом на уровне ВВ, писали накануне размещения в своем обзоре аналитики BCS Global Markets. При ставке первого купона на уровне 10,95% она составляет 265 б.п. Для сравнения: облигации «Азбуки вкуса» с более низкими кредитными рейтингами торгуются с премией всего 160 б.п.

Зачем «Евроторгу» размещаться в России

Компания «Евроторг» основана в 1993 году. Акционерами и основателями являются Владимир Василько (владеет 49,75%) и Сергей Литвин (48,75%), говорится в презентации для инвесторов (есть у РБК, подлинность подтвердил источник на финансовом рынке). Сейчас сеть «Евроторга» насчитывает почти 1 тыс. магазинов — от малого формата «у дома» до гипермаркетов. Магазины компании работают под брендом «Евроопт» (Euroopt). «Евроторг» оценивает свою долю на розничном рынке Белоруссии в 19%.

По итогам 2018 года чистая прибыль компании по МСФО, скорректированная на изменение курса нацвалюты, выросла на 20%, до 137 млн белорусских рублей (по текущему курсу ЦБ один белорусский рубль — 30,95 руб.), выручка — на 15,3%, до 4,5 млрд белорусских рублей. В прошлом году «Евроторг» планировал провести IPO на $250 млн на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Один из ключевых рисков для кредитного профиля «Евроторга» — валютный, отмечают аналитики BCS Global Markets. Доля его валютных кредитов составляет 60%. На этом фоне привлечение долга в рублях для рефинансирования обязательств в иностранной валюте позитивно для белорусского ретейлера, указывали эксперты, добавляя, что за последние два года валютная структура кредитного портфеля «Евроторга» значительно улучшилась, после того как в 2016 году доля кредитов в валюте достигала 95%.

У «Евроторга» есть евробонды на $350 млн с погашением в 2022 году, размещенные на Ирландской фондовой бирже. «В отличие от евробондов, которые экономически нецелесообразно выпускать объемом меньше $500 млн, на российском рынке можно делать гораздо менее масштабные сделки», — отметил Алексей Куприянов. Кроме того, по его словам, сейчас Мосбиржа и инфраструктура рынка отвечают требованиям инвесторов, что делает российский долговой рынок потенциально привлекательным для эмитентов из соседних стран.

«Евроторг» не рассматривает текущее размещение как one-off-сделку (одноразовую), сказал РБК источник в белорусской компании. «Мы хотим быть системным игроком на рынке», — отметил он. Решение о привлечении средств в России, по его словам, было принято для снижения валютных рисков, поскольку курсы белорусского и российского рублей демонстрируют высокую корреляцию к доллару, для диверсификации базы инвесторов и получения доступа к необеспеченным и долгосрочным деньгам.

Почему Белоруссия хочет занимать в рублях

Первоочередными причинами планируемого выхода Белоруссии на рублевый долговой рынок являются экономические, говорит директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель, комментируя планы по размещению этим государством в России облигаций на сумму до 30 млрд руб. У Белоруссии значительная доля товарооборота с Россией осуществляется в рублях, поэтому использование очередного рыночного инструмента для привлечения рублевого финансирования вполне логично, отмечает он.

«У Белоруссии отрицательное сальдо торгового баланса с Россией (около $10 млрд за год), которое нужно закрывать, заем в рублях как раз позволит ей это сделать», — соглашается старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Выходить на рынок публичного долга или занимать непублично — каждый эмитент решает самостоятельно, отмечает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Белоруссия многие годы пользовалась предоставляемыми Россией кредитами и льготами. Но, видимо, сейчас появилась необходимость привлечь финансирование сверх лимита, установленного межгосударственными соглашениями», — допускает он.

Активизировавшиеся в последнее время интеграционные процессы между двумя странами, которые касаются как сферы политики и безопасности, так и экономики и финансов, «могут идти как со знаком плюс, так и минус», отмечает Лосев. «Возможно, прямой взаимосвязи интеграции с выходом Белоруссии на долговой рынок нет, но косвенные причины вполне могут быть», — добавляет он. «С точки зрения общей риторики между странами об усилении интеграционных процессов тут также нет противоречия, но, на мой взгляд, экономическая подоплека [выхода Белоруссии на долговой рынок России] первична», — заключил Кнобель.