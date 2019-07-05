Жизненно важный выбор

Как Росстат объясняет демографические пики

Пики прироста ожидаемой продолжительности жизни в России приходятся на годы перед президентскими выборами — так было и в 2011-м, и в 2017-м. Росстат объяснил, что эти факторы никак не связаны — сказываются волны холода и зноя

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Рост перед выборами

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат. Это минимальный прирост с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, понизив тем самым общую продолжительность жизни в стране.

В целом продолжительность жизни в России непрерывно растет с 2003 года — но не монотонно, а волнообразно. За последние 12 лет на графике продолжительности жизни внешне наблюдались пики, совпадающие по времени с предвыборными годами — годами перед президентскими выборами (см. инфографику). Перед выборами 2008, 2012, 2018 годов прирост показателя достигал 0,8–0,9 года, а на следующий год снижался в два-четыре раза.

Обычно предварительные итоги продолжительности жизни оглашаются властями как раз перед выборами. Так, в феврале 2018 года Минздрав объявлял, что показатель за предыдущий год достиг 72,7 года.

Все дело в погоде

Показатель ОПЖ за определенный год — это модельный показатель, который измеряет уровень смертности всего населения страны за конкретный период; он аккумулирует в себе уровни смертности всех возрастных групп, поясняли эксперты Высшей школы экономики в докладе в прошлом году (.pdf).

Росстат в подробном ответе на запрос РБК объяснил, что никакой реальной корреляции ожидаемой продолжительности жизни с выборами нет и «не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ».

В Росстате сообщили, что на продолжительность жизни в России (как, впрочем, и в других странах) влияют волны холода (или жары) и заболеваемости гриппом/ОРЗ. «В странах с холодным климатом эта зависимость особенно очевидна», — отметили в статистическом ведомстве.

В 2010 году, когда продолжительность жизни выросла всего на 0,16 года, «на резкое снижение ОПЖ повлияло экстремально жаркое лето, сопровождавшееся пожарами и задымлением больших территорий».

В 2016 и 2018 годах, напротив, похолодания негативно влияли на продолжительность жизни. «Особенно холодными были ноябрь и декабрь 2016 года, что резко снизило реальную ОПЖ в том году (зимний пик смертности пришелся на декабрь 2016 года)», — говорится в ответе Росстата.

«В 2018 году (продолжительность жизни выросла лишь на 0,21 года. — РБК) мы наблюдали неприятные последствия похолодания в марте-апреле. В 2019 году мы пережили похолодание в январе-феврале, и это, возможно, тоже повлияет на значение показателя ОПЖ за текущий год», — добавили в Росстате.

На этом фоне выгодно отличается 2017 год (показатель вырос на 0,83 года), когда ни в одном месяце не было существенного повышения числа умерших в отличие от соседних лет, резюмировал представитель ведомства.

Минздрав также отмечал, что в 2017 году очень сильно — на один год — выросла продолжительность жизни мужчин, и объяснял это принятием в том году приказа о требованиях к объему тары и упаковке лекарств для медицинского применения, что повлияло на сокращение потребления в качестве суррогатной алкогольной продукции спиртсодержащих лекарств.

В России так же, как и везде

В Европе тоже наблюдаются аналогичные волны, связанные с погодой и стихийными бедствиями: жара во Франции в 2003 году, эпидемия гриппа в Европе в 2015 году, землетрясение в Японии в 2011 году также приводили к снижению ОПЖ, утверждают в Росстате, ссылаясь на данные национальных статистических служб. В августе 2003 года от аномальной жары во Франции погибли около 15 тыс. человек, в основном пожилые люди. Но после таких экстремальных явлений «в следующем году, как правило, следует компенсационный рост ОПЖ, что и произошло во всех указанных странах», указывает Росстат.

Вообще, рост ожидаемой продолжительности жизни «не является плавным и монотонным практически во всех странах», констатирует ведомство.

«Выборы тут ни при чем»

Объяснение Росстата разумно — внешние шоки, связанные с волнами болезней, экологическими проблемами и др., действительно воздействуют на уровень смертности, говорит заместитель директора Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС, специалист по политической демографии Сергей Шульгин. Прирост ОПЖ не обязан быть равномерным, указал он.

Гипотеза о связи выборов с декларируемой продолжительностью жизни в принципе имеет право на существование, но в ее обоснованности есть большие сомнения, рассуждает Шульгин. Чтобы ее корректно протестировать, понадобилось бы, например, выявить аналогичные корреляции между выборами и ростом продолжительности жизни в странах со схожим политическим режимом. «Но опыт подсказывает, что продолжительность жизни — не тот показатель, чтобы имело смысл как-то административно на него влиять. Поэтому у меня такая гипотеза вызывает скепсис», — говорит демограф.

«Было бы странно, если бы ежегодные приросты были одинаковыми. Но что в точности у нас происходит, сказать трудно», — заявил РБК директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. По его словам, в Европе еще не подсчитали продолжительность жизни в европейских странах за 2018 год, а российская статистика уже предоставила такие данные. «Здесь возможны и ошибки из-за поспешной разработки данных», — говорит Вишневский.

«Выборы тут ни при чем. Не стоит здесь искать подвох», — уверена заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. По ее словам, динамика показателя ОПЖ нелинейна и в других странах.