У Минобороны один прием для лома

ФАС возбудила дело против военного ведомства из-за преференций компании Алексея Золотарева

ФАС возбудила дело против Минобороны об ограничении конкуренции при организации аукционов по продаже лома черных и цветных металлов. «Транслом» побеждал на этих торгах из-за преференций Минобороны, решило антимонопольное ведомство

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Как ФАС завела дело против Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции» на аукционах Минобороны по продаже лома черных и цветных металлов. Об этом говорится в заключении, подготовленном комиссией ФАС, которую возглавляет начальник управления контроля строительства и природных ресурсов службы Олег Корнеев. У РБК есть копия заключения, его подлинность подтвердил сам Корнеев.

Дело в отношении Минобороны и подведомственного ему учреждения «Специальное территориальное управление имущественных отношений» было возбуждено по признакам нарушения ч. 1 и 2 ст. 17 закона о защите конкуренции в декабре 2018 года, сказал Корнеев. Речь идет о торгах, которые выигрывала компания «Транслом». Нарушение этой статьи является основанием для того, чтобы суд признал подобные торги недействительными. По словам чиновника ФАС, заседание по этому делу запланировано на 12 июля.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Почему «Транслом» выигрывал аукционы

Основанием для возбуждения антимонопольного дела стали жалобы нескольких ломозаготовительных предприятий на организацию и проведение открытых торгов по продаже высвобождаемого военного имущества. В частности, они указывали, что Минобороны включило в состав укрупненных лотов в семи аукционах лом черных и цветных металлов, находящийся в разных субъектах страны, но не у всех заготовителей есть мощности для вывоза сырья сразу из нескольких регионов. А также заявители обжаловали укрупнение лотов, которое приводило к увеличению их минимальной цены. Такие действия ведут к ограничению количества потенциальных участников аукциона и, соответственно, способствуют ограничению конкуренции, считают ломозаготовители.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 году, победил «Транслом» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «Транслом» реализует лом Минобороны и РЖД. Источники РБК и «Коммерсанта» связывают компанию с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов.

ФАС провела анализ и установила, что на аукционы выставлялось имущество, находившееся как минимум в 24 субъектах России. Начальная цена продажи на самом маленьком аукционе была 189 млн руб., а в общей сложности на семи аукционах имущество выставлялось по цене не менее 2 млрд руб. Конкурентная борьба была выявлена лишь на одном из конкурсов, в результате итоговая сумма оказалась почти вдвое выше изначальной — 377 млн руб., которые заплатил «Транслом», следует из материалов ФАС. На остальных торгах эта компания побеждала без особых потерь, согласившись выплатить начальную цену.

К ограничению конкуренции привели как необоснованный рост размера задатка из-за объединения имущества из разных субъектов, так и условия договоров, считает комиссия ФАС. По их условиям покупатель должен вывезти имущество в полном объеме в течение 30 дней (плюс день на каждые 30 т, превышающие 1 тыс. т). По мнению комиссии, с учетом того что имущество разбросано более чем по 24 субъектам России, установленный срок вывоза может затруднить исполнение договора, а укрупнение лотов исключает возможность участия в аукционах представителей малого и среднего бизнеса, не обладающих значительными финансовыми ресурсами. При этом география деятельности «Транслома» охватывает 12 субъектов, поэтому необоснованное укрупнение лотов на торгах создавало преимущество конкретному участнику рынка, владеющему наибольшим среди ломозаготовителей количеством площадок по переработке, указано в документе.

Кроме того, комиссия ФАС обратила внимание на наличие в некоторых аукционных лотах Минобороны драгоценных металлов — золота, серебра и платины. Участники таких аукционов обязаны иметь свидетельство Пробирного надзора, независимо от количества драгоценных металлов в лотах и экономической целесообразности их приобретения. Например, в «смешанном ломе черных и цветных металлов» от десантного корабля «Митрофан Москаленко» обнаружились «неизвлекаемое серебро» и платина. Таким образом, укрупнение лотов приводит также к установлению дополнительных повышенных требований к участникам торгов, отмечает комиссия.

ФАС уже проверяет сделку по покупке «Трансломом» металлоломной компании «ТМК Чермет», которая снабжает сырьем Трубную металлургическую компанию Дмитрия Пумпянского. Если сделка состоится, то компания Золотарева будет поставлять на рынок более 4 млн т лома (сейчас она заготавливает около 3 млн т в год), заняв около 20% рынка.

Какой ущерб мог быть нанесен Министерству обороны

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой сказал РБК, что еще в мае направлял запрос в Минобороны с требованием представить материалы аукционов по реализации лома черных и цветных металлов, проведенных в 2017–2019 годах. На это ведомство ответило, что в течение последних пяти лет реализовало 725 тыс. т лома на сумму 6,3 млрд руб., из которых «Транслому» досталась лишь половина сырья. Победителями аукционов Минобороны также назвало компании «Дельтамет», «Интэк Групп», «Технолит» и «Стратум».

Луговой также просил Минобороны разъяснить экономическое основание разницы между ценой продажи лома «Транслому» (8 тыс. руб.) и его ценой на рынке (17 тыс. руб.). Поскольку ответ Минобороны не устроил депутата, он планирует добиваться от ведомства дальнейших разъяснений, сказал он РБК.

Источник в одном из ломозаготовителей, участвовавших в аукционах Минобороны, оценил финансовые потери министерства от подобных торгов в 12,6 млрд руб., исходя из того что в течение 2018–2019 годов оно продало металлолома «Транслому» на общую сумму 2,8 млрд руб. Объем реализации, по данным источника РБК, только за эти полтора года составил около 400 тыс. т лома черных металлов и 100 тыс. т лома цветных металлов. Разница между ценами, по которым «Транслом» покупает лом у Минобороны, и ценой его последующей перепродажи составляет для лома черных металлов в среднем 9 тыс. руб. за тонну, для лома цветных металлов — 90 тыс. руб. за тонну, утверждает собеседник РБК.