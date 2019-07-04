Женщины займут кабины и палубы

Минтруд значительно сократил список запрещенных для россиянок профессий

Минтруд пересмотрел список запрещенных для российских женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле

Фото: Graham Hughes / PA Images / ТАСС

Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Документ заменит утвержденный президентом почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин.

В распоряжении РБК оказался доработанный с учетом предложений профсоюзов и работодателей проект приказа Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». Его подлинность подтвердил источник, близкий к министерству. 18 июня Минтруд направил документ на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Координатор правкомиссии — вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в актуализированном перечне содержится 98 видов работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Ведомство рассчитывает, что обновленный приказ вступит в силу с 1 января 2021 года, следует из документа.

Действие обновленного перечня будет распространяться на работниц, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу по результатам спецоценки. При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений на любых работах, заявили РБК в Минтруде.

Какие профессии станут доступными для женщин

После масштабного пересмотра перечня Минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:

водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;

членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;

парашютистом;

машинистом электропоезда;

слесарем по ремонту автомобилей;

рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;

трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.

В Минтруде подтвердили РБК, что по указанным профессиям «проектом приказа не устанавливаются ограничения на труд женщин».

Критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие «отдаленные последствия», сказали в министерстве. Одновременно перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда, отметили в Минтруде.

Как дорабатывался перечень В марте 2018 года Минтруд разместил на портале раскрытия проектов нормативных актов проект актуализированного перечня из 28 видов работ, при выполнении которых ограничивается применение труда женщин. Документ дорабатывался с учетом замечаний Минэкономразвития (в июне прошлого года по итогам совещания была подписана таблица разногласий), а также крупных работодателей, среди которых «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Северсталь», «СИБУР Холдинг», «Башнефть» и др. Кроме того, при доработке документа в мае 2019 года в Минтруде состоялось совещание с представителями профсоюзных организаций и РЖД.

Какие профессии останутся запрещенными для женщин

В новом документе Минтруд решил отойти от прямого перечисления запрещенных профессий, как в действующем списке. Вместо этого ведомство определило 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин. Среди них, к примеру, большой блок «Химические производства», в частности производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода, морфина и др. Запрет распространяется на позиции рабочих, специалистов и руководителей при условии доступа к веществам, опасным для репродуктивного здоровья женщины.

Для женщин по-прежнему сохранится запрет на открытые горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы. Неизменным останется ограничение на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения.

В блоке «Металлообработка» и «Цветная металлургия» сохранится ограничение на выполнение женщинами литейных и сварочных работ, а также работ на доменном производстве и производстве цветных и редких металлов. В сфере добычи нефти и газа в списке запрещенных по-прежнему бурение плавучего бурильного агрегата в море, работы по химической обработке скважин, а также монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад.

Согласно актуализированному перечню, женщины не могут работать авиационными механиками и слесарями по ремонту авиадвигателей. Они не смогут быть задействованы в работах по непосредственному тушению пожаров. В списке запрещенных также останутся работы по очистке и ремонту канализационной сети, водолазные работы, а также любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную.

Насколько Россия близка к гендерному равенству

В рейтинге гендерного равенства Всемирного банка Россия делит 34-ю позицию с Марокко, Угандой и Бурунди (выше нее расположены более 100 стран, многие набрали одинаковое количество баллов). Проблемными областями стали неравенство оплаты труда, возможностей начать карьеру, а также прав, связанных с вступлением и расторжением брака. Чем выше уровень гендерного равенства в обществе, тем выше и уровень экономического развития, установили эксперты Всемирного банка. Из 39 стран, набравших 90 и больше из 100 возможных баллов в рейтинге гендерного равенства, 26 входят в число государств с высоким уровнем доходов — ВВП более $12 тыс. на человека в год.

Согласно результатам выборочного исследования Росстата за 2017 год, зарплата женщин в России составляет 71,7% от средней зарплаты мужчин. Оплата труда женщин в среднем составила 32,7 тыс. руб., мужчин — 45,6 тыс. руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте признал, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации, гендерный дисбаланс виден даже по составу российского правительства. «У нас сейчас из 30 членов правительства целых четыре женщины, но я приезжаю к своим коллегам за границу, там половина — женщины всегда. А женщин на самом деле в нашей стране больше, чем мужчин», — говорил Медведев.