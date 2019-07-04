Калужский политический долгожитель сдает позиции

Анатолий Артамонов не пойдет на новый губернаторский срок

Глава Калужской области Анатолий Артамонов уйдет в отставку во время очередной ротации губернаторов. Таким образом, корпус региональных политических долгожителей понесет очередную потерю

Анатолий Артамонов (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Один из последних политических долгожителей

Глава Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок. 67-летний губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов, рассказали два близких к администрации президента источника РБК.

В последние несколько лет Кремль традиционно устраивает ротации губернаторов дважды в год — осенью, после единого дня голосования, и весной. Осенние отставки обычно проходят по критерию эффективности/неэффективности, весенние — по электоральному принципу, то есть способности губернаторов избраться на новый срок, ранее рассказывал один из близких к администрации президента собеседников РБК.

Артамонов как губернатор на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание во главе региона сказывается на отношении людей — ощущается психологическая усталость граждан, поясняет близкий к Кремлю источник. Это понимает и сам Артамонов, добавляет он.

Калужский губернатор поставил себе задачу: до отставки по возможности ускорить строительство крупного объекта — Дворца спорта, сказал другой близкий к администрации президента собеседник. По планам строительство Дворца спорта должно быть завершено в 2020 году.

«Как президент скажет, так вопрос и будет решаться», — заявил Артамонов в разговоре с РБК. «Мне еще работать полтора года», — добавил губернатор. На вопрос, планирует ли он переизбираться в 2020 году, глава Калужской области заявил: «Этот вопрос не ко мне». «У меня есть президент, я работаю в команде президента. Как президент скажет, так я и буду поступать», — добавил он.

Анатолий Артамонов стал главой региона в 2000 году, в настоящее время он завершает свой пятый срок на этом посту. Дольше Артамонова губернаторский пост занимает только глава Белгородской области Евгений Савченко, который возглавил регион в 1993 году. На третьем месте — губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, принявший субъект в 2004-м.

В прошлом году в отставку ушли ряд политических долгожителей — губернатор Кемеровский области (с 1997 года) Аман Тулеев, губернатор Липецкой области (с 1998-го) Олег Королев, губернатор Курской области (с 2000 года) Александр Михайлов, губернатор Астраханской области (с 2004-го) Александр Жилкин, глава Алтайского края (с 2005 года) Александр Карлин.

Губернатор, которым в общем довольны

Анатолий Артамонов считается одним из наиболее успешных российских губернаторов. Некоторые его бывшие подчиненные пошли на серьезное повышение: Максим Акимов, в прошлом заместитель Артамонова, стал вице-премьером; еще один бывший зам, Николай Любимов, в 2017 году стал губернатором Рязанской области.

Закрытые опросы для администрации президента, проведенные в марте, показывали, что по оценке деятельности губернаторов населением Артамонов занимает 41-е место среди глав регионов, рассказали РБК два источника, знакомых с данными исследований. Положительно его деятельность оценивали 55% жителей, отрицательно — 30%.

По уровню доверия, согласно тем же исследованиям, Артамонов в марте занял 39-е место. О доверии губернатору заявили 52% граждан, о недоверии — 38%.

При этом мнения сторонников и противников смены губернатора разделились примерно поровну. За смену Артамонова высказались 40% граждан, против — 42%. По критерию запроса на замену главы региона он занял 56-е место среди губернаторов.

«Артамонов относится к числу успешных губернаторов: при нем Калужская область еще в 2000-е годы стала выдвигаться в лидеры экономического развития и привлечения инвестиций. Но в целом он руководит регионом уже почти 20 лет, и ротация вполне предсказуема», — отмечает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. За последние три года губернаторский корпус целенаправленно обновляется — руководители сменились уже в 43 регионах, и эта тенденция, безусловно, продолжится, говорит эксперт. «Тем более что во многих регионах есть запрос на обновление и ротацию власти, которая воспринимается людьми как возможность для новой динамики развития территории. И этот запрос социологически фиксируется достаточно устойчиво», — констатирует Бадовский.

Развитие Калужской области замедлилось

У Калужской области средние показатели социально-экономического развития по Центральной России, и за последние годы ее относительное положение скорее ухудшилось, чем улучшилось.

Реальные зарплаты в регионе за период с 2011 года (один из целевых показателей старого майского указа) выросли лишь на 11,8%, и это один из худших результатов в Центральном федеральном округе (у лидера, Тульской области, рост зарплат за тот же период составил почти 23%).

Средние денежные доходы жителей Калужской области стагнируют с 2016-го, они составили по итогам прошлого года 28,9 тыс. руб. — это показатель верхнего эшелона в федеральном округе, но все же меньше, чем в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, а также в Москве и Московской области.

При этом растет уровень бедности: доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась по итогам 2018 года до 10,9% (это хуже, чем в Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях), хотя в 2012-м показатель составлял лишь 8,5%.

Примерно посредине в ЦФО область находится по показателю ожидаемой продолжительности жизни — 71,9 года по итогам прошлого года (меньше, чем в целом по округу — 74 года).

По уровню инвестиций в валовом региональном продукте Калужская область теперь уже уступает Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской, Тульской, Курской и Воронежской. Инвестиции сильно упали за последние годы: с 33,5% в 2013-м (тогда область была в лидерах по этому показателю) до 21,3% по итогам 2017-го (последние данные Росстата). В 2018 году инвестиции в основной капитал в области снизились на 16,9% — худший результат в ЦФО после Тамбовской области.

В структуре калужской промышленности самую большую долю занимает автопром — более 35%, по данным регионального Минэкономразвития (заводы Volkswagen, Volvo, Peugeot-Citroen). Область собирает более 11% всех автомобилей в России (третье место среди регионов). Но в целом промпроизводство растет не так быстро, как в Брянской, Белгородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, его рост снизился с 12,3% в 2017 году до 4,5% в 2018-м.