Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,82 63,03 EUR Нал. 71,99 71,17 USD Бирж. 63,48 +0,16 EUR Бирж. 71,55 +0,13 USD ЦБ. 63,23 +0,17 EUR ЦБ. 71,41 +0,01 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 11441,00 +1534,80 IMOEX 2803,08 -0,24% RTSI 1391,03 -0,52% Brent 62,57 -0,33% DJIA 26786,68 +0,26% Nasdaq 8109,09 +0,22%
Чем грозит новый план борьбы с картелями
Лента новостей
Размерный ряд: чем маркировка обуви грозит рынку логистических услуг 10:14, PRO В Индии при прорыве дамбы погибли шесть человек 10:08, Общество Агрохолдинг Евгения Туголукова проведет IPO в Сингапуре 10:07, Бизнес Объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз 10:03, Финансы Трамп огорчился из-за отсутствия графы о гражданстве в переписи населения 09:56, Политика В Красноярске мужчина начал стрельбу из-за громкой музыки у соседей 09:55, Общество «Мы доездились»: как чиновники и депутаты жалуются на дороги 09:45, Авто Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте 09:44, РБК и ВТБ В Красноярске запретили продавать в интернете санкционный сыр 09:22, Общество В Якутии при обрушении ограждения на соревнованиях пострадали 9 человек 09:21, Общество Какие плюсы есть у камеры с искусственным интеллектом 09:15, РБК Стиль и HUAWEI Власти Вологодской области опровергли закрытие резиденции Деда Мороза 09:10, Общество Амнистия капиталов 3.0: как воспользоваться 09:08, PRO Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству 09:06, Финансы «Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре 09:02, Бизнес Почему владелец «Красного & Белого» перевел свой бизнес на Кипр 09:02, PRO Премьер Нидерландов сообщил о конфиденциальном разговоре с Путиным о MH17 09:00, Политика СМИ узнали об участии Катамадзе в концерте за счет российской госкомпании 08:57, Политика Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени 08:45, РБК и Philips Полное солнечное затмение 2 июля. Фоторепортаж 08:37, Фотогалерея  Непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами 08:32, Финансы Непродуктовые магазины могут получить льготы по эквайрингу 08:32, PRO СМИ узнали о разрешении самозанятым заниматься организацией похорон 08:19, Общество Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России 08:16, Общество Презумпция виновности: чем грозит новый план борьбы с картелями 08:14, Мнение В тени Alibaba: китайские стартапы-миллиардники готовятся покорить мир 08:14, PRO Как не запутать клиента скидками: о хороших программах лояльности 08:08, PRO РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа» 08:00, Бизнес
Газета
Чем грозит новый план борьбы с картелями
Газета № 098 (3053) (0307) Экономика,
0
Вадим Новиков Чем грозит новый план борьбы с картелями
Российская антимонопольная практика позволяет обвинить в картельном сговоре компании, которые просто одинаково реагируют на рыночные стимулы. В такой ситуации кажется нелогичным ужесточать наказание за участие в картеле

Российское правительство утвердило программу борьбы с картелями. Ее ключевой и наиболее противоречивый элемент — поправки в УК, которые должны быть внесены в Государственную думу в сентябре. Речь идет о поправках в ст. 178 УК («Ограничение конкуренции»), обнародованных ФАС еще в конце 2017 года и вызвавших озабоченную реакцию деловых ассоциаций.

Обоснованием предложений ФАС послужили расчеты, согласно которым ущерб от деятельности картелей будто бы составляет 1,5–2% российского ВВП. После внесения поправок в ст. 178 правоприменителю уже не нужно будет в каждом случае доказывать ущерб от ограничения конкуренции, достаточно лишь установить наличие дохода от участия в картеле, а доход у подозреваемых в картельном сговоре фирм есть всегда. Причем нарушение по статье становится преступлением не небольшой, как сейчас, а средней тяжести, что повышает вероятность получить реальный срок.

Судя по тому, что план появился, ни правительство, ни общественность озабоченность бизнес-сообщества всерьез не приняли. На мой взгляд, у заинтересованных сторон не хватает информации о практике правоприменения, и получить ее вовсе не просто — ФАС подает эту практику с выгодной стороны, а предпринимательские организации обходятся дипломатичными формулировками о рисках необоснованного давления на бизнес. Бизнес не позволяет себе сказать, что ФАС не может или не хочет надежно отличать картели от некартелей. Но именно это показывает мой опыт подготовки экономических заключений для антимонопольных разбирательств.

Особый путь

Моя выпускная работа (ВШЭ, 2003) была посвящена критике теоретических оснований антитраста (американское обозначение антимонопольного правоприменения). Я видел изъяны в аргументах экономистов, которые поддерживают антитраст, а таких большинство, и считал, что России нужно больше конкуренции, а не антитраста. Стоит ли бороться с картелями, если в США после вынесения антикартельных решений цены не снижались, а росли? По крайней мере, такие результаты давала работа Майкла Спраула «Антимонопольная практика и цены» применительно к решениям 1974–1985 годов.

Когда я начал готовить заключения для антимонопольных дел, я понял, насколько сильно был оторван от жизни. Оказалось, что сотрудники ФАС вовсе не занимались воплощением в жизнь чикагских или гарвардских теорий, которые так заметно влияли на практику США. Российское правоприменение оказалось далеким от любых теорий вообще.

Первое судебное дело, с которым я столкнулся, касалось «молчаливого сговора» ретейлеров относительно продажи гречки в Казани в августе—октябре 2010 года. Гречка в казанских магазинах подорожала примерно в полтора раза, и ФАС не спорила с тем, что цены в рознице росли с той же скоростью, что оптовые. Сговор же, по версии ФАС, состоял в том, что торговые сети в Казани в тот период устанавливали наценку на гречку в процентах, тогда как «экономически обоснованным» было оставить ее постоянной в рублевом выражении.

Но, позвольте, причем здесь гречка? Торговые сети устанавливают наценку на все товары. Во всем мире, а не только в Казани. Всегда, а не только в августе—октябре 2010 года. Иначе и быть не может: если стоимость купленного товара будет расти, а наценка по настоянию ФАС в рублевом выражении — оставаться постоянной, рентабельность магазина станет снижаться почти пропорционально росту закупочной цены, и скоро у нас не будет магазинов.

Сговором в данном случае ФАС назвала обычную коммерческую практику. И самое поразительное, суд поддержал ФАС. Впоследствии, в 2015 году, на основе тех же примерно доказательств ФАС нашла уже «обычный» сговор, то есть картель на рынке гречки в той же Казани, и суд первой инстанции, правда не вышестоящий, опять это поддержал — «обычные» сговоры на практике доказываются так же, как молчаливые: раз не видим причин для такого поведения, значит, сговорились.

Конечно же, никто из американских сторонников антитраста не имел в виду, что его можно использовать, чтобы наказывать за установление наценки в процентах. В дальнейшем обнаружилось и многое другое, что и не снилось американским мудрецам. Практика познакомила со случаями, когда ФАС называет сговором и наличие отсрочек платежа, и скидок в договорах ретейлеров с поставщиками, и даже закрытие дверей между соседними магазинами в торговом центре из-за ссоры собственников. Оказалось, актуальный вопрос не в том, что делать с картелями, а в том, может ли ФАС их находить, отличая от некартелей.

Микрокартели

Занявшись в 2013 году статистическими исследованиями судебной практики, я обнаружил, что дела, с которыми сталкивался я или юристы из московских фирм, не типичны — это крупные и, по сути, лучшие дела ФАС (в прошлом году только 6% дел приходилось на 100 крупнейших компаний), тогда как в жизни преобладали дела небольшие. Медианный оборот участника картеля в прошлом году — 80 млн руб. Это даже не малый, а микробизнес.

Вполне типичен здесь «картель» ООО «Мостострой» и ООО «Мостострой 1». Эти организации-близнецы из Воронежской области, когда боролись за право построить мост в одном из местных сел, участвовали в торгах с одного IP, от одного и того же лица получали обеспечение участия в конкурсе, зарегистрированы по одному адресу, и одна из них арендует помещения у другой. Читая судебное решение, сложно поверить версии ФАС, что мы тут имеем дело с независимыми организациями, которым понадобилось соглашение для ограничения реально существовавшей конкуренции. Заметим, что активы и выручка этих организаций на момент «картеля» были таковы, что закон позволил бы им слиться без согласования с ФАС, так как при их размерах риска для конкуренции даже от самой тесной их координации не усматривается.

По всей видимости, один «Мостострой» работал техническим дублером для другого, возможно, чтобы торги состоялись и не нужно было запускать более длительную процедуру закупки у единственного поставщика, возможно, по другим причинам. В любом случае эта ситуация не имела отношения к картелям.

Надо заметить, что слабая способность ФАС отличать картель от некартеля не ускользает от судов. В прошлом году суды вплоть до Верховного поддержали оба «Мостостроя», а также отменили 30% оспоренных картельных решений ФАС полностью и еще 20% частично. И все это при хорошо известной тенденции арбитражных судов решать дела в пользу госорганов.

Проблема данных

Все эти особенности картельной практики ФАС не обнаружить без сплошного аудита ее решений, которому служба де-факто препятствует. В базе арбитражных судов мы видим пару сотен судебных решений о картелях на торгах в 2018 году, а в базе решений ФАС решения в соответствующей рубрике можно пересчитать на пальцах одной руки.

В итоге правительству и публике приходится полагаться на информацию, которую о своей практике сообщает сама ФАС. Причем, как показывает мое исследование публикаций 2018 года в деловых изданиях («Ведомости», «Коммерсантъ», РБК), на 85 статей о картелях, а это всегда спор нескольких компаний с антимонопольным органом, приходится лишь 30 упоминаний о попытках дать слово компании. В подавляющем большинстве случаев (23) компании этой возможностью воспользовались.

Что же могут сделать в связи с предложениями ФАС заинтересованные стороны? Правительство — провести аудит картельной практики антимонопольной службы. Предприниматели — объяснять претензии более прямо, иначе их не поймут. Журналисты — спрашивать и другую сторону. Общественность — быть более осторожной с одобрением любых уголовных мер против бизнеса, особенно на фоне дел Сергея Петрова или Майкла Калви. Надо учитывать: сажать предлагают не участников картелей, а тех, кого участниками картелей назовет ФАС, и это не одно и то же.

Об авторах
Вадим Новиков экономист
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Федеральная антимонопольная служба , картели ...
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter