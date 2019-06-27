Пенсии в обмен на санкции

Резервы ПФР могут забрать из банков, соблюдающих антироссийские ограничения

Банки, работающие в России и соблюдающие антироссийские санкции, не смогут хранить на своих депозитах средства резерва Пенсионного фонда. На банки, которые сами попали под санкции, такой запрет не распространится

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.

Что на кону Резерв Пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию составляет до 10% от суммы средств пенсионных накоплений фонда (на конец первого квартала 2019 года составляли 1,76 трлн руб.); практически все эти деньги размещаются на банковских депозитах, оценивает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин.

Что изменилось

По закону резервы ПФР по ОПС могут инвестироваться в российские государственные бумаги, размещаться на рублевых депозитах или на счетах в иностранной валюте. Банки участвуют в аукционе на хранение пенсионных денег, решение о размещении принимает Пенсионный фонд.

Теперь правительство уточнило свои требования к таким банкам. Одно из них гласит, что средства резервов не могут размещаться в банках, которые придерживаются санкционного режима в отношении отдельных лиц или отраслей.

Четкого определения того, что понимается под исполнением санкций, в документе нет. Речь идет о применении «ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия». Более того, достаточным основанием для отказа банку в размещении пенсионных резервов станет даже «наличие рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений». Список таких банков утверждается отдельным решением правительства.

Как банки реагируют на санкции Российские банки ведут себя осторожно, пытаясь не попасть под западные ограничения: После введения антироссийских санкций Сбербанк свернул работу в Крыму, где до этого у него была «дочка», а предправления банка Герман Греф заявил, что Сбербанк не намерен работать на территории полуострова из-за санкций.

Президент ВТБ Андрей Костин также заявлял, что ВТБ не будет работать в Крыму по этой причине.

Альфа-банк, крупнейший частный банк России, в прошлом году первым заявил, что передает оборонные кредиты, чтобы не попасть под санкции.

Московский кредитный банк в проспекте эмиссии еврооблигаций предупреждал инвесторов, что политическая нестабильность в отношении Украины и введенные в связи с ней санкции США и ЕС могут оказать существенное негативное влияние на банк.

Чтобы обезопасить российские банки от санкций из-за обслуживания гособоронзаказа, правительство придало статус опорного оборонного банка Промсвязьбанку, который перешел в собственность государства вскоре после санации Центробанком. Теперь другие банки передают свои оборонные кредиты ПСБ, который уже готовится к вероятным санкциям и при этом нуждается в докапитализации. Новое постановление правительства отдельно разрешает размещать пенсионный резерв в банках, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), даже если они соответствуют другим требованиям не в полном объеме.

Одновременно постановление разрешает размещать пенсионные средства в банках под санкциями (если они внесены туда сами либо через лиц, «под контролем либо значительным влиянием» которых они находятся).

Два списка

Фактически вводится два списка банков, говорят опрошенные РБК эксперты: белый, банки из которого могут без проблем хранить средства ПФР (в том числе находясь под санкциями), и черный, включающий банки, которые соблюдают санкции.

Белый список банков существует с 2016 года, напоминает Ногин: с этого момента банк для размещения резерва ПФР должен был соответствовать целому ряду требований, в том числе иметь рейтинг не ниже А+ от аккредитованного рейтингового агентства. Параллельно был введен белый список, дающий доступ к аукциону банкам и без рейтинга, добавляет он.

Если на аукционе, который проводит ПФР, банк из белого списка, не соответствующий общим требованиям, предложит разместить у себя средства по более выгодной ставке среди участников аукциона, ПФР не сможет ему отказать, продолжает эксперт. Банк из белого списка, если ему нужна ликвидность, участвует в аукционе ПФР, предлагает лучшую ставку и получает депозит — для него это источник фондирования. Через такие документы правительство фактически поддерживает попавшие под антироссийские санкции банки через пенсионные деньги, рассуждает Ногин.

Пункт о банках, которые применяют или собираются применять санкции иностранных государств в отношении России, работает не автоматически — правительство еще должно составить черный список, рассуждает партнер юридической фирмы «Борениус» Артем Жаворонков. В банке из черного списка, независимо от его рейтингов, деньги размещены не будут, говорит Ногин (впрочем, ни одного банка в нем пока нет).

К чему это приведет

Норма о банках, соблюдающих санкции, скорее риторическая, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин: деньги ПФР размещаются прежде всего в крупнейших госбанках, а вероятность того, что правительство запретит класть деньги на депозит в Сбербанк или ВТБ, стремится к нулю.

Новое положение — достаточно ожидаемое, рассуждает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич: с одной стороны, власти поддерживают банки под санкциями, с другой — снижают риски заморозки средств ПФР в банках, соблюдающих ограничения. Некоторые российские банки соблюдают западные санкции лишь выборочно, замечает эксперт — стараются не совершать лишь прямо запрещенные операции.

Проблема в том, что в России нет единого подхода, как реагировать на введенные в отношении страны санкции, говорит Жаворонков: прецедентные решения судов противоречат друг другу (например, в деле о турбинах Siemens в Крыму).

Попытки ответить на санкции С первого в новейшей истории введения санкций в отношении России в марте 2014 года было уже две попытки криминализировать их применение, напоминает Жаворонков. Одна была предпринята в мае 2018 года группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным: они предлагали дополнить Уголовный кодекс статьей об ограничении или отказе от хозяйственных операций и сделок во исполнение санкций иностранного государства. После протестов бизнеса принятие поправок отложили.

Вторую попытку предпринял в мае 2019 года депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов, предложивший запретить распространение в СМИ и интернете информации, способствующей введению санкций против России. Документ еще не рассматривался даже в профильном думском комитете.

Создание черного списка банков — очередная попытка обозначить свою позицию, говорит Жаворонков. Реагировать необходимо, считает он: например, в ЕС действует нормативный акт, согласно которому на территории ЕС не признаются санкции США в отношении Ирана. Но ни в коем случае нельзя наказывать таким образом банки, которые не хотят работать в Крыму или обслуживать клиентов под санкциями, убежден Жаворонков: с их стороны это нормальная оценка коммерческого риска. Но, например, отказ работающего в России банка с иностранным участием проводить платеж клиента из-за западных санкций «полностью незаконен», считает он.

Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил РБК, что ФАС не участвовала в подготовке документа, и предложил обратиться за комментарием в Минфин. Список банков будет составлять ЦБ, сообщил представитель Минфина и предложил обратиться с вопросами к регулятору. РБК направил запрос в ЦБ. Представитель ПФР отказался от комментариев. Представитель Райффайзенбанка отказался от комментариев, представители остальных крупнейших банков не ответили на запросы РБК.