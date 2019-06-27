Программа «Бремя»

Четыре вопроса о возможной поддержке из бюджета частных развлекательных телеканалов второго мультиплекса

Частные развлекательные телеканалы (СТС, ТНТ, «Муз ТВ» и другие) могут в следующем году получить субсидии из федерального бюджета. Необходимость допфинансирования — в том числе следствие перехода на цифровое вещание

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Господдержка телеканалов, входящих в состав второго мультиплекса, является приоритетом в рамках программы «Информационное общество», следует из опубликованных Минфином методических указаний по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020–2022 годов.

В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание в России сформированы два цифровых мультиплекса — пакеты каналов, вещающих на одной частоте. В первый мультиплекс входят преимущественно каналы с госучастием («Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «ТВ Центр», «Карусель»), а также НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ» и «Общественное телевидение России». Они еще в 2009 году были признаны «обязательными общедоступными». Телеканалы второго мультиплекса — это десять коммерческих вещателей: РЕН ТВ, СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас». Программа цифровизации предполагает, что оба мультиплекса к концу года должны быть доступны в цифровом формате 98% населения страны.

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р. В пресс-службах правительства и Минфина переадресовали все вопросы в Минкомсвязь. На момент публикации в министерстве на запрос РБК не ответили.

Господдержка каналов второго мультиплекса сейчас действительно обсуждается, подтвердил источник РБК, хорошо знакомый с ситуацией. По его словам, вопрос о сумме госфинансирования должен быть решен в «ближайшее время».

Обозначенные в методических указаниях Минфина приоритеты для финансирования, подкрепленные указаниями сверху (поручения главы правительства, президента), с вероятностью практически на 100% будут отражены в проекте федерального бюджета и с высокой долей вероятности, при наличии ресурсов, пройдут утверждение в Госдуме, констатирует руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Если приоритет заложен, никто с этим никогда и не спорит», — отметила эксперт. «Высокую степень» вероятности получения каналами господдержки подтверждает и источник РБК.

Зачем частным каналам потребовалось госфинансирование, объясняет РБК.

Как цифровизация ТВ шагает по стране «Цифра» считается более современным форматом вещания, чем «аналог». Цифровой сигнал дает более высокое качество изображения и звука; кроме того, такой сигнал защищен от помех. Поэтапный переход на «цифру» начался в декабре 2018 года: «аналог» был отключен в Тверской области. Затем в феврале этого года от «аналога» отказались еще в семи регионах (Ульяновская, Пензенская, Магаданская области, Чечня и др.). В апреле на «цифру» перешли очередные 20 регионов (Москва, Ставропольский край, Сахалинская область и т.д.). Планировалось, что окончательно от «аналога» откажутся в июне, когда начнется цифровое вещание во всех оставшихся субъектах РФ. Но затем было решено в ряде регионов отложить отключение «аналога» до октября. Среди 21 региона, где «цифра» будет включена в последнюю очередь, — Санкт-Петербург.

Кто из вещателей до сих пор получал субсидии

До сих пор государство оказывало систематическую поддержку лишь каналам первого мультиплекса: ранее им субсидировалось распространение в городах с населением менее 100 тыс. человек («100-») аналогового сигнала, с этого года — цифрового. В бюджете на 2019 год шести вещателям («Первому каналу», НТВ, «Пятому каналу», «Матч ТВ», «Карусели» и «ТВ Центр») на эти цели выделено 7,1 млрд руб. Для трех каналов ВГТРК и «Общественного телевидения России» эти компенсации объединены с субсидиями на производство контента и проходят по другим статьям.

Из каналов второго мультиплекса субсидии из федерального бюджета пока получает лишь принадлежащая Минобороны «Звезда». В этом году ей должны быть перечислены 2 млрд руб.

Сколько стоит переход на «цифру»

Для перехода с аналогового на цифровое телевещание в России была построена инфраструктура для распространения двух мультиплексов — более 5 тыс. пунктов цифрового вещания. Заявленный бюджет федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009–2019 годы» — 174 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), из которых 97,1 млрд руб. были выделены из федерального бюджета.

Инфраструктура для распространения первого мультиплекса строилась за счет государства, второго — за счет самих каналов (еще в 2012 году Роскомнадзор провел конкурс, на котором выбрал десять вещателей, изъявивших желание стать участниками второго мультиплекса). Вещатели оплачивали строительство инфраструктуры, а по мере введения ее в эксплуатацию — и распространение цифрового сигнала по мере расширения программы цифровизации.

Вместе десять вещателей второго мультиплекса, как ранее объяснял замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, должны платить ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» за распространение в «цифре» по всей стране около 13 млрд руб. в год (или 1,3 млрд руб. каждый канал, так как все они распространяются в одном пакете). Для сравнения: при вещании в «аналоге» затраты этих десяти вещателей не превышали 500 млн руб. О компенсации этих резко возросших затрат сейчас и идет дискуссия.

Сейчас, как рассказывает источник РБК, обсуждается схема господдержки каналов второго мультиплекса на распространение цифрового сигнала в городах «100-». Но речь идет лишь о частичной компенсации вещания, уточняет собеседник РБК. Распространение цифрового сигнала только в городах «100+» обойдется десяти вещателям второго мультиплекса, по их собственным оценкам, примерно в 1,9 млрд руб., в городах «100-» — в сумму порядка 11 млрд руб.

Вопрос господдержки десяти каналов второго мультиплекса стал прорабатываться еще в конце 2018 года в преддверии первого экспериментального отключения аналогового сигнала в Тверской области. В ноябре по итогам заседания правительственной комиссии по развитию телерадиовещания Минфину и Минкомсвязи было поручено до 20 декабря предоставить в правительство согласованные предложения по вопросу оказания финансовой поддержки каналам второго мультиплекса. Однако, как рассказывали РБК руководители телеканалов, изначально против дополнительных субсидий выступил Минфин.

Почему сами вещатели не могут компенсировать расходы

Основным источником доходов телеканалов является реклама. Но телерекламный рынок в России исторически ограничен только городами «100+». В результате коммерческие вещатели, в том числе и участники второго мультиплекса, все эти годы были заинтересованы только в присутствии в крупных городах. Многие из них при этом развивались как сети: находили местного партнера, который мог транслировать их контент и сам платил за аналоговую частоту. При вещании в «цифре», которая покрывает всю страну, в локальных партнерах уже нет необходимости.

«Мы понимаем цель создания единого вещательного пространства, она действительно социальна и правильна, но у всего должна быть своя цена, — объясняла в феврале этого года в интервью «Коммерсанту» гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина. — Когда были конкурсы [Роскомнадзора в 2012 году], был другой график перехода и отключения «аналога», другое проникновение эфирного смотрения, интернет- и кабельно-спутникового смотрения».

О том, как необходимость полностью оплачивать «цифру» отразится на финансовом положении вещателей, можно судить по финансовым результатам холдинга «Газпром-Медиа» — единственного, чья отчетность по МСФО есть в открытом доступе. В 2018 году выручка всего холдинга, в который помимо телеканалов входят еще радиостанции, ИД «7 дней», кинокомпания «Централ Партнершип» и пр., составила 95,5 млрд руб., операционная прибыль — лишь 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб. Если на эти цифры экстраполировать еще и 3,9 млрд руб. полноценных платежей за вещание в «цифре» трех каналов второго мультиплекса (ТНТ, ТВ3 и «Пятницы»; по 1,3 млрд руб. каждый), то холдинг рискует стать убыточным.

Ситуацию усугубляет то, что в этом году рекламные доходы каналов вновь, как и в кризисном 2015 году, падают. В первом квартале общая рекламная выручка телевещателей снизилась, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 6%, до 41,5–42 млрд руб.

Представители телеканалов, входящих во второй мультиплекс, не ответили на вопросы РБК. Представитель Российской телевизионной и радиовещательной сети Игорь Степанов сообщил, что у ФГУП есть семь дней на то, чтобы ответить на официальный запрос.

Кому важна аудитория второго мультиплекса

Большинство каналов второго мультиплекса адресовано молодой аудитории. Например, ТНТ, ТВ3 и «Пятница» в своей программной политике ориентируются на зрителей 14–44 года, СТС — на возраст 10–45 лет, «Муз ТВ» — на 18–44 года. Целевая аудитория большинства каналов первого мультиплекса более широкая: у «России 1», «России 24», НТВ, «ТВ Центр» это все зрители старше 18 лет, у «Пятого канала» — 25–59 лет.

По итогам 2018 года суммарная среднесуточная доля каналов первого мультиплекса в самой общей аудитории — все зрители старше четырех лет, проживающие в городах «100+», — равнялась, согласно измерениям Mediascope, 51,4%. Иными словами, более половины всех, кто в прошлом году включил телевизор, смотрел именно программы каналов первого мультиплекса. Аналогичный показатель для десяти каналов второго мультиплекса — только 27,6%.

Но если рассматривать отдельно молодую аудиторию (зрителей 14–34 года), то соотношение уже другое: суммарная среднесуточная аудитория каналов первого мультиплекса — лишь 31,2%, второго — уже 40,2%.

Молодежная аудитория — одна из самых важных целевых аудиторий для Кремля, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, это «не только значительное количество голосов на выборах, но и активная группа, которая в случае несогласия с теми или иными решениями власти способна выходить на протестные акции». Поэтому для взаимодействия с молодежью власть старается использовать все возможные способы, в том числе и телевизор, отмечает эксперт.