Сбербанк помог российской онлайн-торговле поставить рекорд

Обнародованы объемы инвестиций в отечественный сегмент e-commerce в 2018 году

В 2018 году иностранные и местные инвесторы вложили в российский рынок онлайн-торговли более $750 млн. Это рекордный показатель за последние несколько лет, но в общем объеме вложений в e-commerce в мире Россия занимает всего 1%

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Общий объем инвестиций в российскую онлайн-торговлю в прошлом году составил $756 млн, оценило агентство East-West Digital News (EWDN) на основе данных из открытых источников, информации от «Яндекс.Маркет», Ozon, Lamoda и других участников рынка, а также аналитиков Dsight и Data Insight. Это рекордный показатель за все время наблюдений (как минимум с 2014 года), отмечено в исследовании агентства (есть у РБК).

Инвестиции 2018 года значительно превышают показатели последних нескольких лет, когда вложения в этот сегмент составляли несколько десятков миллионов долларов. Главный редактор EWDN Адриан Хени считает минувший год переломным. «Объем рынка онлайн-торговли начал активно развиваться, увеличилась интенсивность покупок со стороны населения, даже несмотря на падение среднего чека и доходов населения, участники рынка стали развивать свою инфраструктуру, представляя стратегии на несколько лет вперед. То есть инвесторы увидели в рынке онлайн-торговли перспективу», — сказал он.

Из привлеченных от инвесторов $756 млн большая часть ($500 млн) пришлась на инвестиции Сбербанка в совместное предприятие с «Яндексом» (сделка была закрыта в апреле 2018 года). В марте прошлого года Ozon привлек $61 млн от текущих акционеров — фондов Baring Vostok и МТС, а также еще примерно $80 млн в конце 2018 — начале 2019 года. Кроме того, среди сделок аналитики отметили инвестиции Тинькофф Банка в Kassir.ru ($40 млн), вложения МТС в сервис YouDo ($17 млн) и S8 Capital — в сервис сравнения цен Price.ru ($12 млн). Показатель 2018 года не включает вливания в совместное предприятие Aliexpress Russia, о создании которого Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились прошлой осенью. Лишь в июне этого года партнеры объявили, что планируют инвестировать в компанию $400 млн.

Как отметил на мероприятии, посвященном презентации исследования, основатель Dsight Арсений Даббаx, основные инвесторы в 2018 году — корпоративные. Ключевыми событиями на рынке он также назвал сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета» и инвестиции АФК «Системы», МТС, Baring Vostok в Ozon. В дальнейшем, по его мнению, будет наблюдаться всплеск инвестиций в продвижение онлайн-площадок, в сервисы лояльности и скидок, что в итоге позитивно отразится на конечном покупателе.

Капля в море

Общие инвестиции в онлайн-торговлю в мире составили $56,9 млрд, то есть на российский рынок приходится лишь 1% этой суммы. Для сравнения: китайская онлайн-торговля привлекла за указанный период $30,7 млрд, а онлайн-рынок США — $11,9 млрд, по подсчетам EWDN.

По прогнозу Адриана Хени, в ближайшие пять лет инвестиции в e-commerce будут увеличиваться. По ожиданиям EWDN, российский рынок онлайн-торговли в ближайшие четыре-пять лет может вырасти втрое. Хени считает, что российский рынок отстает от ключевых рынков Европы и США, но со временем их догонит.

Оценки объема российского рынка e-commerce и его перспектив сильно различаются. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объем рынка электронной торговли составил 1,66 трлн руб., а по итогам этого года может увеличиться до 2,2 трлн руб. Институт экономической политики им. Е. Гайдара оценивал объем рынка в 1,28 трлн руб. По его прогнозу, к 2024 году российский рынок электронной торговли достигнет 2,78 трлн руб. По ожиданиям банка Morgan Stanley, к этому сроку объем рынка e-commerce может составить 3,5 трлн руб.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов усомнился, что инвестиции в российскую интернет-торговлю смогут в ближайшие годы увеличить долю в общемировом объеме инвестиций. «Компании любят говорить о рублевых доходах, но если перевести их в доллары, то мы до сих пор не достигли уровня 2014 года», — напомнил Иванов.

По его словам, рекордные инвестиции 2018 года обеспечены всего несколькими крупными сделками. «Как часто такие крупные инвестиции будут происходить на нашем рынке, сказать трудно. Но скорее всего, не очень часто, — сообщил глава НАДТ. — Хотя в отличие от других отраслей нашей экономики онлайн-торговля демонстрирует стабильный рост, что привлекает инвесторов».

Партнер iTech Capital Алексей Соловьев также не заметил всплеска инвестиционного интереса к рынку электронной торговли. «Просто в своем жизненном цикле этот рынок достиг того этапа, когда он стал интересен сильным инвесторам: «Яндексу», Сбербанку, «МегаФону». Сейчас они стремятся занять максимально выгодную позицию. При этом есть такие компании, как Ozon, Wildberries, не принадлежащие названным гигантам. Что они будут делать дальше: развиваться самостоятельно или присоединятся к конгломератам сильнейших?» — задался вопросом Соловьев.