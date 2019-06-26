Многопроблемные моногорода

Три вопроса о самых кризисных российских населенных пунктах

99 российских моногородов отнесены к кризисным. Самые проблемные из них находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакасии и Карелии. Главный показатель кризисности — оценка ситуации жителями, фигурирующая в опросах ФСО

Вид на поселок ​Вершино-Дарасунский (Фото: Хайрятдинов Ринат / «Фотобанк Лори»)

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

Проблемы градообразующих предприятий По данным ЕГРЮЛ, градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в состоянии ликвидации. Новопавловский мебельный комбинат «Рассвет» не раз пытались признать банкротом. Предприятие «Бакальское рудоуправление» фигурировало в делах по неоплате счетов за электроэнергию. Забайкальский горно-обогатительный комбинат в Первомайском, лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс», бытошевский стекольный завод «Кварцит» и Туимский завод по обработке цветных металлов были объявлены банкротами. Фанерный комбинат в Белой Березке находится в стадии ликвидации из-за долгов. Тейский филиал ОАО «Евразруда» прекратил работу из-за реорганизации. Летом прошлого года работники Дарасунского рудника в Забайкалье устроили голодовку из-за невыплаты зарплат, тогда задолженность за два месяца составляла 32 млн руб. Деятельность Надвоицкого алюминиевого завода, филиала «Русала», выпускавшего металл только для США, была законсервирована из-за санкций в 2018 году.

Всего в России 317 поселений с градообразующими предприятиями. Из них 99 относятся к кризисным, сообщили в Минэкономразвития.

Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные. Среди них темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда и уровень поддержки от федерального бюджета. В постановлении правительства от 2014 года уточняется, что кризисность моногорода определяется также по показателям работы градообразующего предприятия и по оценкам жителями положения в городе.

Главный показатель кризисности — оценка ситуации населением, рассказал РБК ответственный секретарь Экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук. Федеральная служба охраны каждые полгода исследует в моногородах настроения жителей, опрашивая их на темы здравоохранения, образования, занятости. По последним данным, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий «на стадии сворачивания производств и массовых сокращений» и серьезные проблемы с экологией.

Как помочь моногородам

В Минэкономразвития уточнили, что для самых кризисных городов не предусмотрены отдельные меры поддержки. Программа развития моногородов не предусматривает прямую поддержку градообразующих предприятий, потому что это не соответствует целям диверсификации экономики моногородов, сообщили РБК в ведомстве.

В 2014 году правительство составило список моногородов и разделило их по уровню проблемности на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны. «К «красной» зоне относятся моногорода, где высоки риски повторения кризиса, как в Пикалево, то есть ухудшения социально-экономической ситуации. Предполагалось, что предыдущая программа эти риски снизит, но ее особенностью было то, что она была универсальной для всех городов — Набережных Челнов, Череповца и поселков городского типа. Этот подход себя не оправдал, поэтому программа и была закрыта, говорит Склянчук.

Моногорода нужно разделять по численности и «спустить ответственность с уровня Федерации на уровень субъектов», убежден Склянчук.

Что случилось в Пикалево Осенью 2008 года три градообразующих предприятия Пикалево (Ленинградская область) не смогли договориться о ценах на поставляемое сырье. В результате их работа была остановлена и тысячи людей потеряли работу. В мае 2009 года из-за долгов по поставкам газа «БазэлЦемент-Пикалево» была остановлена местная ТЭЦ. В знак протеста против тяжелой социально-экономической ситуации 2 июня 2009 года около 300 местных жителей перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Вологда. В этот же день губернатор области подписал постановление о выделении 5 млн руб. для погашения задолженности по заработной плате перед работниками ТЭЦ, около 1,7 млн руб. было выделено для поддержки жителей района. Спустя два дня Владимир Путин потребовал восстановить работу всего производственного комплекса, и в его присутствии владевший тогда «БазэлЦемент-Пикалево» Олег Дерипаска подписал соглашение с «ФосАгро», чтобы восстановить производство.

Чем новая программа отличается от старой

Как писал РБК, правительство разрабатывает новую госпрограмму развития моногородов. Она будет реализована с 2019 по 2024 год, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.

Прежде поддержка моногородов осуществлялась в рамках приоритетной программы их развития. Она должна была продолжаться с 2016 по 2025 год, но в конце прошлого года была срочно свернута. С критикой проведенной программы тогда выступила Счетная палата. «У меня нет ощущения эффективности этой программы. То, что я вижу, — это не то, что может помочь моногородам определить их судьбу. Это не работает на их развитие или сворачивание. Мы не принимаем окончательного решения и тащим их, даже если нет перспектив», — заявлял председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Анонсируя новую программу, курирующий градостроительство вице-премьер Виталий Мутко заявил, что она будет нацелена на экономику моногородов, чтобы снять зависимость от градообразующих предприятий.

Провал и Поднебесье В министерстве экономического развития Хакасии назвали наиболее острыми проблемами села Туим — уровень занятости населения, работу жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. «На территории Туимского сельсовета расположены объекты, которые используются в рекреационных целях: Туимский провал, Туимский кромлех, озеро Собачье (Пионерское), озеро Изба. Туимский провал используется для экскурсий различными туристскими организациями в летнее время, там также развивается экстремальный туризм», — отметили в ведомстве. На территории провала планируется организация парка с аттракционами и кафе. В министерстве отметили, что готовят заявку в Фонд развития моногородов на софинансирование расходов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры. Экономическое развитие поселка Вершина Теи напрямую зависело от градообразующего предприятия «Тейский рудник», которое в настоящее время не действует, заявили РБК в региональном министерстве. Правительство Хакасии прорабатывает «другие возможности» использования потенциала территории: организация производства мелкого и кубовидного щебня на промышленных отвалах Тейского рудника, строительство мини-завода по переработке мрамора, складирование и переработка ТБО. Также власти региона готовят создание и развитие спортивно-туристического кластера «Вершина Теи». Планируется строительство центра спортивной подготовки по лыжным гонкам и туристического комплекса, прорабатывается вопрос создания туристско-рекреационного кластера «Поднебесье», отметили в минэкономразвития Хакасии. РБК направил запросы в пресс-службы глав Челябинской, Брянской областей, Забайкальского края и Карелии.

Чего удалось добиться благодаря прежней программе

Формально окончание приоритетной программы связано с тем, что поддержка моногородов не стала отдельным нацпроектом. В Минэкономразвития сообщили, что к моменту окончания предыдущей программы — на 1 января 2019 года — удалось добиться положительных результатов. Было создано 406,5 тыс. рабочих мест, в том числе временных, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Однако в проекте новой программы уточнялось, что этот показатель не верифицируем. Его невозможно проверить через Федеральную налоговую службу, поэтому от него предлагалось отказаться.

Было создано 65 территорий опережающего развития, введено в эксплуатацию 56 объектов инфраструктуры при софинансировании Фондом развития моногородов. В моногорода поставили 391 автомобиль скорой помощи, были созданы 12 детских технопарков «Кванториум».

В аппарате вице-премьера Мутко РБК уточнили также, что благодаря программе отремонтированы за счет средств дорожных фондов центральные улицы в 310 моногородах и входные группы в поликлиниках 289 моногородов. При поддержке фонда удалось ввести в эксплуатацию 55 объектов инфраструктуры общей стоимостью 10,5 млрд руб. в 21 моногороде.

Средний уровень безработицы в России — 2,4% и официальный средний показатель по моногородам несильно его превышает, говорит Павел Склянчук. «Но это официальная безработица, когда люди идут и встают на учет, и уровень скрытой безработицы может сильно от официального отличаться», — считает он. Поэтому, по мнению эксперта, указанные итоги прошлой программы — и по созданным рабочим местам, и по привлеченным инвестициям — могут сильно отличаться от действительности.