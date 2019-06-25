Юнус-Бек Евкуров ушел за территорию

Три вопроса об отставке главы Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что уходит в отставку, объяснив ее отсутствием единства в республике. В чем действительная причина такого решения переизбранного в прошлом году губернатора, разбирался РБК

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В понедельник, 24 июня, на сайте администрации Ингушетии появилось обращение главы республики Юнус-Бека Евкурова, в котором он сообщил об уходе в отставку.

Евкуров поблагодарил жителей Ингушетии за «единство в достижении общих целей» и подчеркнул, что одним из главных условий для развития республики является единство народа. «Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза», — заявил он, добавив, что все, включая власть, которую он представляет, а также общественные, религиозные организации ответственны за то, что сегодня общество разобщено: «Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики».

Евкурову 55 лет, он возглавлял Ингушетию с ноября 2008 года. Полномочия переизбранного осенью прошлого года главы республики истекали в 2023 году.

Какие проблемы были у Евкурова

Главная проблема Евкурова заключалась в высоком антирейтинге, отмечает политолог Дмитрий Фетисов. Несмотря на репутацию успешного лоббиста и серьезные успехи в развитии инфраструктуры Ингушетии, несколько лет назад он утратил нить диалога с населением, и его антирейтинг стал расти, поясняет эксперт.

Немаловажную роль, по мнению Фетисова, сыграл тот факт, что в вопросе обмена территориями с Чечней Евкуров не сумел удержать ситуацию под контролем, что привело к многочисленным митингам в республике. «Несмотря на то что Кремль очень долго поддерживал Евкурова, видимо, в этот раз он отказался от поддержки, увидев неспособность Евкурова контролировать ситуацию», — продолжает Фетисов.

Протесты в регионе 26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками, после чего документ был передан региональным парламентам для ратификации. Соглашение закрепило границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. Взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. За подписанием договора последовало 13 дней массовых протестов в Ингушетии. В начале октября власти республики объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании Народного собрания республики, проголосовали за ратификацию соглашения. Однако вышедшие на площадь в Магасе парламентарии объявили, что из 24 членов собрания, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали за ратификацию, еще 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Группа депутатов Народного собрания обратилась с запросом в республиканский Конституционный суд, и он признал соглашение с Чечней незаконным. Активисты пытались организовать республиканский референдум о границе с Чечней, однако получили отказ от местного избиркома. Федеральный КС признал соглашение соответствующим Конституции.

Оппозиция Ингушетии называла отставку Евкурова в числе ключевых требований. «Мы понимали, что отставка состоится. Ситуация, сложившаяся осенью, не могла долго продолжаться», — говорит глава ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. По его данным, административному преследованию, обыскам, а также увольнениям с работы в рамках давления со стороны властей в республике за время протестов подверглись около 250 активистов, уголовному преследованию — более 30 человек.

«Вместо того чтобы решать вопрос с основными организаторами, Евкуров предпочел начать силовое преследование активистов. И это никак не поломало планы оппозиции», — констатирует Фетисов, по мнению которого Евкуров в данном случае допустил ошибку.

Евкурову сложно было консолидировать местные кланы, которые могли стоять за протестными выступлениями, считает политолог Ростислав Туровский. «Однако уйти на фоне протестов означало признать свою слабость публично. Поэтому решение было озвучено в относительно спокойный момент, хотя от этого и выглядело неожиданным», — отмечает эксперт.

Было ли решение Евкурова самостоятельным

Отставка Евкурова — это результат длительного общественного противостояния, когда определенной группе лиц удалось противопоставить главу республики обществу, говорит политолог Иосиф Дискин.

Закрытые соцопросы, проведенные в этом марте для Кремля, показали, что наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, говорили источники РБК. Евкуров возглавил антирейтинг глав регионов с низким уровнем доверия — число не доверяющих главе региона превысило число доверяющих на 57%. В пользу смены главы Ингушетии тогда высказалось на 40% больше респондентов, чем поддержавших сохранение за ним поста.

Близкий к Евкурову источник РБК отметил, что для окружения главы региона заявление о его отставке стало новостью: «Это его личное решение, мы о нем не знали». Он подтвердил, что отставка связана с конфликтом в ингушском обществе вокруг изменения границ с Чечней. «Самое главное, как он сказал в своем обращении, его стремление обеспечить консолидацию в обществе, укрепить единство ингушской нации, и если его фигура — камень преткновения, то он принимает такое решение ради будущего народа Ингушетии, — процитировал источник главу республики. — В тексте обращения он призывает все религиозные и общественные силы поступить ровно так же — сбавить градус конфликта».

В мае источники, близкие к Кремлю, говорили РБК, что Кремль не планирует отправлять в отставку Евкурова из-за протестов в республике. Приграничные тейпы не выказывают недовольства из-за пересмотра границ с Чечней, ситуацию искусственно раздувают противники Евкурова из столицы региона, подчеркивал один из собеседников РБК.

В личных разговорах Евкуров говорил, что долго служил родине и не хочет уходить на волне негатива, поэтому в итоге он сам принял решение об отставке, говорит другой близкий к главе Ингушетии собеседник РБК.

Кто теперь возглавит Ингушетию

Кто придет на смену ушедшему главе республики, пока не ясно. На момент публикации текста президент пока не подписал указ об отставке Евкурова и о назначении временно исполняющего обязанности главы региона.

По региональному закону в Ингушетии проходят непрямые выборы главы региона. Кандидатов для избрания на должность главы представляют президенту парламентские партии республики (не более трех от партии). Президент вносит три отобранные кандидатуры на рассмотрение народного собрания республики. Для избрания кандидату надо набрать большинство голосов депутатов.

По мнению политолога Евгения Иванова, найти Евкурову равноценную замену будет крайне сложно. Изначально он приходил в регион как противовес Кадырову, с чем до последнего времени успешно справлялся — не только на межрегиональном уровне, но и на международной арене, где занял позицию неформального переговорщика с Катаром, тогда как Кадыров взаимодействовал с саудитами и ОАЭ, поясняет Иванов. «Возможно, карьера Евкурова будет развиваться по этой линии, либо же он вернется в силовые структуры за пределами Кавказского региона. А Кадыров на фоне чисток в Дагестане, разгрома клана Арашуковых и ухода Евкурова становится доминирующей фигурой для всего СКФО», — прогнозирует эксперт.

Евкуров может продолжить карьеру по военной линии, заявил в понедельник агентству ТАСС председатель республиканского парламента Магомед Яндиев, поскольку имеет звание генерал-майора и служил в вооруженных силах с 1982 года. В 2004-м был назначен заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге. В 2000 году стал Героем России за выполнение марш-броска на Приштину в Косово. В результате с группой военных им удалось занять и удержать до прибытия российского воинского контингента аэропорт Слатина.