Пенсионное военное положение

Минфин на 600 млрд руб. увеличил бюджетные ассигнования на выплаты уволенным из армии и силовых структур

Минфин заложил рост ассигнований на выплаты военных пенсий на 603 млрд руб. в 2020–2022 годах. Резкий рост связан с прошлогодним решением Владимира Путина поднять понижающий коэффициент военных пенсий

Фото: Максим Змеев / Reuters

В 2020 году бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, будут увеличены на 122,4 млрд руб. относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете, а в 2021 и 2022 годах — на 240,4 млрд руб. ежегодно. Это следует из материалов Минфина к бюджетным проектировкам на предстоящую трехлетку, одобренных на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 18 июня.

Впрочем, рост бюджетных расходов на пенсии военным и силовикам по сравнению с 2019 годом будет не таким уж значительным:

с 745 млрд до 769 млрд руб. в 2020 году;

млрд до млрд руб. в 2020 году; и до 797 млрд руб. в 2021–2022 годах (см. инфографику).

Дело в том, что правительство изначально закладывало заниженные суммы на военные пенсии в 2020–2021 годах, когда прошлой осенью принимало трехлетний бюджет, — на уровне существенно меньше 2019 года (несмотря на принятые решения по индексации военных пенсий).

Факторы роста

Представитель Минфина пояснил РБК, что увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено с учетом целого ряда факторов, среди которых:

дополнительная индексация военных пенсий на 2% (за счет увеличения понижающего коэффициента этих пенсий), которая перманентно поднимет пенсии с октября 2019 года и далее;

возврат к индексации военных пенсий на уровень инфляции (за счет соответствующего роста денежного довольствия военнослужащих);

рост численности пенсионеров, в том числе военных пенсионеров, который «стандартно закладывается каждый год в расчеты».

Как начисляются военные пенсии

Пенсии военнослужащим и силовикам рассчитываются следующим образом.

Пенсии привязаны к уровню денежного довольствия, но с применением понижающего коэффициента, который сейчас составляет 0,7223 (то есть военные пенсии составляют 72,23% от довольствия).

(то есть военные пенсии составляют 72,23% от довольствия). Соответственно, военные пенсии могут расти за счет двух факторов — роста денежного довольствия и повышения коэффициента.

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3 % (соответственно так же вырастут и военные пенсии).

% (соответственно так же вырастут и военные пенсии). По закону понижающий коэффициент увеличивается со стартового уровня 54 % в 2012 году и должен расти ежегодно как минимум на 2 %, пока не достигнет 100 %. Однако власти с 2015 года заморозили это положение, и коэффициент остается на уровне 72,23 % вот уже несколько лет.

% в 2012 году и должен расти ежегодно как минимум на %, пока не достигнет %. Однако власти с 2015 года заморозили это положение, и коэффициент остается на уровне % вот уже несколько лет. В октябре 2018 года президент Владимир Путин на встрече с офицерами объявил о дополнительной индексации военных пенсий на 2 % — позже стало известно, что это будет сделано за счет повышения коэффициента с 0,7223 до 0,7368 с 1 октября 2019 года, то есть на 2%. Кроме того, в мае 2019 года Путин подписал закон об отмене понижающего коэффициента для ветеранов Великой Отечественной войны — пенсия им теперь начисляется на уровне полного денежного довольствия военнослужащих.

% — позже стало известно, что это будет сделано за счет повышения коэффициента с до с 1 октября 2019 года, то есть на 2%. Кроме того, в мае 2019 года Путин подписал закон об отмене понижающего коэффициента для ветеранов Великой Отечественной войны — пенсия им теперь начисляется на уровне полного денежного довольствия военнослужащих. Таким образом, в 2019 году впервые как минимум за пять лет военные пенсии вырастут и за счет увеличения военных окладов, и за счет повышения коэффициента для исчисления пенсий — в общей сложности на 6,3%.

Военным лучше, чем гражданским

Военные пенсии — это не только пенсии бывшим военным, но и пенсии в системе Министерства внутренних дел, наркоконтроля, Государственной противопожарной службы, Росгвардии, ФСИН. В сентябре 2018 года Минфин оценивал общее количество их получателей в 2,64 млн человек. В 2018 году около половины всех выплат военных пенсий — 343 млрд из 715 млрд руб. — пришлось на пенсионеров Минобороны, следует из данных заведующего лабораторией военной экономики Института Гайдара Василия Зацепина (.pdf).

После повышения, на 1 октября 2019 года, пенсии по линии Минобороны будут составлять в среднем 26,2 тыс. руб., у бывших сотрудников ФСБ — 30 тыс. руб., у сотрудников органов внутренних дел — 17 тыс. руб., сообщал в декабре 2018 года в Совете Федерации замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Минфина Илья Севоднясев.

Ускоренное в этом году повышение военных пенсий «связано в первую очередь с желанием государства обеспечить военным пенсионерам достойный уровень жизни», считает адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин. «Размер военной пенсии отличается от, назовем ее условно, гражданской и, можно сказать, существенно. Средняя военная пенсия офицера составляет 23–24 тыс. руб. Ее размер зависит от выслуги лет, звания и размера денежного довольствия военнослужащего, поэтому она может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. При наличии большой выслуги и высокого звания пенсия может быть очень достойной», — указал адвокат.

Для сравнения, средняя гражданская пенсия по старости составляет около 15 тыс. руб., к тому же военные и силовики остались за скобками повышения общеустановленного пенсионного возраста.

«Хотя в определенный период профессия военного утратила былую привлекательность, думаю, что подобные меры социального характера имеют своей целью восстановление престижа профессии и являются попыткой привлечения граждан на военную службу», — резюмировал Малютин.