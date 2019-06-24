Суд стал главным аргументом в пользу России

Насколько вероятно восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ

В понедельник, 24 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы решится, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе. Опрошенные РБК члены ассамблеи сходятся в том, что полномочия делегации восстановят

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Кто решил поддержать возвращение России в ПАСЕ

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она станет решающей для определения будущего России в Совете Европы. 24 июня на пленарном заседании ПАСЕ ее члены будут голосовать за принятие доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Содержащаяся в этом докладе резолюция предлагает добавить в правила работы ПАСЕ формулировку, гласящую, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Доклад содержит и другое важное предложение: предоставить возможность делегациям, на данный момент не представленным в ПАСЕ, а именно от России и Боснии и Герцеговины, направить на рассмотрение заявку на участие в июньской сессии, что позволит принять участие в голосовании за нового генерального секретаря организации (сейчас этот пост занимает норвежец Турбьерн Ягланд), которое пройдет 26 июня.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад «без изъятий», то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии. Если же ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация, по словам Володина, оставляет за собой право покинуть ассамблею. Ранее российские официальные лица указывали, что, если полномочия делегации не будут восстановлены, Москва может выйти из Совета Европы и, как следствие, из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Члены ПАСЕ дважды — в 2014 и 2015 годах — ограничивали права России в ассамблее, в частности право голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. Поводом для такого ограничения стали присоединение Крыма к России и дестабилизация ситуации на востоке Украины. В знак протеста в 2016 году российская делегация перестала ездить в Страсбург, а с 2017 года — платить взносы в бюджет Совета Европы (СЕ). По уставу совета, если страна-член «не выполняет своих финансовых обязательств» в течение двух лет, министры могут приостановить ее членство до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены. Двухлетний период истекает для Москвы как раз в июне 2019 года. Долг России перед СЕ составляет €75 млн. 17 мая в Хельсинки комитет министров Совета Европы поддержал предложения, которые позволят сохранить Россию в ПАСЕ. Через две недели, 3 июня, в Париже члены регламентного комитета ПАСЕ приняли проект доклада «Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования».

Большинство депутатов ПАСЕ, представителей разных стран и разных политических групп, с которыми поговорил РБК, считают, что доклад, скорее всего, будет принят. «Я поддержу доклад, чтобы граждане России имели доступ к Европейскому суду по правам человека. Мне кажется, в совете есть консенсус, что это единственный способ оставить Россию в Совете Европы», — заявила РБК вице-президент ПАСЕ, депутат от Исландии Роза Бьорк Бриньолфсдоттир. Однако, добавила она, необходимо дождаться решения.

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Независимый депутат, глава французской делегации в ПАСЕ Николь Триссе в разговоре с РБК также высказалась в пользу принятия доклада. «Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, Франция хочет, чтобы Россия оставалась членом СЕ. В ходе обсуждений этого вопроса в рамках ПАСЕ в последние месяцы я стремилась найти решение, чтобы совместить эту задачу, которая в интересах СЕ, а также Российской Федерации и ее граждан, с ценностями и правилами СЕ, объединяющего 47 стран», — говорит она. По словам Триссе, она поддерживает содержащуюся в докладе резолюцию и будет голосовать за ее принятие. Не исключено, что в документ еще могут внести поправки, если так — они будут обсуждены на пленарном заседании, говорит она. «Никто не может предсказать, будут ли они приняты, но я лично считаю, что регламентный комитет представил сбалансированный документ, — говорит она. — Нет необходимости делать еще один шаг, чтобы Россия смогла представить делегацию для участия в выборах нового генерального секретаря Совета Европы [которые пройдут 26 июня]». По словам Триссе, новый генсекретарь вступит в полномочия в октябре этого года.

Надежду на то, что доклад будет принят, выразил и голландский сенатор, глава парламентской группы объединенных европейских левых в ПАСЕ Тини Кокс. «Если резолюция будет принята простым большинством в понедельник днем, российская делегация сможет принять участие в работе ПАСЕ уже во вторник утром, — говорит он. — Я искренне надеюсь, что резолюция госпожи [Петры] Де Суттер (Де Суттер — председатель регламентного комитета и автор доклада. — РБК) будет принята».

Немецкий депутат, председатель второй по численности парламентской группы в ПАСЕ (группы социалистов, демократов и «зеленых») Франк Швабе заявил РБК, что он поддержит доклад. «Я за то, чтобы более 140 млн россиян остались под защитой Европейской конвенции о правах человека и чтобы мы имели доступ к украинским территориям Крыма и Донбасса, которые частично находятся под контролем России», — объяснил он. Поправки к докладу представить еще можно, но Швабе считает, что большинство парламентариев согласны с нынешним видом документа. По его мнению, доклад поддержит «подавляющее большинство».

Возможен ли негативный для России сценарий

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в разговоре с РБК не исключил, что ПАСЕ может не принять доклад — в этом случае российские парламентарии на сессию не приедут. На вопрос, выйдет ли в этом случае Россия из Совета Европы, он отвечать не стал. Литовский депутат, член крупнейшей в ПАСЕ группы «Европейская народная партия» Эгидиюс Варейкис в разговоре с РБК отметил, что он уже голосовал против этого доклада — на обсуждении регламентного комитета 3 июня, членом которого он является. По его словам, он еще не решил, как проголосует на пленарном заседании: «Решу, когда увижу окончательный вариант документа». Вместе с тем он напоминает, что парламент Литвы принял резолюцию, которая обязывает литовских депутатов в ПАСЕ «противостоять российским попыткам нарушить принципы» организации. От Литвы в ПАСЕ присутствуют четыре депутата. По мнению Варейкиса, большинство все-таки, «возможно», утвердят доклад.

Одним из самых активных критиков готовящегося решения является украинская делегация. «Нам навязывают разрушение главной правозащитной структуры Европы как благо. Давно не видел такого откровенного цинизма», — указывает глава украинской делегации депутат Владимир Арьев.

Российский парламент уже сформировал делегацию в ПАСЕ, которая в случае положительного исхода голосования поедет в Страсбург. В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов. Частью делегации, представляющей Совфед, будет руководить первый замглавы международного комитета, экс-посол в США Сергей Кисляк. В ее состав также вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский. Нижнюю палату будут представлять вице-спикеры Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, обвиненный журналистками трех изданий в сексуальных домогательствах глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев и Вера Ганзя.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, скорее всего, доклад примут и российская делегация вернется в ПАСЕ. Однако небольшая вероятность того, что это не произойдет, остается. Депутаты в ПАСЕ представляют свою страну, партию и политическую группу внутри ассамблеи, объяснил он РБК. Вместе с тем они голосуют самостоятельно, их выбор в целом независим от национальной, партийной или фракционной позиции, говорит он: «Нельзя сказать, что там жесткая дисциплина и все должны голосовать как один».

На примере голосования по резолюции 1990 (лишила Россию прав в ПАСЕ до конца 2014 года) видно, что национальная, партийная, фракционная принадлежность депутатов ни к чему их не обязывает — тогда по-разному голосовали депутаты ПАСЕ из Финляндии, Франции, Германии. Национальные делегации в ПАСЕ отличаются по численности. Самые крупные делегации состоят из 18 членов — это делегации Франции, Германии, Италии, Турции, России, Великобритании. Самые малочисленные имеют по два члена, например от Сан-Марино или Монако. Всего в ассамблее заседают 324 депутата из 47 стран.