Железные аргументы против новых тарифов

Металлурги оценили затраты от роста цены на перевозку в 14 млрд руб. в год

Металлурги попросили правительство не поддерживать предложение РЖД повысить тарифы на перевозку железной руды. По их оценкам, дополнительные затраты отрасли достигнут 14 млрд руб. в год, что приведет к росту цен на стройматериалы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ассоциация металлургов «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие сталелитейные компании — НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и партнеров, ММК Виктора Рашникова, «Северсталь» Алексея Мордашова и «Мечел» Игоря Зюзина) оценила транспортные затраты предприятий отрасли от новых тарифных инициатив РЖД в 13,87 млрд руб. в год. Такая оценка приводится в материалах ассоциации (есть у РБК).

Повышенная тарифная нагрузка приведет к увеличению себестоимости готовой металлопродукции, что в свою очередь спровоцирует незапланированный рост стоимости государственных строительных объектов, в том числе нефтегазовых, указывают металлурги в письме в правительство (РБК ознакомился с проектом письма, источник, близкий к одной из компаний, входящих в «Русскую сталь», подтвердил РБК подлинность документа). В итоге рост затрат металлургических предприятий мультипликативным эффектом увеличит расходы бюджета России, предупреждают они.

Представитель «Русской стали» отказался от комментариев.

Недавно РЖД предложили правительству изменить тарифные классы металлургических грузов, увеличив сборы с кокса и руды. В перевозках монополии выросла доля низкодоходных грузов, что ухудшает ее финансовые показатели, указывали РЖД.

Классы грузов Система железнодорожных тарифов РЖД состоит из трех классов. Для грузов первого класса (уголь, руда и прочее сырье) предусмотрены скидка 25% и понижающий коэффициент за дальность перевозок до 0,55. Для грузов второго класса (удобрения, нефтепродукты, продовольствие) действует коэффициент 1, а для грузов третьего класса (металлы черные и цветные, вино, ковры) действуют повышающий коэффициент 1,74. Таким образом, перевозка на экспорт угля и руды субсидируется поставщиками нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки. Этот прейскурант утвержден в июне 2003 года.

17 июня заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило направил письмо совету потребителей (копия есть у РБК), в котором допустил изменение тарифов с 2025 года. В РЖД сообщили, что изменение тарифной политики позволит стимулировать вывоз готовой продукции, в том числе на экспортные рынки, при одновременном снижении зависимости финансовых показателей РЖД от динамики изменения объемов перевозок сырьевых грузов.

«Русская сталь» просит правительство не поддерживать предложение РЖД, поскольку основной причиной ухудшения финансовых показателей компании является рост перевозок угля, а не металлов и руды. «Перевозки грузов предприятий черной металлургии являются одними из наиболее доходных для РЖД, за счет них субсидируются перевозки грузов некоторых других отраслей экономики», — отмечает ассоциация и предлагает решать проблему РЖД «за счет воздействия на источник рисков». РБК направил запросы в пресс-службы угольных компаний — «Мечела» Зюзина, СУЭК Андрея Мельниченко и «Сибантрацита» Дмитрия Босова. Источник РБК в одной из угольных компаний подчеркнул, что угольщики сейчас вынуждены сокращать погрузку из-за низких цен. Но он также против повышения тарифов производителям руды, поскольку это создаст прецедент и разрушит систему.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступает против изменения тарифной политики, сказал РБК его представитель. «Любые изменения тарификации по перевозкам конкретных грузов по отдельным направлениям возможны только в правилах применения РЖД тарифного коридора, который одобрен ФАС», — подчеркнул он. Сейчас тарифы РЖД на перевозку угля, руды и черных металлов установлены на верхнем уровне прейскуранта, и перевозчик может выдавать только скидки до 50%.

В письме «Русской стали», направленном в начале июня в Минтранс (копия есть у РБК), металлурги также просят предусмотреть снижение тарифных ставок на грузы черной металлургии, ориентированные на экспорт, при проработке изменений в прейскурант РЖД. Металлурги считают реальным снижение тарифов за счет оптимизационных мероприятий компании и средств государственной поддержки отраслей промышленности. Представитель Минтранса сообщил, что письмо получено, но комментировать его отказался.

По оценкам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, в среднем с учетом погрузки 78 млн т черных металлов в 2018 году средние расходы отрасли на перевозку составили около 160–210 млрд руб. Дополнительные 13,87 млрд руб., о которых говорится в материалах «Русской стали», — это 6,6–8,7% от текущих затрат, что выше инфляции и может действительно привести к росту цен на металл, отметил он.

Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин оценил дополнительные затраты металлургов в случае повышения тарифов РЖД еще выше — от 20 млрд до 30 млрд руб. в год. Кроме того, тарифная реформа изменит географию перевозок, добавил он. Доставка сырья на длинные расстояния станет для грузоотправителей невыгодной, поясняет эксперт: сейчас сырье везут на экспорт и на 5 тыс., и на 9 тыс. км, а в случае введения новых тарифов компании переориентируются на более короткие маршруты.