РЖД предложили повысить тарифы для металлургов

РЖД предложили изменить тарифообразование, что приведет к росту стоимости перевозок железной руды и кокса на 25%. Это грозит остановкой добычи для небольших компаний, говорит эксперт

РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%. Для этого компания хочет перевести руду и кокс из первого тарифного класса во второй, сообщили РБК три источника, знакомые с письмом РЖД, направленном в ФАС в апреле.

Представитель РЖД заявил РБК, что не комментирует переписку. В ФАС отказались от комментариев, сославшись на коммерческую тайну РЖД. Представитель службы напомнил, что положения о тарифах регулируются распоряжением правительства о непревышении темпов роста тарифов над темпами инфляции.

Система железнодорожных тарифов РЖД состоит из трех тарифных классов, для грузов первого класса (уголь, руда и прочее сырье) предусмотрена скидка в 25% и понижающий коэффициент за дальность перевозок до 0,55. Для грузов второго класса (удобрения, нефтепродукты, продовольствие) действует коэффициент 1, а для грузов третьего класса (металлы черные и цветные, вино, ковры) действуют повышающий коэффициент 1,74. Таким образом, перевозка на экспорт угля и руды субсидируется поставщиками нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки. Этот прейскурант утвержден в июне 2003 года.

РЖД заставляют скорректировать тарифообразование изменения в структуре грузооборота, произошедшие с 2003 года: высокодоходные грузы (прежде всего нефть и нефтепродукты) переориентировали на трубопроводный и автомобильный транспорт, соответственно выросла доля низкодоходных грузов.

Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что влияние новых тарифов на отрасль будет сильно зависеть от географической распределенности месторождений руды. Уменьшение стоимости перевозки стали, скорее всего, не компенсирует растущие затраты на перевозку сырья