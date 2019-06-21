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Кредитные надои
За что арестован владелец «Русского молока» Василий Бойко-Великий
Суд взял под стражу бизнесмена Василия Бойко-Великого по обвинению в хищении более 180 млн руб. и $929 тыс. Следствие считает, что он и его подельники получили доступ к средствам на депозитных счетах банка «Кредит-Экспресс»
Василий Бойко-Великий (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы до 19 августа арестовал предпринимателя Василия Бойко-Великого, которому вменяется особо крупная растрата, совершенная организованной группой (ч. 4 ст.160 УК). Такое решение принял судья Артур Карпов, передает корреспондент РБК. Адвокат просил отпустить Бойко-Великого под залог 10 млн руб.

Как арестовывали Бойко-Великого

Пока Бойко-Великого, одетого в белый кафтан, конвоировали в зал, он успел сказать журналистам, что «ни в чем не виновен». В клетке для подсудимых он выставил вдоль стены ряд из пяти небольших икон.

Официальным местом своей работы бизнесмен назвал Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого и объяснил судье, что его посты председателя совета директоров коммерческих компаний «по закону не являются трудовой деятельностью и не входят в трудовой стаж».

По делу признано потерпевшим Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка «Кредит-Экспресс». Его интересы на заседании представлял адвокат Андрей Павлов. По его словам, агентство неоднократно обращалось в следственные органы с заявлениями о преступлении со стороны Бойко-Великого и пока не по всем материалам, переданным в СК, следствие приняло решение.

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Также управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства «Кредит-Экспресса». Общий объем требований кредиторов к банку превышает 1,5 млрд руб., АСВ планирует подавать иск к бенефициарам учреждения.

В чем обвиняют Бойко-Великого

Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка «Кредит-Экспресс», в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%. Вместе с ним по делу проходят бывшие директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, менеджеры Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова. Кабанова и Чуева были арестованы также до 19 августа. Антонова, Новотная, Пихтин и Ципинова — помещены под домашний арест.

СКР ходатайствовал об аресте всех фигурантов дела, кроме Ципиновой, для нее запрошен домашний арест. Суд согласился с доводами СК. По словам собеседника РБК, знакомого с материалами следствия, Ципинова дала показания на Бойко-Великого.

Следствие считает, что в течение пяти лет (с 2013 по 2018 год) фигуранты дела, «располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах». СКР установил 31 такой факт.

В частности, Бойко-Великому вменяется то, что он вместе с другими лицами 1 апреля 2014 года организовал хищение средств в размере $500 тыс. со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-Экспресс», рассказал на заседании следователь. Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

Адвокат бизнесмена Вадим Миндлин просил приобщить к материалам дела решение Савеловского суда по иску Владимира Шеина, согласно которому он уже взыскал с Бойко $500 тыс. в гражданско-правовом порядке, а также решение ЕСПЧ, признавшего арест Бойко-Великого по другому делу в 2006–2008 годах незаконным.

Среди документов, приобщенных адвокатом, была и положительная характеристика, данная Бойко-Великому следователем, у которого в производстве было первое дело бизнесмена.

В сообщении СКР отмечалось, что следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам. По данным собеседника РБК, знакомого с материалами следствия, «Кредит-Экспресс» также выдавал необеспеченные кредиты в пользу компаний Бойко-Великого, в том числе торгового дома «Рузское молоко», агропромышленной компании «Космодемьянский».

Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов. В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит-Экспресса» (причиной регулятор называл многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода, а также существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков»). В июне 2018 года банк признали банкротом.

Представитель АСВ заметил, что Бойко-Великий продолжает управлять рядом компаний, которые взяли у «Кредит-Экспресса» порядка 330 млн руб. и не обслуживали долг. Две из этих компаний находятся в процедуре банкротства.

«Я действительно с 2002 года знаком с директором «Кредит-Экспресса» Аллой Кабановой. Но никакого отношения к операционной деятельности банка я не имел. В совет директоров банка я вошел только в 2017 году — через три года после 1 апреля 2014 года — и никакого отношения к предполагаемому хищению у Шеина иметь не мог», — заявил Бойко-Великий в суде. Он добавил, что его компании, в том числе «Рузское молоко», кредитовались в «Кредит-Экспрессе», однако их займы всегда были обеспеченными и они честно выплачивали «огромные проценты».

Обвиняемый также указал, что все доводы о его виновности основаны на рапорте сотрудника ФСБ по фамилии Золотухин, а также на показаниях свидетеля Николаева, о котором ему ничего не известно. «Наверное, это условная фамилия», — предположил Бойко-Великий.

Православный меценат и его уголовные дела

Василий Бойко-Великий — основатель инвестиционной компании «Вашъ финансовый попечитель», девелопер (среди его проектов — бизнес-центр «На Спартаковской», торговые центры «Электроника на Пресне» и «Детский мир на Пресне»), а также владелец агрохолдинга «Русское молоко», который выпускает молочные продукты под брендом «Рузское молоко». Бизнесмен также возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

В 2011 году Forbes включил Бойко-Великого в список бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков. Среди инициатив бизнесмена — отказ от штрихкода на продуктах, так как «это начертание или печать Антихриста», распоряжение по холдингу об отмене празднования Восьмого марта и 23 февраля, поручительство за вандала, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван». По мнению Бойко-Великого, повредивший картину действовал «в душевном порыве из-за клеветнических инсинуаций на русских царей».

До прихода в агробизнес Бойко-Великий работал в «Росатоме», занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома» (отвечает за российские АЭС) и возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя». В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

В 2006 году Бойко-Великий уже обвинялся в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159), легализации преступных доходов (ст. 174.1) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК). Тогда следствие считало, что в 2003 году Бойко-Великий создал преступное сообщество, чтобы незаконно приобрести право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района и их наследников. От деятельности ОПС Бойко, как считало следствие, пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб.

Бойко-Великого объявили в международный розыск, заочно арестовали, а спустя две недели после этого задержали во время ужина в столичном ресторане. В ноябре 2008 года бизнесмен вышел из СИЗО под залог 50 млн руб. Расследование в отношении предпринимателя после этого продолжалось еще восемь лет, дело было закрыто в 2016 году.

На заседании суда в четверг Бойко-Великий вспомнил про предыдущее дело. «Следствие шло десять лет и в конце концов пришло к выводу, что никакого преступления не было», — заявил он. Залог в 50 млн, которым Бойко заменили в 2008 году содержание под стражей, не отменен и продолжает действовать, эти средства ему не возвращали, заявил предприниматель. Сейчас от дела о мошенничестве с землей, по которому Бойко-Великий проходил с 2006 по 2016 год, остался только один эпизод; судебный процесс по нему идет в Рузе, и бизнесмен исправно его посещает, рассказал он.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков.
Теги: Василий Бойко-Великий , хищение
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