Нацпроекты погрязли в согласованиях

Комитет Госдумы по бюджету и налогам раскритиковал исполнение правительством ключевых программ

Профильный комитет Думы в заключении на поправки в бюджет раскритиковал реализацию правительством нацпроектов. Более половины проектов исполнены менее чем на 20%, эффективность реализации госпрограмм поставлена под сомнение

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Комитет по бюджету и налогам Госдумы считает, что эффективность исполнения государственных программ поставлена под сомнение: действия исполнителей зачастую не согласованы, сроки согласования не соблюдаются, а увеличение выделяемых финансовых ресурсов не приводит к повышению эффективности. Об этом идет речь в заключении комитета (как ответственного по данному вопросу) на подготовленные правительством поправки в бюджет 2019 года. Госдума одобрила эти поправки сегодня в первом чтении.

«Реализацию отдельных госпрограмм осуществляют более 30 участников, что на практике приводит к отсутствию межведомственного взаимодействия, несоблюдению сроков согласований и необходимости принятия ответственными исполнителями дополнительных решений по координации деятельности всех участвующих в реализации мероприятий госпрограмм», — отмечается в документе.

«Из субсидий [регионам] на 2020–2021 годы нераспределенными остаются 45 субсидий — более 40% субсидий не распределены, — заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании Госдумы 18 июня. — К сожалению, министерствам и ведомствам выгодно держать регионы на коротком поводке».

Неэффективные госпрограммы

Депутаты назвали недостаточно эффективными целый ряд госпрограмм, в первую очередь меры по стимулированию малого бизнеса.

Несмотря на значительные выделяемые средства на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» (105 млрд руб. в 2018 году) и приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (10 млрд руб. в 2018 году), по данным Росстата, количество закрывшихся бизнесов за прошлый год более чем в два раза превысило количество открывшихся, отметил комитет.

«Никакого анализа причин такого снижения не дается. А это реальная картина, свидетельствующая если не о полном провале программы, то как минимум о серьезных проблемах ее реализации. Минэкономразвития России это просто игнорируется», — говорится в заключении.

В заключении приводится позиция комитета Думы по экономической политике: меры господдержки пока не оказали существенного влияния на развитие малого и среднего бизнеса. Объем кредитов малому и среднему бизнесу уменьшается, роста занятости в этом секторе нет.

Существенное увеличение финансовых ресурсов не отражается на ожидаемых итогах реализации соответствующих госпрограмм, а выделение крупных сумм на неэффективные программы вызывает сомнения, констатирует комитет по бюджету.

Пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос РБК указала, что данные комитета по закрывшимся/открывшимся предприятиям относятся ко всем юрлицам, а не только к субъектам малого и среднего бизнеса. «Согласно данным ФНС России, число субъектов МСП в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 7%. И в целом динамика по количеству создаваемых малых и средних предприятий у нас положительная», — заявили в министерстве. По количеству субъектов МСП на 1 тыс. человек населения Россия почти не уступает среднеевропейским показателям, а цели нацпроекта при текущих темпах роста количества малых и средних предприятий будут достигнуты к 2024 году, сообщили в Минэкономразвития.

Нацпроекты исполняются слабо

Депутаты отметили проблемы с исполнением нацпроектов: на 22 мая 2019 года более половины нацпроектов были исполнены менее чем на 20% от общих лимитов бюджетных расходов на год.

«Критически низкий» уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая экономика» — менее 1%;

Низкий уровень реализации отмечается у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2,9%;

Уровень исполнения по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» составил 4%, «Экология» — 7,5%, «Образование» — 15,8%, «Культура» — 17,7%.

«Указанные обстоятельства создают риски принятия недостаточно обоснованных или несвоевременных решений, в том числе и в ходе реализации национальных проектов», заключает комитет по бюджету.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил перераспределение средств между нацпроектами. «Мы можем менять ассигнования между нацпроектами, перераспределять. Если нацпроекты будут отставать от графиков, мы таким правом будем пользоваться», — сказал он в Госдуме.

«По «цифре» (нацпроект «Цифровая экономика». — РБК) ход кассового исполнения чуть больше 7%, а в целом кассовое исполнение [по нацпроектам] больше 28%», — привел Силуанов свежие данные.

Губернаторов равняют под национальные цели

Еще одной проблемой, которая влияет на исполнение нацпроектов, депутаты называют то обстоятельство, что эффективность работы губернаторов регионов оценивается по практически одинаковому набору целевых индикаторов. А нужно учитывать социально-экономическую дифференциацию регионов, считает комитет и призывает скорректировать цели каждого региона с учетом их особенностей.

Например, производительность труда все регионы должны нарастить на 22–26% к 2024 году, но где-то, как в Тамбовской области, прирост производительности в 2011–2016 годах составил 48%, а где-то, как в Еврейской автономной области, производительность за тот же период сократилась на 10%.

Госкомпании недоплачивают в бюджет

В очередной раз правительство снижает прогноз по выплатам дивидендов госкомпаний в бюджет — сразу на 144 млрд руб. относительно закона о бюджете. Это связано «с корректировкой чистой прибыли организаций за 2018 год по фактическим данным опубликованной финансовой отчетности, а также с учетом возможных рисков недопоступления дивидендов по ряду компаний».

Анализ Счетной палаты, который приводится в заключении комитета по бюджету, показал, что наиболее существенны риски недополучения дивидендов от «Роснефтегаза», РЖД, «Транснефти», «Россетей», «РусГидро» и «Аэрофлота». Снижение выплат со стороны этих компаний составит 83,7 млрд руб. относительно первоначального прогноза.

«Возможно, руководство госкомпаний не читает оптимистичные отчеты правительства об экономическом росте и показывает прибыль, как она есть — низкую, — сказал РБК член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. — Или же не очень эффективно управляют вверенным им государственным имуществом». «Для меня это показатели того, что чиновники не справляются с поставленной задачей — контролем за госкомпаниями», — добавил депутат.

Правительство теперь закладывает уточненный прогноз по дивидендам госкомпаний на уровне 443,9 млрд руб. (вместо прежних 588,3 млрд). Но Счетная палата сомневалась и в этом новом прогнозе, заявил на заседании Думы председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы считаем, что еще 78 млрд руб. находятся в зоне риска по сбору дивидендов», — сказал он.

Правительственные поправки в бюджет также недостаточно прозрачны, считают депутаты. Например, Минфин увеличил прогноз поступлений по статье «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 38%, или 41,8 млрд руб. Это очень крупная сумма, но она объясняется некими «отдельными решениями» правительства, которые в поправках не раскрываются, говорится в заключении комитета.