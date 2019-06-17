Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,00 63,75 EUR Нал. 72,78 71,47 USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 USD ЦБ. 64,43 -0,20 EUR ЦБ. 72,70 -0,31 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 9191,00 -72,60 IMOEX 2739,28 -0,69% RTSI 1341,05 -0,44% Brent 62,06 +0,84% DJIA 26089,61 -0,07% Nasdaq 7796,66 -0,52%
Предпенсионеры пробуются в женских ролях
Лента новостей
«Тинькофф» попросил сотрудников не называть свое место работы «банком» 09:02, Финансы В Генпрокуратуре назвали сумму экологического ущерба в России в 2018 году 09:00, Экономика Разработчик цифровой примерочной Texel привлек инвестиции Marks & Spencer 09:00, Финансы На собственном опыте: как превратить классический банк в технологический 08:42, PRO Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса 08:41, РБК и ВТБ В Аргентине полностью восстановили подачу электричества после сбоя 08:40, Общество В Филадельфии человек погиб при стрельбе на выпускном вечере 08:19, Общество Депутат Бундестага ответил на угрозы США по поводу «Северного потока-2» 08:16, Политика 8 примеров трагических ошибок архитекторов 08:15, Недвижимость Почему в России все чаще банкротятся компании 08:00, PRO В России возобновился рост числа банкротств компаний 08:00, Экономика СМИ назвали сроки введения в России цветовой маркировки продуктов 07:56, Общество IPO Slack и криптовалюта Facebook: к чему готовиться инвестору 07:03, Quote Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров 07:00, Бизнес СМИ узнали о предложении регионов поменять критерии нуждаемости 06:48, Общество Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье 06:37, Общество Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Новокузнецк — Москва 06:21, Общество Mail.ru Group запустила голосового помощника «Марусю» за $2 млн 05:57, Технологии и медиа Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина 05:31, Общество CNN узнал о планах США перебросить на Ближний Восток дополнительные силы 05:04, Политика Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия 04:46, Политика Гройсман предложил партиям Тимошенко и Порошенко «отдохнуть на пенсии» 04:25, Политика Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы 04:04, Общество СМИ узнали об окончании испытаний «Ночного суперохотника» 03:53, Политика В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек 03:45, Общество Первый рисунок Гогена продали на аукционе во Франции за €80 тыс. 03:33, Общество Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки 03:10, Спорт СМИ узнали о желании Лондона «разморозить» дипотношения с Москвой 03:01, Политика
Газета
Предпенсионеры пробуются в женских ролях
Газета № 086 (3041) (1706) Экономика,
0
Предпенсионеры пробуются в женских ролях
Эксперты НИУ ВШЭ и РАНХиГС изучили структуру занятости людей старших возрастов
Из-за проблем на рынке труда особенно пострадали мужчины старше 50 лет. Они вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места и заниматься традиционно женской работой в торговле и сфере услуг
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старшего возраста, сходятся в оценках эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС.

Эксперты оценили шансы на занятость работников старших возрастов с разным уровнем образования. Как подтвердили оба исследования, с которыми ознакомился РБК, в наилучшем положении на рынке труда оказались пожилые, с одной стороны, с высшим образованием, а с другой — с минимальным. Приток трудовых мигрантов из ближнего зарубежья совершенно не влияет на шансы на трудоустройство предпенсионеров.

Шансы женщин выше

Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, причем за последние десять лет гендерные различия только усилились.

Шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования.

  • Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием. Их шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010 по 2017 год, отмечается в докладе РАНХиГС.
  • Относительно комфортно на рынке труда наиболее образованным мужчинам с высшим образованием и, наоборот, наименее образованным со средним профессиональным образованием.

В отличие от мужчин шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные: шансы на трудоустройство женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.

Шансы на занятость пожилых женщин больше, потому что значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере госуслуг, объясняют эксперты. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз больше, чем мужчин-пенсионеров, отмечается в докладе РАНХиГС.

Мужчины вытесняются в торговлю и сферу услуг

За последние годы среди лиц старшего возраста сильнее всего (почти вдвое) выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания. Практически весь спрос на работников в этих сферах был удовлетворен за счет граждан старшего возраста. «Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания», — отмечается в докладе ВШЭ.

  • Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005 по 2015 год в 1,8 раза.
  • Доля пожилых мужчин, занятых в торговле и сфере обслуживания, практически удвоилась, причем для мужчин более молодого возраста такой тенденции нет.

Пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии, отмечается в докладе ВШЭ. «У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости», — констатировали эксперты. Это негативная тенденция, которая бьет по самолюбию мужчин, прокомментировал РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Мужчины, по его словам, склонны работать, пока позволяет здоровье, потому чаще соглашаются на любую работу.

«Массовая тенденция последних лет — женщины не уходят с работы после достижения пенсионного возраста, а продолжают работать. Мужчины-пенсионеры, как правило, продолжают работать меньшее количество лет, потому что выходят на пенсию в более старшем возрасте», — подчеркнул Солнцев.

Занятость мужчин старше 50 лет резко смещена в сторону неквалифицированных профессий:

  • среди работников сельского хозяйства и неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих 37% мужчин старше 50 лет и лишь 20% женщин;
  • физическим трудом занято 58% пожилых мужчин против 25% женщин;
  • свыше половины женщин старше 50 лет, но лишь треть мужчин заняты высокопрофессиональной деятельностью.

Вызовет ли пенсионная реформа рост безработицы?

С этого года началось постепенное повышение пенсионного возраста. К концу переходного периода, в 2028 году, срок выхода на пенсию сдвинется до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Запущена специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.

Из-за пенсионной реформы количество работников будет расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, прогнозировал экономист Алексей Кашепов.

Специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда. Устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу, отмечается в докладе ВШЭ.

Специалисты предпенсионного возраста наиболее уязвимы, отмечает Солнцев. «Потеряв работу в предпенсионном возрасте, довольно сложно найти новую, не являясь уникальным специалистом. Многие фирмы неохотно нанимают сотрудников старше 50 лет. Предпенсионерам психологически сложнее пойти работать за меньшую зарплату и заняться низкоквалифицированным трудом, тогда как для пенсионеров работа — уже дополнительный источник дохода», — пояснил Солнцев.

В России законодательно запрещено ущемлять права сотрудников старших возрастов. За необоснованное увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров из-за возраста с 2019 года предусмотрена уголовная ответственность.

Лишь наиболее образованные специалисты предпенсионного возраста имеют такие же шансы на занятость, как средний работник старше 25 лет, отмечается в докладе РАНХиГС. Тем не менее повышение пенсионного возраста, скорее всего, не приведет к заметному росту безработицы среди граждан старшего возраста, уверяют эксперты ВШЭ.

В последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 1990-х годов, отмечает Солнцев.

  • Численность занятых в возрасте 50–72 лет выросла на 30%, или на 4,5 млн человек (с 15,0 млн до 19,5 млн), за 2005–2017 годы — во многом потому, что население России стареет и каждую «пятилетку» численность пожилых увеличивалась более чем на 2 млн.
  • Больше всего (3,4 млн) прироста пришлось на беловоротничковые профессии, в том числе 2,3 млн человек — на профессии руководителей и специалистов.
  • Одновременно с ростом занятости граждан старшего возраста росла молодежная безработица, причем особенно сильно сократилась занятость среди молодых 15–29 лет. Но конфликт между молодыми и пожилыми невозможен, поскольку эти группы занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами, подчеркивают эксперты.
  • В последние два-три года снижение занятости началось и у пожилых.

Пожилые вынуждены занимать невостребованные места

Как правило, старшие поколения вынуждены занимать рабочие места, на которые не идут молодые. Рабочих старше 50 лет с низкой квалификацией стало на 0,4 млн больше одновременно со снижением числа занятых моложе 50 лет на 1,1 млн человек за 2005–2015 годы.

«Предприятия готовы нанимать пожилых либо гардеробщиками, либо консьержами на работу, не требующую физической активности и особых знаний и умений. Также высокие шансы на занятость у инженеров бывших советских НИИ и руководителей на высоких ступенях в должностной иерархии», — подчеркивает Солнцев.

Но в целом положение пожилых на рынке труда в последние годы непрерывно улучшалось. Сейчас менее трети работников преклонного возраста (старше 60 лет) занимается низкоквалифицированным трудом. Еще десять лет назад их доля достигала половины, отмечается в докладе ВШЭ.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: повышение пенсионного возраста , рынок труда , безработица , занятость
Материалы по теме
Эксперт увидел риск роста безработицы из-за пенсионной реформы Экономика
Минтруд признал недостаточным темп программы переобучения предпенсионеров Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter