Предпенсионеры пробуются в женских ролях

Эксперты НИУ ВШЭ и РАНХиГС изучили структуру занятости людей старших возрастов

Из-за проблем на рынке труда особенно пострадали мужчины старше 50 лет. Они вынуждены устраиваться на низкоквалифицированные места и заниматься традиционно женской работой в торговле и сфере услуг

Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Ухудшение качества занятости стало проблемой прежде всего для мужчин старшего возраста, сходятся в оценках эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС.

Эксперты оценили шансы на занятость работников старших возрастов с разным уровнем образования. Как подтвердили оба исследования, с которыми ознакомился РБК, в наилучшем положении на рынке труда оказались пожилые, с одной стороны, с высшим образованием, а с другой — с минимальным. Приток трудовых мигрантов из ближнего зарубежья совершенно не влияет на шансы на трудоустройство предпенсионеров.

Шансы женщин выше

Положение на рынке труда мужчин и женщин даже одного возраста и образования существенно различается, причем за последние десять лет гендерные различия только усилились.

Шансы на занятость для мужчин старше 50 лет падают по мере снижения уровня образования.

Особенно пострадали мужчины с начальным профессиональным образованием. Их шансы на трудоустройство упали на 40% с 2010 по 2017 год, отмечается в докладе РАНХиГС.

Относительно комфортно на рынке труда наиболее образованным мужчинам с высшим образованием и, наоборот, наименее образованным со средним профессиональным образованием.

В отличие от мужчин шансы женщин старше 50 лет на трудоустройство возросли. Исключение составляют только наименее образованные: шансы на трудоустройство женщин предпенсионного возраста с минимальным образованием упали на 40%.

Шансы на занятость пожилых женщин больше, потому что значительное число из них заняты в образовании, здравоохранении и сфере госуслуг, объясняют эксперты. Например, женщин пенсионного возраста на госслужбе в пять раз больше, чем мужчин-пенсионеров, отмечается в докладе РАНХиГС.

Мужчины вытесняются в торговлю и сферу услуг

За последние годы среди лиц старшего возраста сильнее всего (почти вдвое) выросла численность занятых в торговле и сфере обслуживания. Практически весь спрос на работников в этих сферах был удовлетворен за счет граждан старшего возраста. «Очевидно, работодатели начали охотнее брать лиц старшего возраста, столкнувшись с дефицитом молодежи, готовой занимать рабочие места в торговле и сфере обслуживания», — отмечается в докладе ВШЭ.

Занятость пожилых женщин в торговле выросла с 2005 по 2015 год в 1,8 раза.

Доля пожилых мужчин, занятых в торговле и сфере обслуживания, практически удвоилась, причем для мужчин более молодого возраста такой тенденции нет.

Пожилые мужчины вытесняются в традиционно женские профессии, отмечается в докладе ВШЭ. «У мужчин многие изменения можно охарактеризовать как деградацию профессиональной структуры занятости», — констатировали эксперты. Это негативная тенденция, которая бьет по самолюбию мужчин, прокомментировал РБК замглавы лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Сергей Солнцев. Мужчины, по его словам, склонны работать, пока позволяет здоровье, потому чаще соглашаются на любую работу.

«Массовая тенденция последних лет — женщины не уходят с работы после достижения пенсионного возраста, а продолжают работать. Мужчины-пенсионеры, как правило, продолжают работать меньшее количество лет, потому что выходят на пенсию в более старшем возрасте», — подчеркнул Солнцев.

Занятость мужчин старше 50 лет резко смещена в сторону неквалифицированных профессий:

среди работников сельского хозяйства и неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих 37% мужчин старше 50 лет и лишь 20% женщин;

физическим трудом занято 58% пожилых мужчин против 25% женщин;

свыше половины женщин старше 50 лет, но лишь треть мужчин заняты высокопрофессиональной деятельностью.

Вызовет ли пенсионная реформа рост безработицы?

С этого года началось постепенное повышение пенсионного возраста. К концу переходного периода, в 2028 году, срок выхода на пенсию сдвинется до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Запущена специальная программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста.

Из-за пенсионной реформы количество работников будет расти быстрее, чем будут появляться новые рабочие места. Число безработных к 2024 году может возрасти до 7,8 млн человек, прогнозировал экономист Алексей Кашепов.

Специалистам старшего возраста сложнее всех на рынке труда. Устаревшие знания, проблемы с адаптацией к новым технологиям, низкие стимулы переобучаться, ухудшение здоровья и дискриминация по возрасту повышают риски увольнения и сокращают возможности найти новую работу, отмечается в докладе ВШЭ.

Специалисты предпенсионного возраста наиболее уязвимы, отмечает Солнцев. «Потеряв работу в предпенсионном возрасте, довольно сложно найти новую, не являясь уникальным специалистом. Многие фирмы неохотно нанимают сотрудников старше 50 лет. Предпенсионерам психологически сложнее пойти работать за меньшую зарплату и заняться низкоквалифицированным трудом, тогда как для пенсионеров работа — уже дополнительный источник дохода», — пояснил Солнцев.

В России законодательно запрещено ущемлять права сотрудников старших возрастов. За необоснованное увольнение или отказ в трудоустройстве предпенсионеров из-за возраста с 2019 года предусмотрена уголовная ответственность.

Лишь наиболее образованные специалисты предпенсионного возраста имеют такие же шансы на занятость, как средний работник старше 25 лет, отмечается в докладе РАНХиГС. Тем не менее повышение пенсионного возраста, скорее всего, не приведет к заметному росту безработицы среди граждан старшего возраста, уверяют эксперты ВШЭ.

В последние десятилетия старшие поколения были единственным источником пополнения рабочей силы в России. В этот период на рынок труда вышло небольшое по численности поколение демографической ямы 1990-х годов, отмечает Солнцев.

Численность занятых в возрасте 50–72 лет выросла на 30%, или на 4,5 млн человек (с 15,0 млн до 19,5 млн), за 2005–2017 годы — во многом потому, что население России стареет и каждую «пятилетку» численность пожилых увеличивалась более чем на 2 млн.

Больше всего (3,4 млн) прироста пришлось на беловоротничковые профессии, в том числе 2,3 млн человек — на профессии руководителей и специалистов.

Одновременно с ростом занятости граждан старшего возраста росла молодежная безработица, причем особенно сильно сократилась занятость среди молодых 15–29 лет. Но конфликт между молодыми и пожилыми невозможен, поскольку эти группы занимают разные ниши на рынке труда и не являются прямыми конкурентами, подчеркивают эксперты.

В последние два-три года снижение занятости началось и у пожилых.

Пожилые вынуждены занимать невостребованные места

Как правило, старшие поколения вынуждены занимать рабочие места, на которые не идут молодые. Рабочих старше 50 лет с низкой квалификацией стало на 0,4 млн больше одновременно со снижением числа занятых моложе 50 лет на 1,1 млн человек за 2005–2015 годы.

«Предприятия готовы нанимать пожилых либо гардеробщиками, либо консьержами на работу, не требующую физической активности и особых знаний и умений. Также высокие шансы на занятость у инженеров бывших советских НИИ и руководителей на высоких ступенях в должностной иерархии», — подчеркивает Солнцев.

Но в целом положение пожилых на рынке труда в последние годы непрерывно улучшалось. Сейчас менее трети работников преклонного возраста (старше 60 лет) занимается низкоквалифицированным трудом. Еще десять лет назад их доля достигала половины, отмечается в докладе ВШЭ.