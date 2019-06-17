Танкерный бой

Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на грузовые суда в Оманском заливе

США обвиняют Иран в организации атак на два танкера в Оманском заливе, но Исламская Республика отрицает все обвинения. США применяют тактику, опробованную на КНДР, пытаясь принудить Тегеран к переговорам

Фото: EPA / ТАСС

Что случилось в Оманском заливе

Утром 13 июня в Оманском заливе при не выясненных до конца обстоятельствах получили повреждения два танкера. Kokuka Courageous шел под панамским флагом, оператором танкера является сингапурская компания BSM Ship Management. Судно перевозило метанол для японской компании Kokuka Sangyo. Японская компания сообщила, что ранним утром танкер был дважды в течение трех часов атакован в районе эмирата Фуджейра. В результате начался пожар в моторном отсеке, который был потушен экипажем, сообщил президент Kokuka Sangyo Ютака Катада. На судне находилась команда — 21 гражданин Филиппин, все эвакуировались на спасательные лодки и были подобраны проходящим мимо судном, следующим в ОАЭ, сообщило агентство Kyodo.

Второй танкер, Frontline Altair, следовал под флагом Маршалловых Островов, судно принадлежит норвежской компании Frontline и перевозило нефтепродукты для государственной компании Тайваня CPC Corp. По заявлению судовладельца, танкер ранним утром предположительно был подбит торпедой. «На борту было 11 россиян, один гражданин Грузии и 11 — Филиппин. Они все в безопасности и без каких-либо повреждений были доставлены на [сухогруз] Hyundai Dubai, ответивший на их запрос о помощи», — рассказали РБК 13 июня в пресс-службе компании Frontline. В компании также опровергли появившиеся днем известия, что танкер затонул. «Мы можем подтвердить, что судно не затонуло, как говорилось в некоторых сообщениях», — отметили в пресс-службе.

Недалеко от танкера Kokuka находился эсминец ВМС США Bainbridge, а после инцидента американское Центральное командование направило в район еще один эсминец, Mason.

Произошедшие в четверг атаки не первые. 12–13 мая сообщалось о четырех танкерах, поврежденных в исключительной экономической зоне ОАЭ. 13 мая министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что среди этих судов было два саудовских танкера, которые подверглись нападению диверсантов у побережья Фуджейры, когда направлялись в Персидский залив. Два других танкера принадлежали ОАЭ и Норвегии.

Почему подозревают Иран

Вечером 13 июня госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в организации атак. В поддержку заявления госсекретаря было обнародовано видео, на котором, как утверждает американская сторона, катер под управлением представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подплывает к Kokuka Courageous и снимает с корпуса судна неразорвавшуюся магнитную мину. Это произошло в 4:10 утра по местному времени, о чем сообщил представитель Центрального командования США Билл Урбан. Ютака Катада 14 июня говорил, что судно подверглось артиллерийскому обстрелу.

На брифинге в Госдепартаменте Помпео привел хронологию других атак, ответственность за которые он возложил на КСИР: 12 мая были атакованы четыре коммерческих судна в Ормузском проливе, 14 мая дроны атаковали два трубопровода в Саудовской Аравии, 19 мая ракета упала рядом с посольством США в Багдаде, а 31 мая автомобиль взорвался в Афганистане — ранения получили четыре американских военнослужащих.

Иран под подозрением После майских атак на танкеры власти Объединенных Арабских Эмиратов в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявили, что за ними стоит неназванная «государственная структура». Для совершения нападений было необходимо «экспертное умение оперировать быстроходными катерами, которые могли проникнуть в территориальные воды ОАЭ», говорится в докладе, который цитирует Би-би-си. Затем аквалангисты присоединили к днищам атакованных судов магнитные мины, чтобы повредить их, но избежать затопления, утверждается в докладе экспертов ОАЭ. Представители США указали на возможную причастность Ирана к майским атакам. «Я думаю, что мины почти наверняка из Ирана», — сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 мая. Иран причастность к атакам отверг.

Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью. «Обвинения, выдвинутые госсекретарем США Помпео в адрес Ирана, вызывают тревогу», — заявил 14 июня представитель иранского МИДа Аббас Мусави. Обвинять Тегеран для Помпео — самое простое решение, сказал он.

Администрация Дональда Трампа последовательно нагнетает ситуацию вокруг Ирана. Трамп критиковал Исламскую Республику еще до избрания президентом, в мае прошлого года он вывел США из соглашения об иранской ядерной программе и восстановил санкции против Тегерана, в мае этого года в Вашингтоне заявили, что страны, не отказавшиеся от покупки иранской нефти, могут оказаться под санкциями. Трамп обвиняет Иран в подрывной деятельности на Ближнем Востоке — дестабилизации ситуации в Сирии, Йемене, Ливане, поддержке террористического движения «Хезболла» и разработке ракетной программы.

«Пока нам еще предстоит трезво и осторожно все оценить, наша начальная позиция заключается в безусловном доверии нашим американским союзникам», — прокомментировал выводы США британский министр иностранных дел Джереми Хант.

«Всегда есть вероятность, что кто-то пытается обвинить иранцев», — сказал Reuters Джон Альтерман из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. Существует большая вероятность, что это была попытка поддержать иранскую дипломатию путем создания у международного сообщества ощущения безотлагательности переговоров США и Ирана, допустил он.

Какие последствия будут у инцидента

Одним из первых последствий стал рост цены на нефть. Нефть марки Brent подорожала на 3,66%, выше $62 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель. Нефть может еще подорожать, если с судоходством в районе Персидского залива будут проблемы: Оманский залив лежит на пути перевозок нефти через Ормузский пролив, через который идет 40% мировых поставок.

Учитывая характер заявлений США, европейцы призывают не усугублять ситуацию. «Мы неоднократно повторяли, что региону не нужна дальнейшая эскалация, ему не нужна дестабилизация, мы призываем все стороны к сдержанности», — заявила представитель внешнеполитической службы Европейского союза. О том, что мир не может позволить себе еще одну войну на Ближнем Востоке, в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заявил генсек организации Антониу Гутерриш. В США против обострения выступили члены Демократической партии. «Война с Ираном была бы неконституционным делом и стратегический ошибкой», — заявил член палаты представителей конгресса Ро Ханна.

Иран и США пока также исключают возможность военного конфликта. Политика США остается прежней — экономические и дипломатические усилия для возвращения Ирана за стол переговоров.

Позиция США при инцидентах с танкерами похожа на давление, которое Вашингтон оказывал на Северную Корею, отметил независимый эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. Тогда Трамп тоже отправлял к КНДР военные корабли, это помогло активизировать переговоры, но в случае с Ираном есть опасность, что такая тактика не сработает, предположил он: «Иран — более отчаянное государство, и есть ощущение, что администрация Трампа не до конца понимает, с кем имеет дело». Вероятность военного конфликта исключать нельзя, продолжил Фроловский, однако это не в интересах Белого дома: еще одна война на Ближнем Востоке, но теперь с очень серьезным противником и катастрофическими последствиями. Сложившаяся ситуация приведет к обострению отношений арабских стран, США и Ирана, но не приведет к прямому столкновению, предположил в разговоре с РБК руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.