Вадим Шумков решил присоседиться

Глава Курганской области предложил объединить ее с Тюменской

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свой регион с Тюменской областью, рассказали источники РБК. С этой идеей Шумков, которому предстоит избираться на первый срок, обратился в Кремль

Вадим Шумков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экономические соображения

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

С такой инициативой врио губернатора обратился в администрацию президента, сообщили оба источника РБК. Та свою позицию пока не сформулировала. «Шумкову не сказали ни да, ни нет», — добавили собеседники РБК.

Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями, рассказывает близкий к руководству области собеседник. По его словам, аргументы у врио губернатора следующие: Курганская область бедная и экономически от объединения с соседней Тюменской только выиграет. «Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку», — резюмирует близкий к руководству области источник РБК.

Идея объединения двух регионов — в значительной степени пиар-инициатива Шумкова, говорит близкий к администрации президента собеседник. Даже если соответствующее решение будет принято, это все равно не вопрос ближайшего времени, поясняет он.

Тем не менее врио губернатора подготовил бумагу с обоснованием своего предложения, уточняет близкий к Кремлю источник. Шумков приводит экономические доводы, связанные с тем, что объединение с Тюменской областью может дать толчок для развития Курганской, где на сегодняшний день отсутствуют точки роста, говорит собеседник РБК.

Пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко на просьбу РБК о комментарии заявил, что «будет некорректно должностному лицу (врио губернатора. — РБК) комментировать неофициальную информацию».

Вадим Шумков был назначен врио губернатора в октябре 2018 года. В единый день голосования в сентябре этого года ему предстоит избираться на первый срок. На выборы Шумков пойдет как самовыдвиженец, ранее рассказывали источники РБК. О намерении участвовать в кампании он пока не объявлял.

Шумков родился в Курганской области, с 2004 года работал в правительстве Тюменской области. Перед последним назначением шесть лет занимал пост вице-губернатора Тюменской области.

Как на Марсе

Вскоре после назначения в Курганскую область Шумков высказывался на тему объединения региона с соседними. 29 октября на встрече врио губернатора с представителями совета муниципальных образований один из глав сельсоветов поднял вопрос об объединении Курганской области с кем-либо из соседей, сообщал портал Ura.ru. «Отвечая абстрактно, в этой жизни возможно все. Отвечая конкретно, нет такой задачи», — заявил на это Шумков. Он также отметил, что у Курганской области есть все возможности быть самодостаточным и сильным регионом, и добавил, что будущее области зависит от самих жителей. «Но ходить к кому-то прислоняться, начиная от Минфина и заканчивая соседями, я бы не хотел. И вас к этому я бы тоже не стимулировал. Давайте лучше поработаем на нашу территорию, которая называется Курганская область, и сделаем так, чтобы нашим детям передавать ее было не стыдно», — заключил Шумков.

Но уже на расширенном заседании совета глав городских округов и районов области 29 марта Шумков заявил, что Курганская область близка к точке невозврата: «По уровню дотаций мы приблизились к уровню республик Северного Кавказа. У нас 49% бюджета формируется деньгами из федерального центра». Он также отметил, что в Курганской области самый высокий уровень бедности среди регионов Уральского федерального округа — 21% жителей. С 1991 года население сократилось на 300 тыс. человек, рождаемость за последние пять лет сократилась на треть, подчеркнул врио губернатора.

Шумков отметил, что в ручном режиме приходится ежедневно «разгребать ситуации, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих задач и функций управленцами разных сфер и ведомств». «Мы делаем кровли, которые текут на следующий день. Строим объекты, которые не можем ввести годами. Ремонтируем детские учреждения так, что мебель в них рассыпается от прикосновения. <…> И на фоне всего этого мы просто кричим о том, что ни на что не хватает денег!» — возмутился он.

28 мая врио губернатора выступил на медиафоруме в Кургане, где заявил следующее: «У меня складывается впечатление, что я работаю на Марсе». Шумков сказал, что для решения каких-либо вопросов ему приходится прилагать в 13 раз больше усилий, чем потребовалось бы в Тюменской области. Врио главы региона связал это с неготовностью к формату работы для людей и отсутствием у чиновников на местах причинно-следственной связи в понимании, что от их работы что-то зависит.

Курганская область — отстающий регион, что особенно заметно на фоне соседних Тюменской, Свердловской и даже Челябинской области, говорит политолог Виталий Иванов. Он считает оправданной идею разделения на несколько частей, но никак не «навешивания» Курганской области отдельно взятому региону. Особенно это касается Тюменской области, поскольку «рано или поздно будет обсуждаться вопрос ее объединения с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами» и вместе с Курганской областью получится мегарегион, поясняет эксперт.

Идея Шумкова, по мнению Иванова, может рассматриваться в качестве предвыборной, так как врио губернатора должен предложить курганцам какой-то ориентир: «Люди подхватят эту идею». Но проект несвоевременный, на федеральном уровне тема не востребована, и очень сомнительно, что объединение будет реализовано на практике, заключает Иванов.

Социально-экономические проблемы Кургана Курганская область — один из аутсайдеров по социально-экономическому развитию в России. Регион находится на 75-м месте (из 85) по абсолютному уровню среднедушевых доходов: люди там живут в среднем на 18,7 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата. Соотношение доходов и прожиточного минимума в области находится на уровне около 220% (в целом по России — 317%). Хуже этот показатель только в 12 регионах. Для сравнения, в соседней Свердловской области средние доходы жителей составляют 347% от прожиточного минимума, а в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области — 467% (максимум среди российских регионов). В 2018 году реальные располагаемые доходы в Курганской области снизились на 3,2% (более сильное снижение Росстат зарегистрировал в десяти регионах). Уровень безработицы по итогам года составил 8% — это 15-е место, после республик Северного Кавказа и нескольких других регионов. В соседней Тюменской области безработица находилась на уровне 3,1%. Общие доходы областного бюджета в прошлом году составили 45,6 млрд руб., но из них более 46% пришлось на межбюджетные трансферты, включая дотации из федерального центра. Собственные доходы составили 24,5 млрд руб., а общие расходы — почти 46 млрд руб. (то есть собственные доходы области лишь на 53% покрыли расходные обязательства). В расчете на одного жителя области общие доходы бюджета составили 54,6 тыс. руб. Для сравнения, в соседней Свердловской области этот показатель достиг 70 тыс. руб., в Челябинской — 59,4 тыс. руб.

Вопрос с историей

Тема присоединения Курганской области к соседним регионам не нова. Еще в 2003 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель выступал с идеей объединения Курганской, Челябинской и Свердловской областей. Мотивировал он это тем, что Челябинская и Свердловская области только вместе смогут «вытянуть» дотационную Курганскую область. Главы Челябинской и Курганской областей Петр Сумин и Олег Богомолов соответственно тогда публично высказались против объединения. «Подобные идеи вызывают только раздражение в регионах», — заявил, в частности, Богомолов.

Позже на тему присоединения Курганской области к тем или иным соседним регионам неоднократно высказывались местные политики.

В 2016 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что является «сторонником карты регионального плана»: «Есть субъекты Федерации, которые точно не жизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы». Надо укрупнять регионы, имея под этим экономические «и иные обоснования», сказала спикер верхней палаты.

Слова Матвиенко вызвали бурное обсуждение в регионах, включая Курганскую область. Тогдашний губернатор Алексей Кокорин выразил уверенность, «что Курганская область была и будет», и призвал прекратить «нехорошие разговоры о присоединении» к Тюменской области.

С 1923 по 1933 год территория Курганской области входила в состав Уральской области, которая в январе 1934-го была разделена на три части — Свердловскую, Челябинскую и Обь-Иртышскую (позже стала называться Тюменской) области. При этом бóльшая часть территории современной Курганской области в те годы вошла в состав Челябинской.

Курганская область была образована указом президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года. В ее состав вошли 32 района Челябинской области и четыре — Омской.

Тюменская область была образована указом президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1944 года. В числе прочего в ее состав было передано несколько районов Курганской области.