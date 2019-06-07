«МегаФон» нащупал арктическое дно

Международный консорциум с российским участием проложит линию связи через Северный Ледовитый океан

«МегаФон» подписал соглашение с финской компанией Cinia о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Новая линия связи поможет справиться с растущими на 25% в год объемами мирового трафика

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Участники проекта

«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении российского оператора. Подписание соглашения произошло в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Инфраструктурный проект возглавляет Cinia, помимо «МегаФона» его партнерами являются «японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации», сообщили в компании. У Cinia уже есть опыт реализации подобных проектов. В 2015–2016 годах компания проложила подводный кабель между Финляндией и Германией.

Суть проекта

Новая оптоволоконная линия связи будет проложена от Хельсинки до Токио по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Ее протяженность составит 10 тыс. км. Партнеры обещают обеспечить низкий уровень задержки прохождения сигнала по этому маршруту за счет выбора наиболее прямого пути из Европы в Азию и применения передовых технологических решений.

Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян сообщил, что необходимый размер инвестиций в строительство сети оценивается в $0,8–1,2 млрд, точную сумму можно будет назвать после проведения исследований.

В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку. Линий связи, проходящих через Северный Ледовитый океан, также нет: большая часть кабелей проложена по дну Тихого и Атлантического океанов.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи — это пример высокотехнологичного решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», — рассказал генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Перспективы

По данным Nokia Bell Labs, ежегодные темпы роста трафика в мире в ближайшие годы составят 25%, и к 2022 году по сетям связи будет передаваться порядка 330 эксабайтов данных в месяц. В «МегаФоне» подчеркивают, что на долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных. «Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие интернета вещей и цифровизации индустриального интернета», — отмечают в компании.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что проект позволит укрепить мировую инфраструктуру, расширить каналы связи между континентами и увеличить скорость передачи данных за счет более короткого маршрута. «Это особенно актуально на фоне увеличения потребления трафика в мире и развития новых интернет-сервисов, например связанных с интернетом вещей», — пояснил Савватин, отметив, что рост трафика будет способствовать более быстрой окупаемости проекта. Однако, по его мнению, новая линия связи не заменит старые маршруты, а скорее дополнит их. «Существующие ВОЛС вполне отвечают запросам потребителей традиционных услуг связи, но в будущем новые сервисы потребуют новой инфраструктуры. Не исключаю, что облачные провайдеры решат перевести на новый маршрут часть своих критичных приложений», — рассуждает Савватин.

Cinia много лет общалась с российскими компаниями в попытке найти партнера под арктический проект. Так, в 2016–2017 годах российская компания «Поларнет Проект» вела переговоры с Cinia по поводу совместной прокладки кабеля от Великобритании до Японии, однако об их результатах не сообщалось. Генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила подтвердил, что компания общалась и с другими операторами в России, но с «МегаФоном» договорилась о наиболее выгодных условиях.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что на прокладку кабеля по дну Северного Ледовитого океана понадобится от трех до пяти лет, при этом проект будет осложнен климатическими условиями. «Работы по строительству линии сильно зависят от сезонности. Климат также усложняет вопрос технического обслуживания, особенно если нужен оперативный доступ к кабелю при аварийной ситуации», — пояснил он. При этом строительство линии связи через Арктику, по мнению аналитика, является правильным решением — это будет самый короткий путь доставки трафика между Европой и Дальним Востоком.