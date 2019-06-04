Энергетики попросили отключить РЖД от льгот

Особый тарифный режим для железных дорог может быть пересмотрен

Крупные энергохолдинги попросили вице-премьера Дмитрия Козака лишить РЖД как монополию льгот на покупку электроэнергии в регионах с особыми тарифными условиями. Но эксперты называют это предложение проигрышным

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Почему энергетики хотят лишить РЖД льгот

Крупные энергохолдинги и отраслевые объединения, включая En+ Олега Дерипаски, «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг», обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса, с предложением лишить РЖД как госмонополию льгот на покупку электроэнергии в регионах с особыми тарифными условиями. Об этом говорится в письме, направленном в правительство 31 мая. У РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили авторы обращения — представители Совета производителей энергии и Сообщества потребителей энергии.

Представитель вице-премьера Илья Джус подтвердил РБК получение письма.

Льготы на электроэнергию РЖД получают в девяти субъектах Федерации с особым тарифным режимом (они ниже цен оптового рынка), к ним относятся северокавказские республики и Карелия, которые находятся в первой ценовой зоне, а также Тува и Бурятия (вторая ценовая зона). Правительство Забайкальского края хочет, чтобы регион стал десятым в этом перечне, несмотря на принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, который ограничивает включение новых территорий в зоны с особым регулированием электроэнергетики.

Инициативу властей Забайкалья поддержали помощник президента Андрей Белоусов и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В письме президенту Владимиру Путину Белоусов упоминал РЖД как основного бенефициара снижения тарифа. По его мнению, сэкономленные средства (до 2,6 млрд руб. в год) РЖД должны перенаправить региону в виде дивидендов или содействовать в реализации социально-экономических проектов.

Но энергетики с этим не согласны. «Направление на дивиденды прибыли естественной монополии, полученной за счет необоснованного снижения цены на электроэнергию, по сути неверно, поскольку дополнительная прибыль возникнет не по причине эффективности компании, а в результате изъятия средств из электроэнергетики и перекладывания части экономически обоснованных затрат на потребителей Сибири», — говорится в их письме в правительство. Они просят Козака не поддерживать включение Забайкальского края в перечень особых тарифных регионов и поручить проработать вопрос о лишении РЖД и других госкомпаний льгот на приобретение электроэнергии.

В Совете производителей энергии и Сообществе потребителей энергии не смогли оценить весь объем льгот, который сейчас получают РЖД в регионах с особым тарифным режимом. Представитель Козака сообщил, что он поручил всем заинтересованным сторонам (Минэнерго, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС, РЖД, «РусГидро», En+) представить согласованные позиции и проект доклада президенту. Учитывая радикальные разногласия, скорее всего, придется снова проводить совещание с вице-премьером Юрием Трутневым, курирующим Дальний Восток, добавил Джус.

Представитель РЖД от комментариев отказался.

Чем рискуют энергохолдинги

Как писал «Коммерсантъ», правительство Забайкальского края объясняет высокой стоимостью электроэнергии желание перевести потребителей региона на более низкие регулируемые тарифы. Как пояснила газете руководитель региональной службы по тарифам Евгения Батуева, в 2018 году средние тарифы на электроэнергию для крупных потребителей в Забайкалье составили 4,84 руб. за 1 кВт·ч (с НДС), что на 15,5% выше, чем в других субъектах Дальнего Востока, а после ухода с энергорынка региональные власти рассчитывают снизить тариф на 1 руб.

Однако в 67 субъектах Федерации цена электроэнергии для промышленных потребителей выше, чем в Забайкалье, а в самом Забайкалье в среднем цены выше среднероссийских только для потребителей на низком напряжении, утверждают авторы обращения к Козаку. Включение Забайкальского края в перечень особых регионов приведет к снижению выручки производителей электроэнергии на 5 млрд руб. в год, а также перераспределит на потребителей других регионов дополнительную нагрузку в размере 3 млрд руб. в год, добавляют они.

«РЖД являются субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, занимают пятое место по выручке среди всех компаний страны, являются достаточно эффективной организацией, которая, по нашей информации, не обращалась с инициативой по получению льготы на электроэнергию в Забайкальском крае [несмотря на то что РЖД стали бы главным бенефициаром этой меры]», — говорится в письме энергетиков. Они подчеркивают, что считают недопустимым необоснованное субсидирование электроэнергетическими компаниями государственной монополии.

Но льготы на электроэнергию, которые получают РЖД, идут на цели развития экономики, напоминает гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. «Например, электрификация БАМа (Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. — РБК) удешевит перевозку для всех грузовладельцев», — приводит он пример.

Инициатива энергетиков заведомо проигрышная, добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов: в условиях развития РЖД программы по электрификации БАМа ни о каком росте тарифов на электроэнергию для монополии не может быть и речи. Теоретически часть недополученных доходов энергетики могут попросить переложить на население, но значительного успеха в этом не добьются, полагает он.