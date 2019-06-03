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Газета
Крыму помог низкий
Газета № 077 (3032) (0306) Экономика,
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Крыму помог низкий
Независимые аналитики назвали регионы — лидеры роста в I квартале
Экономика Крыма вошла в число лидеров по росту всех пяти основных секторов экономики, подсчитали в Институте комплексных стратегических исследований. Рост обеспечили крупные инфраструктурные проекты и эффект низкой базы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Совокупный рост пяти основных секторов экономики Республики Крым и Севастополя оказался самым быстрым среди регионов России, свидетельствуют расчеты Института комплексных стратегических исследований (есть в распоряжении РБК). Регионов, где бы все сектора находились в зоне уверенного или умеренного роста, всего четыре — кроме Крыма и Севастополя в их число входят еще Пензенская и Сахалинская области, но в первых двух рост выше.

Эксперты анализировали динамику выпуска в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению в первом квартале 2019 года.

  • Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в строительстве: прирост объема строительных работ в январе—марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Севастополе составил 70,9%, в Крыму — 20,7%.
  • Прирост выпуска в промышленном секторе в первом квартале в Крыму составил 20,2%, а в Севастополе — 5,2%.
  • Розничный товарооборот вырос в начале текущего года в Крыму на 2,9%, в Севастополе — на 2,8%.

Среди регионов, также продемонстрировавших высокие темпы роста, — Ленинградская область, Ингушетия и Чечня. В Ленинградской области объем строительных работ в первом квартале резко ускорился — в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. В Ингушетии самыми быстрорастущими отраслями также стали строительство (рост составил 44,8%) и сельское хозяйство (10,3%). В Чечне уверенный рост показали строительная отрасль — 52%, промышленность — 9,2%, а также сектор платных услуг населению — 5%.

Наиболее тревожную ситуацию эксперты ИКСИ зафиксировали в Хабаровском крае, Тамбовской и Новгородской областях, а также в Карачаево-Черкесии. В указанных четырех субъектах в январе—марте 2019 года наблюдался спад в четырех из пяти рассматриваемых секторов экономики. Годом ранее такая ситуация наблюдалась только в двух субъектах, отметили аналитики. Наиболее сильное падение отмечено в Новгородской области в сфере строительства (уменьшение на 77,8%) и Карачаево-Черкесии (73%).

Федеральные стройки и инвестиции из бюджета

Причинами быстрого роста экономики Крыма могли стать крупные федеральные строительные проекты, сказала РБК главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Например, это строительство автомобильной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь (через Симферополь). Строительство автотрассы началось в 2017 году. Полная стоимость проекта оценивается в 166 млрд руб., говорил замминистра экономического развития Сергей Назаров. Кроме того, в марте 2019 года Балаклавская и Таврическая ТЭС были сданы в эксплуатацию, общая стоимость объектов составила 71 млрд руб.

«Есть такое экономическое понятие — эффект базы, когда у вас низкая база, вы растете быстрее, когда высокая — медленнее. Это вопрос правильной интерпретации: когда у вас не было ничего и вдруг подросло, причем за счет бюджетных денег, это будет ощутимо», — поясняет Зубаревич. По ее словам, с 2014 года бюджетные и квазибюджетные инвестиции в Крым доходили до 85% от общего объема инвестиций.

Бизнес в Крыму характеризуется сезонностью: открывается в начале лета и потом закрывается осенью, сказал РБК директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. «Основной финансовый поток — это, конечно, инвестиции бюджета, инвестиции частного сектора не такие высокие. Перспективы для развития есть, но пока говорить о том, что частный бизнес хорошо развивается, нельзя», — считает он.

Видео: РБК

Низкий уровень жизни крымчан

Крым — небогатый регион, продолжила Зубаревич. Несмотря на рост доходов жителей полуострова, растут и цены, а кроме бюджетной и строительной сфер работы нет. Объем неучтенных доходов в регионе составляет 35–40%, уровень жизни там невысокий, заключила она.

По данным Росстата, в 2017 году среднедушевой доход жителя Крыма составил около 20 тыс. руб., а Севастополя — 24,7 тыс. руб., что ниже, чем в среднем по Южному ФО (почти 27 тыс. руб.). Беднее крымчан по итогам 2017 года были только жители Калмыкии (14,7 тыс. руб). Среднемесячная номинальная зарплата в Крыму в первом квартале года составила 31,8 тыс. руб., следует из данных Федеральной службы госстатистики по Республике Крым и Севастополю.

По данным исследования РИА «Рейтинг», соотношение средней крымской зарплаты в маленьких городах (без учета Севастополя) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,77 — это один из наиболее низких индексов по России. Крым занимает 59-е место из 81 региона — участника рейтинга, на последнем месте — еще один лидер рейтинга ИКСИ — Республика Чечня, там соотношение составило 1,35, то есть практически все заработанные средства жители тратят на ежемесячные нужды. По уровню безработицы Крым также находится в конце рейтинга российских регионов и занимает 56-ю строчку с индексом 5,9%.

Автор: Ксения Назарова.
При участии: Ольга Агеева.
Теги: Крым , трасса «Таврида» , Строительство
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