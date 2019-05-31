В нацпроект загружаются старые грузовики

«Соллерс» попросил бюджетные средства на экологическое обновление коммерческого автопарка

Глава «Соллерса» Вадим Швецов попросил у Дмитрия Медведева выделить из бюджета 42 млрд руб. на обновление парка коммерческих автомобилей, которые наносят вред экологии. Правительство проработает вопрос о запуске такой программы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как новые автомобили помогут снизить выбросы

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей. У РБК есть копия письма Швецова от 16 мая, его подлинность подтвердил чиновник Минприроды.

По словам Швецова, в России сейчас около 2,6 млн коммерческих автомобилей экологических классов Евро-0 и Евро-1 в возрасте от десяти до 20 лет, которые «продолжают активно эксплуатироваться и тем наносят значительный вред окружающей среде» из-за загрязняющих выбросов. При этом доля транспортных средств старше десяти лет превышает 70% от общего парка коммерческих автомобилей. «Принимая во внимание начало реализации с 2019 года нацпроекта «Экология», предусматривающего в том числе снижение объема вредных выбросов в атмосферу, прошу вас рассмотреть возможность включения в периметр данного нацпроекта программы обновления парка коммерческих автомобилей с целью вывода из эксплуатации транспортных средств с наибольшим объемом выхлопов и замены их на новые автомобили экологических классов Евро-5/Евро-6, — пишет глава «Соллерса».

Он предлагает в течение шести лет — с 2019 по 2024 год — заменить не менее 200 тыс. коммерческих автомобилей в возрасте от десяти до 20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6, что позволит снизить на 3% общий объем выбросов и сократить на 80% выбросы угарного газа — с 187 тыс. до 32 тыс. т в год. Выделенные средства — по 7 млрд руб. ежегодно (из них 5 млрд руб. из федерального бюджета и 2 млрд руб. из региональных бюджетов) — должны пойти на субсидии по льготному лизингу и прямые скидки физическим лицам на покупку нового автомобиля взамен сдаваемого на утилизацию. В случае принятия программы физические лица смогут сдавать на утилизацию старые автомобили в обмен на 10-процентную скидку на покупку новых, а юрлица получат аналогичную скидку для бензиновых или дизельных автомобилей и 30-процентную скидку при покупке авто на газомоторном топливе или электротяге, говорится в письме.

На письме стоит виза Медведева: «Проблема острая и ее нужно решать». Он поручил главам Минприроды и Минпромторга Дмитрию Кобылкину и Денису Мантурову проработать и доложить «согласованные предложения». РБК направил запрос пресс-секретарю Медведева.

4 трлн руб. на «Экологию» В состав нацпроекта «Экология» входит федеральный проект «Чистый воздух» с объемом инвестиций 480,5 млрд руб., цель которого — снижение к 2024 году на 20% выбросов в атмосферу в 12 промышленных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Всего расходы на нацпроект «Экология» оцениваются в 4 трлн руб., из них из бюджета будет выделено чуть более 700 млрд руб.

«Предложение хорошее, но его надо посчитать», — сказал РБК Кобылкин. По его словам, просто взять на эти цели деньги из нацпроекта «Экология» невозможно. «Деньги нацпроекта «Экология» окрашены. Но Дмитрий Анатольевич [Медведев] дает нам право внутри проекта делать ту или иную переброску при условии достижения тех же результатов, которые прописаны в указе. Поэтому надо важную инициативу внимательно изучить», — заключил министр. По словам представителя Минприроды, профильный департамент ведомства занимается выработкой предложений.

Вопрос включения программы обновления парка коммерческих транспортных средств в национальный проект «Экология» в настоящее время прорабатывается совместно с Минприроды, в том числе в части степени снижения выбросов в атмосферу в результате замены устаревшего автопарка, сообщил РБК представитель Минпромторга. Он добавил, что министерство разрабатывает «единую лизинговую субсидию, которая должна заменить с 2020 года существующие субсидии».

Представитель «Соллерса» отказался от комментариев.

Кто получит 42 млрд руб.

В конце марта стало известно, что «Соллерс» и его американский партнер Ford Motor Company решили отказаться от производства легковых автомобилей в России и сконцентрируются на выпуске легкого коммерческого транспорта на заводе в Елабуге в Татарстане. За последние три года продажи таких автомобилей их совместного предприятия Ford Sollers выросли более чем на 200%. Ford оценивает свою долю на рынке легкого коммерческого транспорта России в 15%.

В случае одобрения предложения Швецова программа поддержки обновления коммерческого автотранспорта распространится не только на «Соллерс», но и на других производителей, считает аналитик ВТБ Владимир Беспалов. По его оценкам, в рамках этой программы «Соллерс» мог бы произвести до 100 тыс. автомобилей (это текущая годовая мощность завода УАЗ, принадлежащего «Соллерсу»). Кроме того, в программе могли бы поучаствовать и группа ГАЗ Олега Дерипаски, и несколько иностранных производителей.

«Необходимость в такой программе назрела давно — парк коммерческого транспорта в России требует серьезного обновления. Это касается и легких коммерческих автомобилей, и грузовиков, и автобусов», — сказал РБК представитель группы ГАЗ. По его словам, технологии, которые внедрены на российских предприятиях, позволяют обеспечивать парки коммерческим транспортом с минимальным воздействием на экологию. «Поддержка для потребителей со стороны государства в обновлении парков позволит не только снизить экологический ущерб, но и повысить безопасность перевозок, снизить количество отказов техники на дорогах, повысить эксплуатационную эффективность», — заключил представитель ГАЗа.

Любые распределения денег из федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология» осуществляются только после подтверждения экологического эффекта от будущих мероприятий, предупреждает чиновник Минприроды. Для этого нужно будет провести сводные расчеты, по итогам которых оценивается эффект снижения выбросов и одобряется тот вариант, который обойдется бюджету дешевле. По словам собеседника РБК, такая работа уже проведена в двух из 12 городов с неблагоприятной экологией, которые участвуют в программе «Чистый воздух». Кроме того, Минприроды разрабатывает методику оценки воздействия на окружающую среду выбросов от передвижных источников, включая автомобили, которая позволит оценить экологический эффект от перевода коммерческого и общественного транспорта на газ, замены его на электротранспорт и т.д.

Предложение Швецова позволит снизить загрязняющие выбросы в атмосферу, но бюджет нацпроекта «Экология» строго распределен на реализацию уже утвержденных мероприятий, так что выделить подобную сумму будет проблематично, замечает директор межрегиональной общественной организации «Майский указ» Константин Страхов. Во избежание рисков срыва исполнения нацпроекта он предлагает перераспределить бюджетные ассигнования, которые будут выделены в 2020 и 2021 годах на реализацию других экологических госпрограмм, а при составлении бюджета на 2022-й и последующие годы предусмотреть выделение оставшейся суммы из доходов государства от налогов и сборов.