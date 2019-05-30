Прогноз на один тур

Социологи оценили шансы 16 глав регионов на победу в сентябрьских выборах

Ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, сегодня соцопросы не показывают необходимости второго тура. И ни в одном из них социологи не прогнозируют явку выше 50%

Александр Осипов (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

ВЦИОМ и ФОМ представили результаты майских соцопросов, проведенных в регионах, где в единый день голосования в сентябре 2019 года пройдут прямые выборы губернаторов. Данные были обнародованы на круглом столе «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей», прошедшем в близком к Кремлю Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) в среду, 29 мая.

В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. В 13 назначены врио губернаторов, они выдвигаются на первый срок, в трех — Вологодской и Волгоградской областях и в Ставропольском крае — на новые сроки идут действующие губернаторы.

ВЦИОМ проводил опросы в десяти регионах, ФОМ — в шести. Исследования касались возможной явки и электоральных показателей глав субъектов. Обе соцслужбы задавали идентичные вопросы.

Забайкалье лидирует

Ни в одном из регионов социологи не прогнозируют явку выше 50%. Самой высокой она обещает быть на Сахалине (45,7%), самой низкой — в Ставропольском крае (32,6%).

Из электоральных рейтингов следует, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то все врио глав регионов и действующие губернаторы победили бы в первом туре. Самые высокие показатели у врио главы Забайкальского края Александра Осипова, за которого изъявили готовность проголосовать 84,3% опрошенных, самые низкие — у вологодского губернатора Олега Кувшинникова — 51%.

У трех губернаторов рейтинги превышают 80% — помимо Осипова это Вадим Шумков (Курганская область) и Роман Старовойт (Курская область). У четырех глав субъектов показатели выше 70% — это Игорь Артамонов (Липецкая область), Радий Хабиров (Башкирия), Бату Хасиков (Калмыкия) и Андрей Чибис (Мурманская область).

Рейтинг выше 60% у Владимира Владимирова (Ставропольский край), Дениса Паслера (Оренбургская область), Сергея Морозова (Астраханская область), Алексея Текслера (Челябинская область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область). В числе условно отстающих губернаторов, чьи рейтинги более 50%, четверо: Андрей Бочаров (Волгоградская область), Олег Кувшинников (Вологодская область), Олег Хорохордин (Республика Алтай), Александр Беглов (Санкт-Петербург). При этом у Беглова самый высокий антирейтинг — согласно опросам, 24% горожан не допускают возможности проголосовать за него.

«Риски вторых туров существуют в регионах, где текущий рейтинг кандидатов от власти составляет менее 70%», — говорит политолог Ростислав Туровский. На ситуацию, по его словам, может повлиять как неудачная кампания самих губернаторов, так и выдвижение оппозицией значимых фигур. «Но опыт выборов прошлых лет показал, что ошибки губернаторов в большей степени влияют на рост протестных настроений и исход голосования, чем активность оппозиции», — уточнил он.

Явка и результаты голосования вошли в KPI по выборам для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщал РБК. На выборах губернаторов для региональных кураторов внутренней политики поставлена задача уверенной победы кандидата от власти в первом туре (60%) при явке не менее 30%. Третий показатель выборного KPI — уровень легитимности (на губернаторских выборах должен быть не менее 50%), который планируется оценивать за счет соотношения числа граждан, положительно и отрицательно ответивших на вопрос, считают ли они выборы честными.

«Берет их тепленькими». Что россияне говорят о своих губернаторах Социологи также представили результаты фокус-групп, на которых жители регионов давали оценки губернаторам. Например, башкирского врио Радия Хабирова характеризовали так: «В дом пришел хозяин»; «Чувствуется железный стержень даже в этом открытом заседании, где он всех ругает, — такой интересный». Про забайкальского врио Осипова говорили, что «он похож на забайкальца — добродушный человек», а про его супругу, которую одна из участниц фокус-групп «встретила на улице», — что «она одевается по-простому, как мы». Астраханский врио Сергей Морозов, согласно одной из оценок, «ездит без предупреждения по регионам Астраханской области, как снег на голову, и берет их (видимо, чиновников. — РБК) тепленькими». Александра Беглова один из участников фокус-групп сравнивает с предыдущим губернатором Георгием Полтавченко: «Полтавченко был сонный, вялый, а Беглов — деловой, четкий». Про челябинского врио Текслера среди прочего говорили, что он трудоголик, «работает до 9–10 часов вечера, хотя некоторые его сотрудники были против».

Вторые туры еще могут понадобиться

Политолог Евгений Минченко считает, что всем кандидатам от власти не стоит расслабляться. «Оппоненты у многих еще не заявились. Они вступят в кампанию позже. Поэтому представленные данные хороши как некая отправная точка. Но когда начнут проявлять себя альтернативные кандидаты и будут вести свои кампании — все может измениться», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера Минченко приводит кампанию по выборам мэра Москвы 2013 года, когда Сергей Собянин начинал с рейтингом около 80%, а в итоге выиграл с меньшим результатом — 51,4%.

Прогнозировать как возможность второго тура, так и шансы действующих губернаторов сейчас рано, согласен Туровский. «Люди пока не знают, кто кроме кандидатов от власти будет выдвигаться. Это обычная ситуация, когда за три месяца до выборов рейтинги показывают устойчивые позиции врио и действующих губернаторов. Но это происходит в условиях, когда значительная часть избирателей еще не определилась, за кого будет голосовать. Многое будет зависеть от оппозиционных кандидатов», — уверен эксперт.

Глав регионов, у которых текущие рейтинги наиболее высоки, Туровский делит на две категории: губернаторы, возглавляющие регионы с устойчивой лояльностью электората (например, национальные республики Калмыкия и Башкирия) и так называемые «губернаторы надежды». «Это новые губернаторы, которые пришли в депрессивные проблемные регионы, неплохо заявили о себе работой и с которыми теперь связаны надежды избирателей на решение социально-экономических проблем». Это в первую очередь врио Забайкалья и Курганской области Осипов и Шумков.

Что касается условно отстающих по рейтингам губернаторов, то, по мнению Туровского, повторяется ситуация, которая была характерна для прошлого года: главы регионов, которые давно работают, утрачивают свои позиции в общественном мнении, и значительная часть избирателей хочет их замены.

В 2018 году, впервые после возвращения прямых выборов, сразу несколько действующих губернаторов не смогли победить в первом туре, а вторые закончились их поражением — в Хабаровском крае единоросса Вячеслава Шпорта победил Сергей Фургал от ЛДПР, во Владимирской области представительницу «Единой России» Светлану Орлову обошел Владимир Сипягин, тоже представитель ЛДПР. Глава Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов перед вторым туром, губернатором стал коммунист Валентин Коновалов.