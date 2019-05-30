Свой подрядчик ближе к Ямалу

Обустройством Харасавэйского месторождения займется «Газстройпром»

Новый подрядчик «Газпрома» получит контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале. Стройка может стоить около $10 млрд, а условия для «Газстройпрома» будут выгоднее, чем по типовым контрактам с другими подрядчиками

Харасавэйское месторождение (Фото: gazprom.ru)

Первый подряд

«Газпром» планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — «Газстройпромом». Об этом РБК рассказали источник, близкий к акционерам подрядчика, собеседник, близкий к строительной компании, и источник, знакомый с менеджерами «Газпрома».

Такое предложение также содержалось в письме зампредправления «Газпрома» Виталия Маркелова на имя руководителя компании Алексея Миллера от 13 марта. У РБК есть копия письма, собеседник в «Газпроме» подтвердил его подлинность. Миллер это предложение поддержал, сказал РБК источник, близкий к менеджерам «Газпрома».

«Газстройпром» займется обустройством части месторождения и строительством газопровода с Харасавэйского до Бованенковского месторождения, откуда газ будет поступать в Единую систему газоснабжения.

Контракт пока не заключен, сказал РБК представитель «Газпрома». Но «Газстройпром» уже ищет субподрядчиков: 17 мая компания объявила закупку на строительство автомобильных мостов стоимостью 3,5 млрд руб. в рамках прокладки газопровода с Харасавэя, следует из данных СПАРК.

Стоимость контракта на генподряд источники РБК не назвали. Замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач оценивает капитальные вложения в освоение месторождения в 100–130 млрд руб., в строительство газопровода до Бованенковского месторождения длиной 106 км — в 30 млрд руб. В целом затраты на освоение Харасавэйского месторождения («Газпром» планирует в дальнейшем осваивать и более глубокие залежи) могут составить около $10 млрд, или 650 млрд руб., говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Харасавэйское месторождение относится к категории уникальных по размеру запасов газа (2 трлн куб. м), оно располагается преимущественно на суше полуострова Ямал и частично в акватории Карского моря, сообщал «Газпром». 20 марта этого года президент Владимир Путин дал старт освоению месторождения на видеоконференции. Харасавэйское должно быть запущено в 2023 году, проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год. Это второе по размерам месторождение «Газпрома» на Ямале и крупнейшее в зоне Единой системы газоснабжения после запуска Бованенково. Новое месторождение станет одним из главных источников поддержания падающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона, часть газа отсюда будет поставлена в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», отметил тогда Путин.

Привлечение «Газстройпрома» для освоения Харасавэя логично, говорит источник РБК, близкий к компании. Этот подрядчик создавался на базе активов «Стройгазконсалтинга» (СГК), который занимался обустройством Бованенковского месторождения и уже имеет на Ямале большой парк техники, объясняет он.

Этот контракт поможет «Газстройпрому» рассчитаться по долгам «Стройгазконсалтинга» с Газпромбанком и «Газпромом», который авансировал подрядчика, говорит источник, близкий к одному из акционеров новой компании. На конец 2018 года поручительства «Газпрома», выданные Газпромбанку по кредитным обязательствам «Стройгазконсалтинга», оценивались в 87 млрд руб., говорилось в отчете монополии. Еще около 75 млрд руб. СГК был должен самому Газпромбанку, говорит один из источников РБК. Частично эти долги кредиторы конвертировали в доли в «Газстройпром» — для этого 8 мая компания увеличила уставный капитал с 100 тыс. до 84 млрд руб., добавляет он.

Новый подрядчик «Газстройпром» был зарегистрирован в июне 2018 года в Санкт-Петербурге, 49% компании принадлежит «Газпрому», остальное — у структур, связанных с Газпромбанком, и нескольких физических лиц. Компания создана на базе активов «Стройгазконсалтинга», который построил Зияд Манасир. Ранее СГК был вторым по величине подрядчиком «Газпрома», но в 2013 году стал терять контракты, в конце концов был перепродан Газпромбанку и UCP Ильи Щербовича, а затем реорганизован. Активы и контракты СГК передал «Газстройпрому», который до конца 2019 года планирует купить и две другие компании «большой тройки» подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров, рассказывали источники РБК. «Газстройпром» станет главным подрядчиком «Газпрома», чья ежегодная инвестпрограмма превышает 1 трлн руб.

Выгодные условия

«Газстройпром» получит более выгодные условия по контракту «Газпрома», чем его конкуренты, говорят два источника РБК. В письме на имя Миллера от 13 марта Маркелов перечислил некоторые условия контракта: он предложил предоставить подрядчику аванс в размере 50% от годовой стоимости работ без учета поставки оборудования, отсрочку на погашение аванса на полгода и не требовать от подрядчика банковскую гарантию на погашение аванса. Кроме того, топ-менеджер попросил не применять типовые условия монополии при работе с подрядчиками, включая «условие об оплате увеличения цены работ только в части, превышающей 10% от стоимости договора». Миллер это предложение также поддержал, сказал РБК источник, знакомый с менеджерами «Газпрома».

Все новые договоры, которые заключает «Газстройпром», содержат условие об авансе 50%, говорит источник, близкий к этой компании. Это необычно для «Газпрома», в «Стройгазконсалтинге» мы получали максимум 30%», — вспоминает он. Предоплата 50% встречалась в договорах, но крайне редко, говорит собеседник, близкий к другому подрядчику «Газпрома» — «Стройтранснефтегазу». Такие условия компания получила на некоторых объектах на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое должно стать источником газа для поставок в Китай по «Силе Сибири». По остальным контрактам аванс был 30%, добавляет он. «Чем отдаленнее и труднее объект, тем больше должен быть аванс. А на Чаянду доехать можно было только весной и в небольшой промежуток осенью», — вспоминает собеседник РБК.

Освобождение от банковской гарантии на погашение аванса — также уступка «Газстройпрому», например, во всех контрактах «Стройгазмонтажа» требование о банковской гарантии есть, говорит собеседник, близкий к этой компании. «Газпром» всегда требовал банковские гарантии и от «Стройтранснефтегаза», но пару лет назад подрядчик добился освобождения от этого условия, рассказывает источник, близкий к подрядчику. Полугодовой отсрочки на погашение аванса, по его словам, не было еще ни у кого из крупных подрядчиков «Газпрома».

Пункт о возможности увеличить стоимость работ более чем на 10% — еще одна льгота для «Газстройпрома», рассказывает источник. Финальная стоимость часто отличается от цены контракта, поэтому «Газпром» решил не обращать внимания на отклонение стоимости работ от контрактной цены меньше чем на 10%, объяснил источник: если вы договорились построить трубу за 100 млрд руб., а построили за 109 млрд или за 91 млрд руб., «Газпром» заплатит 100 млрд руб., как было решено изначально. Если отклонение больше чем 10%, подрядчику нужно заново идти в Главгосэкспертизу и подтверждать дополнительные расходы. А «Газстройпрому» «Газпром» будет оплачивать превышение стоимости работ, даже если оно укладывается в 10%, заключает собеседник РБК.