«Газпром» сообщил о намерении добывать газ на Харасавэе до 2131 года

«Газпром» сообщил о намерении добывать газ на Харасавэе до 2131 года

«Газпром» рассчитывает добывать газ на ямальском месторождении Харасавэй до 2131 года. Об этом сообщил председатель правления корпорации Алексей Миллер в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Проект разработки Харасавэйского месторождения рассчитан на 108 лет, а это значит, что газ на Харасавэе будет добываться до 2131 года», — сказал Миллер.

Путин в свою очередь отметил, что запасы месторождения составляют 2 трлн куб. м. «Вместе с Бованенково (Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение на Ямале. — РБК) это почти 7 триллионов, это огромные запасы», — заявил Путин, добавив, что общие запасы на полуострове составляют свыше 16 трлн.

Путин в режиме телемоста распорядился начать полномасштабное освоение газового месторождения.

В пресс-службе «Газпрома» уточнили, что уже в 2019 начнется осыпка дорог и площадок для производственных объектов, а в 2020 году начнется бурение эксплуатационных скважин​. Добыча газа начнется в 2023 году. По проекту, в год будут добывать около ​32 млрд куб. м газа. Позднее корпорация начнет разрабатывать более глубоко расположенные залежи.