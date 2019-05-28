Наружной рекламе расчистили дорогу

Росстандарт скорректировал ГОСТы, регулирующие размещение билбордов вдоль автотрасс

Чиновники устранили противоречия в ГОСТах, один из которых разрешал устанавливать рекламные щиты вдоль дорог, а другой полностью запрещал. Теперь наружная реклама больше не считается помехой для безопасного дорожного движения

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Что произошло

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в него, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами, то есть могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, сообщил РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы», вступившего в силу в сентябре 2018 года, все рекламные конструкции признавались незаконными с июля 2019 года. Такая отсрочка возникла, потому что существует более старый ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ наружную рекламу вдоль дорог разрешает.

Из-за возникшего противоречия вступление в силу трех пунктов «дорожного» ГОСТа, где упоминаются рекламные конструкции, было отложено до июля 2019 года. За это время, как объяснила в марте пресс-служба Росстандарта, чиновники должны были подготовить поправки, устраняющие противоречия.

Какие последствия имел бы «дорожный» ГОСТ

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в стране, вводя запрет на наружную рекламу в черте городов, оценила Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая крупнейших операторов наружной рекламы. На апрель этого года в 50 крупнейших городах России, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик», насчитывалось свыше 154 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 2,4 млн кв. м. В 2018 году доходы владельцев рекламных конструкций достигли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 34,9 млрд руб.

Скромный плюс Расходы на наружную рекламу в первом квартале 2019 года выросли на 2%, до 8,9–9,1 млрд руб., объявила на прошлой неделе Ассоциация коммуникационных агентств России. Таким образом, наружная реклама наряду с интернетом оказалась сегментом, показавшим положительную динамику. Рекламные доходы ТВ, радио и прессы в январе—марте этого года снизились. Расходы на наружную рекламу увеличились в первом квартале прежде всего за счет распространения цифровых форматов, объяснил директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра Новой сервисной компании Сергей Веселов.

В правительстве будущее наружной рекламы обсуждалось на уровне двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Максима Акимова, поскольку противоречия двух ГОСТов затрагивали вопросы и рекламной деятельности, и безопасности дорожного движения, отметил в марте представитель Козака Илья Джус. Предложения об устранении противоречий должны были подготовить и Минпромторг, которому подведомствен Росстандарт, и Минтранс.

Минтранс, как следовало из ответа его пресс-службы на запрос РБК в марте этого года, изначально настаивал на правомочности именно «дорожного» ГОСТа. Действующая с 2016 года редакция «рекламного» ГОСТа, смягчившая требования к установке конструкций вдоль дорог, с Минтрансом тогда не согласовывалась, указывали в пресс-службе министерства. 27 мая представитель Минтранса уточнил РБК, что министерство в качестве соисполнителя участвует в приведении положений «дорожного» ГОСТа в соответствие с нормами «рекламного», но главные исполнители тут — Минпромторг и Росстандарт.

Росстандарт по поручению Козака принял исчерпывающие меры по снятию противоречий двух ГОСТов, прокомментировал утвержденные изменения Илья Джус. Он отметил, что отдельные положения «дорожного» ГОСТа, по сути, ставили вне закона целый сегмент рекламного рынка, а его разработчики не представили никаких подтвержденных данных и исследований о возможном влиянии рекламных конструкций на безопасность движения.

Кто выступает против наружной рекламы

Уже не первый год существует противостояние между владельцами традиционных рекламных конструкций и желтых дорожных указателей, на которых размещается коммерческая информация, указывает гендиректор «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин. Ради небольшого сегмента рекламного рынка — желтых указателей — его бенефициары были готовы поставить под удар всю наружную рекламу, решив убрать ее с дорог как класс, признает источник в правительстве.

Нет никаких подтверждений, что мачта рекламной конструкции опаснее дорожного указателя, на котором также размещена реклама, настаивает собеседник РБК в правительстве и подчеркивает, что практически вся социальная реклама безопасности движения размещается на традиционных конструкциях, а не на указателях.

Неопределенность с ГОСТом тормозила развитие наружной рекламы, решение правительства даст толчок инвестициям в отрасль, считает гендиректор рекламной группы «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин.