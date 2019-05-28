Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,00 64,15 EUR Нал. 72,65 71,73 USD Бирж. 64,57 +0,11 EUR Бирж. 72,19 +0,08 USD ЦБ. 64,46 -0,15 EUR ЦБ. 72,19 -0,13 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 8733,38 -84,62 IMOEX 2632,71 -0,01% RTSI 1284,71 -0,26% Brent 69,70 -0,09% DJIA 25585,69 +0,37% Nasdaq 7637,01 +0,11%
Наружной рекламе расчистили дорогу
Лента новостей
ВТБ решил продать свою африканскую «дочку» 10:06, Бизнес Закат консалтинговых компаний: почему бизнес нанимает фрилансеров 10:04, PRO Почему подорожал EOS: цена токена выросла на 250% за четыре месяца 10:04, Крипто 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 10:03, РБК и «Билайн» Бизнес Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок 09:54, Общество Роскачество дало советы по выбору мороженого 09:48, Общество Кого называют андердогом: тест на знание футбольного сленга 09:34, РБК и Футболер Между Сциллой и Харибдой: как раздробить бизнес и не разозлить налоговую 09:34, PRO Медведев допустил расширение ЕАЭС 09:16, Политика Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой 09:07, Совместный проект РБК PINK «Фанатичные компании рушат семьи»: Чарльз Хэнди о токсичных корпорациях 09:04, PRO Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе 09:00, Бизнес В России изменились правила обязательного медицинского страхования 08:49, Общество 5 практических кейсов: как большие данные могут поддержать бизнес 08:36, РБК и МегаФон Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево 08:34, Бизнес СМИ узнали о покупке компонентов для бомбы в Лионе через интернет 08:30, Общество Виртуальные против оппозиционных: какие партии пройдут в новую Раду 08:22, Мнение Конверсия XXI века: как жить после гособоронзаказа 08:15, PRO Минпромторг назвал идею сдачи бутылок в магазинах противоречащей СанПиНам 08:10, Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино 08:03, Экономика Utair предложила кредиторам новый план спасения компании от банкротства 08:00, Бизнес Хоккеист Кузнецов объяснил свое присутствие на видео с «белым порошком» 07:52, Спорт СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ 07:12, Финансы Под прикрытием экологии: как нефтяники заработают на «чистом» топливе 07:02, Quote Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль 07:00, Бизнес Российского футболиста признали лучшим легионером чемпионата Чехии 06:46, Спорт WSJ узнала о прекращении закупок иранской нефти Китаем 06:37, Политика Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров 06:30, Экономика
Газета
Наружной рекламе расчистили дорогу
Газета № 073 (3028) (2805) Технологии и медиа,
0
Наружной рекламе расчистили дорогу
Росстандарт скорректировал ГОСТы, регулирующие размещение билбордов вдоль автотрасс
Чиновники устранили противоречия в ГОСТах, один из которых разрешал устанавливать рекламные щиты вдоль дорог, а другой полностью запрещал. Теперь наружная реклама больше не считается помехой для безопасного дорожного движения
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Что произошло

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в него, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами, то есть могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, сообщил РБК представитель Росстандарта.

В предыдущей редакции ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы», вступившего в силу в сентябре 2018 года, все рекламные конструкции признавались незаконными с июля 2019 года. Такая отсрочка возникла, потому что существует более старый ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Этот документ наружную рекламу вдоль дорог разрешает.

Из-за возникшего противоречия вступление в силу трех пунктов «дорожного» ГОСТа, где упоминаются рекламные конструкции, было отложено до июля 2019 года. За это время, как объяснила в марте пресс-служба Росстандарта, чиновники должны были подготовить поправки, устраняющие противоречия.

Какие последствия имел бы «дорожный» ГОСТ

«Дорожный» ГОСТ делал незаконными до 80% всех рекламных конструкций в стране, вводя запрет на наружную рекламу в черте городов, оценила Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, объединяющая крупнейших операторов наружной рекламы. На апрель этого года в 50 крупнейших городах России, по данным исследовательской компании «Эспар-Аналитик», насчитывалось свыше 154 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 2,4 млн кв. м. В 2018 году доходы владельцев рекламных конструкций достигли, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 34,9 млрд руб.

Скромный плюс

Расходы на наружную рекламу в первом квартале 2019 года выросли на 2%, до 8,9–9,1 млрд руб., объявила на прошлой неделе Ассоциация коммуникационных агентств России. Таким образом, наружная реклама наряду с интернетом оказалась сегментом, показавшим положительную динамику. Рекламные доходы ТВ, радио и прессы в январе—марте этого года снизились.

Расходы на наружную рекламу увеличились в первом квартале прежде всего за счет распространения цифровых форматов, объяснил директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра Новой сервисной компании Сергей Веселов.

В правительстве будущее наружной рекламы обсуждалось на уровне двух вице-премьеров — Дмитрия Козака и Максима Акимова, поскольку противоречия двух ГОСТов затрагивали вопросы и рекламной деятельности, и безопасности дорожного движения, отметил в марте представитель Козака Илья Джус. Предложения об устранении противоречий должны были подготовить и Минпромторг, которому подведомствен Росстандарт, и Минтранс.

Минтранс, как следовало из ответа его пресс-службы на запрос РБК в марте этого года, изначально настаивал на правомочности именно «дорожного» ГОСТа. Действующая с 2016 года редакция «рекламного» ГОСТа, смягчившая требования к установке конструкций вдоль дорог, с Минтрансом тогда не согласовывалась, указывали в пресс-службе министерства. 27 мая представитель Минтранса уточнил РБК, что министерство в качестве соисполнителя участвует в приведении положений «дорожного» ГОСТа в соответствие с нормами «рекламного», но главные исполнители тут — Минпромторг и Росстандарт.

Росстандарт по поручению Козака принял исчерпывающие меры по снятию противоречий двух ГОСТов, прокомментировал утвержденные изменения Илья Джус. Он отметил, что отдельные положения «дорожного» ГОСТа, по сути, ставили вне закона целый сегмент рекламного рынка, а его разработчики не представили никаких подтвержденных данных и исследований о возможном влиянии рекламных конструкций на безопасность движения.

Кто выступает против наружной рекламы

Уже не первый год существует противостояние между владельцами традиционных рекламных конструкций и желтых дорожных указателей, на которых размещается коммерческая информация, указывает гендиректор «Эспар-Аналитик» Андрей Березкин. Ради небольшого сегмента рекламного рынка — желтых указателей — его бенефициары были готовы поставить под удар всю наружную рекламу, решив убрать ее с дорог как класс, признает источник в правительстве.

Нет никаких подтверждений, что мачта рекламной конструкции опаснее дорожного указателя, на котором также размещена реклама, настаивает собеседник РБК в правительстве и подчеркивает, что практически вся социальная реклама безопасности движения размещается на традиционных конструкциях, а не на указателях.

Неопределенность с ГОСТом тормозила развитие наружной рекламы, решение правительства даст толчок инвестициям в отрасль, считает гендиректор рекламной группы «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: наружная реклама
Материалы по теме
Новый ГОСТ ставит почти весь рынок «наружки» вне закона Технологии и медиа
Новый ГОСТ вынудит власти снести бóльшую часть рекламных щитов в стране Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter