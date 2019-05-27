«Меридиан» сместился на 120 миллиардов

Инициаторы проекта частной дороги из России в Китай нашли способ удешевить ее строительство

Экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов с партнерами готов сократить расходы на строительство автомагистрали «Меридиан» в Китай до 472 млрд руб. Благодаря маршруту через Казахстан протяженность трассы можно снизить на 400 км

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Как сократить затраты

Инвесторы проекта частной автомагистрали «Меридиан», которая должна соединить Европу с Казахстаном и Китаем, нашли способ сократить ее стоимость на 122 млрд руб., до 472 млрд руб., изменив маршрут. Об этом РБК рассказал инициатор проекта, бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов.

Проект «Меридиан», включенный в комплексный план развития магистральной инфраструктуры на 6,35 трлн руб. в конце 2018 года с условием, что он не потребует бюджетных средств, предполагает строительство по европейским стандартам четырехполосной скоростной дороги от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном в Оренбургской области. Проезд по дороге будет платным.

По словам Рязанова, первоначально этот проект предусматривал реализацию трех основных участков. «Первый — это 430 км от границы с Казахстаном в Оренбургской области в пункте Сагарчин до Самарской области. Второй этап проходит по Самарской, Саратовской, Тамбовской областям до дороги М4 Москва — Дон, продолжительность участка — примерно 1100 км. Третий этап — это участок от трассы М4 до границы с Белоруссией», — пояснил он. Общая протяженность магистрали должна была составить 1982 км, стоимость — 594 млрд руб.

«Логично проект строить сразу целиком, тогда эффект от реализации проекта больше. Но с учетом финансирования мы разбили его на три составляющие», — добавил Рязанов. Инициаторы проекта рассматривают возможность отказаться от строительства первого участка (потребовал бы 122 млрд руб.), за счет этого сократится не только протяженность трассы, но и затраты на его реализацию, а также время строительства.

Сейчас основным переходом на границе с Казахстаном для грузового транспорта считается Сагарчин в Оренбургской области, но через пограничный пункт Маштаково, расположенный на границе Самарской и Саратовской областей, уже проходит сопоставимый поток машин, пояснил Рязанов. Организация проезда через Маштаково «позволяет не строить первые 430 км и сразу приступить к строительству второго этапа от Самарской области до трассы М4 и дальше до Белоруссии».

РБК направил запрос в комитеты транспорта и автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Где найти финансирование

Инициаторы «Меридиана» (Рязанов планирует его построить вместе со своим партнером Романом Нестеренко) уже потратили на его реализацию 2,5 млрд руб. «В основном это выкуп земли, геологические исследования, согласование и получение технических условий от собственников коммуникаций, проектирование и так далее», — сказал бывший зампред «Газпрома». На строительство уйдет четыре-пять лет, срок окупаемости — десять лет после ввода в эксплуатацию.

Такие сроки окупаемости потребуют кредитных средств по ставке инфляция плюс 3%, то есть примерно 7,5–7,6%. По словам Рязанова, варианты финансирования «Меридиана» обсуждались на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова с участием вице-премьера Максима Акимова (курирует транспорт), представителей Минтранса и потенциальных инвесторов проекта — госкорпорации ВЭБ.РФ и УК «Лидер». «Лидер» среди условий вхождения в проект называет госгарантию трафика на новой трассе, несмотря на политическую обстановку, и отсутствие других альтернативных магистралей, которые могли бы перехватить поток на срок окупаемости проекта, рассказал Рязанов. РБК направил запрос в пресс-службу УК «Лидер». «Мы совместно с инициатором [проекта «Меридиан»] анализируем возможности по его структурированию и привлечению финансирования, также общаемся с внешними экспертами и коммерческими банками», — сказал РБК представитель ВЭБ.РФ.

По итогам совещания у Силуанова всем участникам была дана совместная рекомендация проработать варианты финансирования проекта, в том числе в консорциуме с разными инвесторами, сказал Рязанов. Еще одно совещание по проекту в Минфине запланировано на конец мая. Представители Минфина, Минтранса пока не ответили на запросы РБК. Представитель Акимова отказался от комментариев.

Решение о строительстве «Меридиана» должно быть принято до конца 2019 года, предупредил Рязанов: «Иначе мы просто не успеем построить дорогу к 2024 году». В 2024 году истекает срок исполнения майских указов президента Владимира Путина.