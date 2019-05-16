В Сети объявлен режим контртеррористической операции

IT-компании и мировые лидеры решили бороться с экстремистским контентом

Лидеры Франции, Новой Зеландии, Великобритании и интернет-гиганты договорились усилить борьбу с террористическим контентом в интернете. США к коммюнике не присоединились, но признали необходимость принять меры

Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон (Фото: Marlene Awaad / Bloomberg)

В среду, 15 мая, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ее британская коллега Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и другие политики собрались в Париже, чтобы обсудить меры по борьбе с проявлениями терроризма в социальных сетях. Среди представителей ИТ-компаний во встрече приняли участие исполнительный директор Twitter Джек Дорси, директор по международным вопросам Facebook, бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг и старший вице-президент по глобальным коммуникациям Google Кент Уолкер.

По итогам дискуссии они подписали коммюнике о необходимости активизировать борьбу с распространением экстремистского и террористического контента в сети, сообщило новозеландское издание Stuff. Администрация президента Дональда Трампа коммюнике подписывать отказалась, но в заявлении Белого дома отмечается, что США продолжат вести активную борьбу с террористической информацией в интернете, «уважая свободу слова и свободу прессы». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на заявление американской администрации.

Почему мировые лидеры решили бороться с экстремистским контентом

С инициативой о проведении саммита Ардерн выступила после крупнейшей в истории Новой Зеландии террористической атаки 15 марта. Тогда перебравшийся в страну гражданин Австралии Брентон Таррант совершил вооруженное нападение на две мечети в городе Крайстчёрч. В результате погиб 51 человек. «Новая Зеландия уже много лет не находилась в положении, когда она могла бы созвать саммит такой важности, и это [встреча в Париже] свидетельствует о масштабе того, что страна пережила 15 марта», — сказала премьер-министр в среду.

Таррант вел прямой эфир нападения через Facebook. Австралиец также вел аккаунт в Twitter под своим реальным именем, где публиковал фото своего оружия перед атакой в Крайстчёрче. После теракта он был взят под стражу, следующее слушание по его делу пройдет 14 июня. Еще десять человек были арестованы за распространение видео Тарранта. Распространение экстремистского контента в Новой Зеландии может караться тюремным сроком до 14 лет.

Обращаясь к мировым лидерам, Ардерн призвала тех активнее взаимодействовать с гражданским обществом и интернет-компаниями. «Мы должны построить крепкие общества, которые способны дать отпор терроризму и экстремизму», — сказала она. В Париже Ардерн также провела круглый стол с представителями ИТ-корпораций. «Ваш масштаб и влияние накладывает на вас ответственность [за борьбу с экстремистским контентом]», — констатировала она.

Джасинда Ардерн (Фото: Yoan Valat / AP)

Летом 2017 года в Британии исламисты атаковали людей на Лондонском мосту, погибли восемь человек. В своем выступлении в Париже британский премьер Тереза Мэй отметила, что благодаря действиям властей и ИТ-компаний в 2018 году пропагандистская активность исламистов находилась на самом низком уровне. «Это показывает нам, что может быть сделано. Теперь мы должны бороться с ростом угрозы ультраправого экстремизма онлайн», — сказала Мэй.

На сегодняшний день уместно говорить, что усилий сотрудников соцсетей недостаточно для борьбы с терроризмом, считает гендиректор «Лаборатории цифровой форензики», эксперт Российского совета по международным делам Александр Мамаев. Как он обратил внимание, у террористов, как и у рядовых пользователей, есть огромное количество ресурсов для обмена информацией. «Популярные соцсети, такие как Twitter, Facebook или YouTube, выступают «наконечником» в пропагандистской работе. При этом террористы активно используют другие мессенджеры и блоги для коммуникации вплоть до чатов в компьютерных играх», — сказал он РБК.

Какие инициативы предлагаются для борьбы с терроризмом

Итоговое коммюнике подписали представители 17 государств (помимо перечисленных — Австралии, Германии, Индии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции) и ИТ-компании. Согласованный документ не имеет юридической силы. В нем власти подписавшихся государств обещают приложить дополнительные усилия для сплочения обществ в своих странах, чтобы избавиться от основополагающих причин терроризма. Они также выразили намерение жестче следить за исполнением существующего в странах законодательства по противодействию экстремизму. ИТ-компании взяли на себя обязательства принять дополнительные «конкретные и прозрачные меры» по борьбе с экстремистским контентом, а также разработать такие алгоритмы, чтобы пользователи не получали информацию от радикальных групп.

К несчастью, подобные разумные шаги предпринимаются государствами, после того как произошли катастрофы, подобные той, что случилась в Крайстчёрче, прокомментировал встречу в Париже глава Group-IB Илья Сачков. «Это не первый исторический факт, когда человеческие жертвы заставляют международных лидеров сесть за стол переговоров. Мы абсолютно убеждены в том, что любые барьеры между странами должны остаться в прошлом и никакие политические препоны не должны мешать борьбе с международным терроризмом и кибертерроризмом, грань между которыми постепенно стирается», — подчеркнул он.

Как отметил Сачков, межгосударственные инициативы, создающие преграды на пути киберпреступников и экстремистов, остаются крайне актуальными для всех, кто заинтересован в чистоте интернет-пространства. «В прошлом году, например, Group-IB присоединилась к меморандуму по управлению интернетом «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве», который подписала 51 страна», — указал он.

В преддверии парижского саммита Facebook объявил об ужесточении правил прямых трансляций на своем ресурсе. Как говорится в заявлении компании, впредь пользователи, нарушившие регламент соцсети, не смогут вести прямые трансляции. «С сегодняшнего дня любой, кто даже впервые нарушит наши правила, будет отстранен от пользования прямым эфиром в течение какого-то периода, например 30 дней», — говорится в заявлении. Facebook также сообщила о решении инвестировать $7,5 млн в исследования, которые позволят предотвращать публикацию запрещенных материалов на своем ресурсе в обход правил и систем блокировок.

На национальном уровне власти стран — участниц саммита также продолжают усиливать меры контроля за информацией. В апреле британские власти подготовили предложение о создании в стране нового надзорного органа, который, как предполагается, составит специальный «кодекс поведения» для интернет-компаний и соцсетей. Такой орган также будет наделен полномочиями штрафовать сайты или вовсе закрывать к ним доступ, если они позволяют размещать на своих ресурсах экстремистский контент. «Эра, когда интернет-компании могли регулировать сами себя, закончилась», — сказал британский министр культуры Джереми Райт, анонсируя предложения.

Что ждать пользователям

Парижские договоренности — свидетельство усиления контроля властей над онлайн-контентом, отметили эксперты. «Производители смартфонов, создатели приложений уже активно сотрудничают с властями, причем зачастую негласно или скрыто», — обратил внимание Мамаев. В качестве примера эксперт привел Apple: с одной стороны, американская компания заявляет, что не будет предоставлять властям информацию пользователей iPhone в обход судебных решений, с другой — имеет технические возможности для взлома и анализа информации любого владельца смартфона их марки. Cледствием усиления регулирующей роли властей в интернете станет увеличение количества запросов со стороны правительственных органов к частным компаниями, убежден Мамаев. Коснется ужесточение регулирования и пользователей: по мере ужесточения законодательных требований о таких понятиях, как неприкосновенность личной жизни, приватность, тайна частной переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, можно будет забыть, предупредил он.

Учитывая риск избыточной блокировки, меры по борьбе с террористическим контентом в интернете должны быть проработаны очень тщательно, отметил содиректор Центра коммерческого права в австралийском Университете Бонда Дэн Свантессон. Однако политики должны понимать, что даже самое совершенное законодательство не сможет решить проблему «серых зон», когда простой алгоритм не сможет различить разрешенный контент от экстремистского. Например, сообщения о террористической атаке могут быть распространены через соцсети новостными агентствами, поэтому, по мнению эксперта, мониторингом контента должны заниматься люди, а не алгоритмы, что потребует больших затрат, которые лягут на компании.