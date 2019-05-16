Ненаучный подход

РАНХиГС выяснил пожелания родителей школьников к будущей работе их детей

Естественно-научные и гуманитарные дисциплины — самые непопулярные у родителей школьников. Только 6,2% россиян, по данным РАНХиГС, думают, что к моменту получения диплома их дети смогут найти высокооплачиваемую работу в науке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Какие специальности считают перспективными

Только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку (естественно-научные дисциплины). Об этом свидетельствуют итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей» (есть у РБК).

Самые востребованные специальности, по мнению респондентов, — информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

Опрос родителей проводился в конце 2018 года в трех субъектах Федерации — Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения, пояснила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко. Челябинская область — регион-донор, Ставрополье — средний регион, Алтай — пример дотационного региона. Были опрошены 2,2 тыс. домохозяйств как в региональных столицах, так и в небольших городах и селах.

Как родители выбирают специальность для своих детей

«У семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным», — резюмируют авторы исследования. В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры, а потом медицина. Ко всем трем специальностям интерес за год упал, медицина переместилась на второе место. Родители полагают, что эти сферы популярны уже долго и, вероятно, там сильно выросла конкуренция, говорит Клячко. Вырос за год интерес к экономике, финансам и менеджменту — с 22,9 до 24,7%, к строительству — с 13,8 до 14,9%, к педагогике и образованию — с 8,6 до 10,1%. Клячко называет повышение интереса к профессии учителя временным и связывает его с эффектом от майских указов и дотаций для молодых учителей.

Пункта про естественно-научные дисциплины в опросе за 2017 год не было. В прошлом году в мониторинге был пункт «наука и культура», который выбрали лишь 6,6% респондентов. Теперь его разделили на музыку, актерство, режиссуру (4,1%), гуманитарные специальности (4,5%) и естественно-научные дисциплины.

Можно обозначить три причины, по которым наука не пользуется популярностью у родителей школьников, говорит Клячко. Первая — утвердившееся мнение, что наука в стране нищая. «Это повторяется много лет, а родители, конечно, хотят, чтобы их дети были успешными», — указала она. Вторая — отношение к науке как к транзитной сфере в поколении родителей. «Люди заканчивали институт, шли в аспирантуру, получали степень и продолжали карьеру в других сферах», — пояснила Клячко. И третья причина — в том, что это специфическая сфера, куда может пойти далеко не каждый.

Выбор родителей соответствует вызовам времени, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. «В целом 6% на науку — не так уж и мало. Если представить, что 6% выпускников школ пойдут в науку, и перевести это на рынок труда, это будет гораздо больше, чем нужно», — заметил он.

Хотят ли родители школьников дать детям высшее образование

Получение высшего образования остается социальной нормой, зафиксировали авторы исследования: «По мнению большинства родителей (71,7%), ребенок должен получить высшее образование, и за последние годы доля семей, считающих высшее образование необходимым для своих детей, выросла». Больше четверти родителей (26,9%) хотя и сочли, что высшее образование не обязательно, все же указали, что его лучше получить. В необходимости высшего образования больше всего уверены жители региональных столиц — 76,1%.

Более трети семей (37,8%) готовы платить за обучение своих детей практически в любом вузе. Только 11,8% опрошенных семей заявили, что не смогут заплатить за своего ребенка в вузе, в случае если он не пройдет на бюджетное отделение.

Материальная обеспеченность семьи играет существенную роль в желании родителей дать детям высшее образование, указывают авторы исследования. Так, 73,3% респондентов, оценивших свое материальное состояние как высокое, и 60,9% родителей с состоянием выше среднего планируют отправлять детей в 10-й класс. Среди тех, кто считает свой достаток средним, ниже среднего и низким, таких, соответственно, 55,9, 43,1 и 39,3%.

Около трети семей (30,9%) хотят, чтобы их дети учились в одном из лучших вузов своего региона. Почти половина (44,5%) — чтобы ребенок поступил в любой вуз в родном регионе. Переезд в другой регион (помимо столицы) рассматривают 14% родителей, и только 8,9% планируют обучение детей в Москве и Санкт-Петербурге.