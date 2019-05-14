Потеря в Находке

«Роснефть» отказалась от проекта ВНХК

«Роснефть» отказалась от масштабного нефтехимического проекта ВНХК на Дальнем Востоке стоимостью около 1 трлн руб. В условиях большого налогового маневра и заморозки цен на топливо он стал нерентабельным

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Что предполагалось построить для ВНХК

Проект «Роснефти» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что госкомпания отказалась от его реализации. Об этом сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телефонной конференции, посвященной финансовым итогам компании за первый квартал 2019 года.

Проект ВНХК был рентабельным в рамках существовавшей налоговой системы, а теперь «как таковой был снят, исключен из инвестиционной программы компании», сказал Федоров. «Роснефть» также исключила из инвестпрограммы ряд проектов по модернизации установок на НПЗ, добавил он.

Комплекс ВНХК в районе должен был стать одним из самых масштабных в отрасли, его параметры менялись несколько раз. По данным на середину прошлого года, предполагалось построить две очереди — нефтехимическую к 2026 году и НПЗ к 2029 году. Объем переработки планировался на уровне 12 млн т нефти в год, выпуска топлива — 1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизеля, выпуска нефтехимической продукции — 4,5 млн т в год.

Главный управляющий директор «Роснефти» Игорь Сечин в начале прошлого года оценивал инвестиции в ВНХК в 800 млрд руб., источники «Ведомостей» в ноябре прошлого года — в 1,3 трлн руб. По данным издания, «Роснефть» вела переговоры об участии в проекте с американской ExxonMobil и китайской Sinopec. Однако представитель «Роснефти» это опровергал.

Почему «Роснефть» отказалась от проекта

Отказ от реализации ВНХК — следствие не только завершения большого налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ, но и ручного регулирования нефтеперерабатывающего бизнеса со стороны правительства, следует из слов Федорова. «Все слышали о соглашениях [о заморозке цен на топливо] которые были продлены сейчас на три месяца. И мы считаем ненулевыми перспективы продления этих соглашений и до конца года, и, может быть, на более продолжительный период времени», — сказал он.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего вопросы нефти и газа, не ответил на запрос РБК, собирается ли правительство далее продлевать соглашения о заморозке цен на бензин.

«Роснефть» также отказалась еще от нескольких проектов по модернизации установок на НПЗ и списала убыток из-за заморозки цен на 90 млрд руб., добавил Федоров. Это не первое списание убытков из-за заморозки цен на топливо и налоговых изменений: в третьем квартале 2018 года «Роснефть» списала 133 млрд руб., с начала 2018 года — 180 млрд руб.

«Решение отказаться от ВНХК — вынужденное, оно продиктовано предсказуемыми результатами фискальной политики регуляторов, о чем мы и предупреждали», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его словам, компания долго пыталась реанимировать проект, меняя его конфигурацию, но в результате он все равно оказался «жертвой большого налогового маневра».

В результате завершения большого налогового маневра в России выросла стоимость нефтяного сырья для переработки и нефтехимии, говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Одновременно государство уже почти год регулирует цены на топливо, а большая часть экономики ВНХК была завязана именно на реализации бензина и дизеля, объясняет он.

В феврале прошлого года Сечин просил Владимира Путина гарантировать проекту ВНКХ «фискальную стабильность» и «конкурентный уровень доходности на весь его жизненный цикл», что предполагает неизменность налоговых условий и, соответственно, прибыльность проекта, рассказал РБК федеральный чиновник.

Представитель президента России Дмитрий Песков пока не ответил на запрос РБК, Леонтьев отказался комментировать эту информацию.

Чем отказ от проекта обернется для «Роснефти»

«Роснефть» пока не приступила к строительству ВНХК, поэтому убытки, которые она спишет после отказа от проекта, будут незначительными, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. При этом он не исключает возврата компании к идее строительства завода при изменении рыночных условий. Сворачивание проекта позволит «Роснефти» перенаправить средства на другие, рентабельные проекты, например добычные, что должно понравиться инвесторам и акционерам компании, полагает аналитик. По его словам, государство при этом сэкономит средства, которые планировалось выделить на инфраструктуру проекта; но и налоговых доходов от него бюджет не получит.

Проект ВНХК вызывал много вопросов у инвесторов в части экономики и рентабельности, говорит аналитик Wood&Co Ильдар Давлетшин. Однако было общее понимание, что если он и будет реализован, то в долгосрочной перспективе, добавляет он. Теперь встает вопрос, может ли какой-то проект прийти на замену ВНХК, говорит Давлетшин.

Два года назад «Роснефть» приняла новую стратегию, сделав нефтехимию одним из приоритетных своих направлений. «Мы ожидаем, что мировой спрос на нефтехимическую продукцию будет расти быстрее, чем рост ВВП и потребление нефтепродуктов», — писал Сечин в статье о стратегии компании, которая была опубликована в «Известиях» в июне 2017 года.

У всех мировых компаний есть нефтехимия, это важный элемент диверсификации выручки: цены на топливо и нефть цикличны, а химия реагирует на нефтяные цены, но не так сильно, объясняет Костин. ExxonMobil и вовсе пропагандирует идею Crude oil to chemicals (от сырой нефти к нефтепродуктам) и планирует серьезно увеличить выпуск нефтехимии, указывает он. Идея в том, что декарбонизация транспорта приведет к снижению потребления нефти, поэтому компаниям нужно переориентироваться на выпуск нефтехимической продукции, заключает эксперт.