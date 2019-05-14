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Российские деньги застряли на Кипре
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Газета
Российские деньги застряли на Кипре
Газета № 063 (3018) (1405) Экономика,
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Российские деньги застряли на Кипре
Аналитики ЦБ объяснили рекордное сокращение прямых иностранных инвестиций
Иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 2018 году до минимума за десять лет, сообщил Банк России. Аналитики ЦБ связывают это с прекращением многолетней тенденции, когда капиталы возвращались в экономику через офшоры
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились в 2018 году более чем в три раза по сравнению с 2017 годом, до $8,8 млрд. В отношении к ВВП это стало минимальным значением за последние десять лет, сообщил Банк России в свежем обзоре «О чем говорят тренды» (.pdf).

Из-за этого чистый отток инвестиций из российской экономики (разница между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 млрд — крупнейшего значения с 2014 года, свидетельствуют данные ЦБ.

В офшоры безвозвратно

Сложившуюся тенденцию аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ объясняют в том числе снижением темпов возвращения российского капитала из офшорных зон. Если раньше достаточно большой отток средств за границу сопровождался сопоставимым притоком в Россию, что во многом объяснялось SPV-сделками через офшоры, то теперь наблюдается резкое сокращение притока инвестиций при лишь небольшом сокращении оттока за границу.

  • Территориальное распределение инвестиций говорит о том, что ослаб приток средств в основном из офшорных зон, в первую очередь с Кипра. В третьем квартале 2018 года на Кипр вообще ушли российские инвестиции на сумму $7,9 млрд — крупнейший отток за все время.
  • Согласно данным ЦБ о прямых инвестициях в разрезе институциональных секторов экономики, исходящие инвестиции в зарубежные небанковские компании составили в 2018 году более $30 млрд, тогда как входящие инвестиции в российский небанковский сектор — менее $6 млрд. Это позволяет аналитикам Банка России сделать вывод, что средства, уходящие в офшоры, уже не возвращаются в Россию, как раньше.

«Обращает на себя внимание то, что взаимосвязь между притоком и оттоком прямых иностранных инвестиций по прочим секторам значительно ослабла после 2012 года. Ранее часть притока прямых иностранных инвестиций в РФ вела себя синхронно с оттоком <...> что могло быть связано с внутригрупповыми сделками и сделками с офшорами. Теперь прослеживается тенденция к сокращающемуся притоку прямых иностранных инвестиций в РФ при стабилизации величины прямых иностранных инвестиций за границу», — говорится в обзоре.

Россия менее привлекательна

Аналитики ЦБ отмечают, что сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику в виде вложений в отечественные долговые инструменты и участия в капитале российских компаний — фактор, ограничивающий повышение потенциала экономического роста.

«Мне кажется, вопрос деофшоризации не так уж важен для прямых иностранных инвестиций. Они были высокими в период 1998–2008 годов, когда об офшорах никто особо не говорил, и стали низкими в последнее время, когда во всем мире офшоры уже прижали. Наверное, и сама деофшоризация не стала массовой — только несколько российских компаний вернулись, так что драйвером прямых иностранных инвестиций она не была», — считает академический директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Олег Шибанов.

«Это говорит о меньшей заинтересованности в российском рынке частными компаниями — через акции, облигации или другие инструменты. Основная сложность — в макросреде: Россия растет медленнее, чем другие развивающиеся страны, поэтому и рынок не столь интересен. Плюс надо понимать, что замедление притока или даже отток инвестиций затронут все развивающиеся страны на фоне кризиса отношений США — Китай», — продолжает Шибанов.

До западных санкций и государственной кампании по деофшоризации от 60 до 80% прямых иностранных инвестиций в Россию приходилось на офшоры, куда они были до этого отправлены из России же, оценивал экономист РАН Борис Хейфец.

По итогам 2016 года Россия вошла в пятерку стран — крупнейших инвесторов в офшорные зоны, писали экономисты РАНХиГС (.pdf). Самым популярным офшором был Кипр, куда направлялось 30% всех прямых российских инвестиций за рубеж. О необходимости возвращения российских капиталов из зарубежных офшоров президент Владимир Путин заявил еще в 2011 году, а в 2015 году был подписан закон, объявивший первую «амнистию капиталов», который освобождал декларантов от ответственности по экономическим делам.

Автор: Ксения Назарова.
Теги: Банк России , ЦБ , прямые иностранные инвестиции
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