Узкое горлышко Крыма

На присоединенном полуострове возник дефицит стеклянной тары

Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций, утверждает винная ассоциация

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК). В ассоциацию входят крупные винодельческие предприятия Крыма, в частности Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, хозяйство Олега Репина и другие.

Угроза остановки возникла из-за производителя стеклянных бутылок. После закрытия поставок стеклянной тары с Украины снабжением крымских виноделов занимались в основном два предприятия — «Русджам» и АО «Кавминстекло», указывает Липко в письме. «Однако, учитывая потребность в стеклянной таре южных регионов России и высокую чувствительность данного вида продукции к расходам на логистику, эти два предприятия фактически являются монополистами в регионе», — пишет Липко. Проблем с партнерами с момента вхождения Крыма в состав России не было.

Почему проблемы все же возникли и насколько реальна угроза остановки предприятий, разбирался РБК.

Что случилось

Проблемы с тарой, как указывает Липко в письме, начались после того, как у ​«Кавминстекла» сменился акционер. «В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», — пишет глава ассоциации. Новый топ-менеджер Александрс Павловс (по данным СПАРК, возглавил компанию 8 апреля) сообщил, что, «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму». При этом, как подчеркивают в ассоциации, Павловс «попросил своих менеджеров скрывать истинное намерение отказа от поставок в Крым», «зная, что отказ от работы с крымскими компаниями по причине американских санкций несет существенные политические риски в России». Заменить выпавший объем за счет мощностей «Русджама» не получилось — в ходе переговоров с компанией выяснилось, что производитель не может обеспечить производство бутылки в нужном ассортименте, а также не принимает новые заказы в связи со значительной нагрузкой.

​В результате производители вина, среди которых крупные частные и госкомпании «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный завод, «понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму», указывает Липко и просит депутата в кратчайшие сроки проинформировать о сложившейся «критической ситуации» уполномоченные органы, которые «должны отреагировать на явно враждебную позицию по исполнению на территории России незаконных американских санкций в отношении Крыма». ​

Алексей Липко подтвердил РБК отправку письма. По его информации, крымские предприятия стали получать уведомления о приостановке поставок тары после смены гендиректора поставщика. Он затруднился уточнить, когда это произошло, но, по его данным, еще два-три месяца назад поставки с предприятия в Крым осуществлялись. Как в свою очередь отметил депутат Дмитрий Белик, он направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг. «Просьба одна — помочь нашим предприятиям, как частным, так и государственным, которые понесут колоссальные убытки, — говорит Белик. — Ведь если не найти решение оперативно, то производство будет остановлено на срок от полугода». РБК также направил запросы в ведомства и службы.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кто акционер производителя стеклотары О каких именно изменениях в составе акционеров «Кавминстекла» идет речь, в письме не указано, не поясняет этого и Липко. До 2015 года производитель стекла входил в международный концерн Saint-Gobain, один из крупнейших производителей строительных и расходных материалов. Мажоритарным акционером предприятия Saint-Gobain стал в 2006 году, тогда же завод был переименован в «Сен-Гобен Кавминстекло». Но затем, в 2015 году, бизнес-направление Verallia, в которое входил и российский завод, было продано консорциуму американского фонда Apollo Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France. На тот момент Verallia уже была третьим крупнейшим в мире производителем стеклянной упаковки для напитков и продуктов питания. В 2018 году Verallia выпустила 16 млрд стеклянных бутылок и банок, а ее выручка составила €2,4 млрд. Среди стратегических инвесторов Apollo Global Management — крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS). Из отчетности инвесторов Apollo Global Management следует, что на конец 2018 года CalPERS принадлежало 8,8% находящихся в обращении акций класса А, а еще 4,4% пенсионный фонд контролирует напрямую или через аффилированных лиц.

Как были организованы поставки бутылок в Крым

Как рассказал РБК Павел Швец, основатель винодельни Uppa Winery (расположена в Крыму), он также заказывает бутылки у компании «Кавминстекло». Но поставку приходилось осуществлять через московскую компанию, поскольку с крымскими предприятиями напрямую производитель работать отказывается. «Это удивительная история, поскольку компания зарегистрирована в России, она платит налоги в бюджет, но отказывается поставлять в Крым», — рассказывает Швец. Проблемы с работой с международными контрагентами в регионе не редкость, отмечает собеседник РБК: в качестве еще одного примера он приводит логистическую компанию DHL, которая отказалась везти пробки для Uppa Winery из Португалии, хотя они и были заказаны на московскую компанию, предположив, что потом они могут быть перепроданы крымскому предприятию. Получало ли предприятие уведомление об остановке поставок стеклотары, Швец комментировать не стал.

Согласно отчетности «Кавминстекла», в 2017 году (последние опубликованные данные) завод произвел 384,535 млн единиц стеклобутылок, выручка от основного вида деятельности — производства тары — составила 2,763 млрд руб. В перечне основных рынков, на которых компания ведет свою деятельность, — Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область и Грузия. По данным одного из собеседников РБК в винодельческой отрасли, в Крым ежегодно поставлялось не менее 30 млн бутылок, произведенных «Кавминстеклом». По информации другого источника на рынке, речь может идти о 35–40 млн бутылок.

Через посредника закупает тару у «Кавминстекла» и «Массандра». Как следует из документов одного из тендеров на закупку стеклянных бутылок, поставщик завода — это зарегистрированная в Москве компания ООО «ВайнСервис». Но в техническом задании указано, что товарный знак закупаемых бутылок — АО «Кавминстекло». Согласно СПАРК, есть контакты у «ВайнСервиса» и с Севастопольским винным заводом. Связаться с компанией на момент публикации не удалось.

Как рассказал один из крупных крымских производителей вина, прекратить отгрузку «Кавминстекло» просит всех поставщиков-посредников с 1 мая, без переходного периода. Еще один источник уточнил, что в процессе переговоров компаниям обещали переходный период — до сентября 2019-го, но в итоговом уведомлении — май.

Как поясняет Алексей Липко, быстро найти нового поставщика стекла предприятиям проблематично: ​бутылки разрабатываются на предприятии специально под заказчика, у них определенная форма, и, чтобы заказать их на другом предприятии, нужно потратить время, а цикл производства у крупных винодельческих предприятий практически непрерывный. «Со временем, возможно, им удастся заменить производителя тары, но на это время производство будет приостановлено», — пессимистично указывает Липко. Также он отметил, что такая ситуация создает дефицит, а дефицит неизбежно ведет к удорожанию продукции.

В «Кавминстекле» и головной Verallia на момент публикации на запрос РБК не ответили.