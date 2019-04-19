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Сбербанк сделал вклады
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Газета
Сбербанк сделал вклады
Газета № 054 (3009) (1904) Финансы,
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Сбербанк сделал вклады
Крупнейшие финансовые организации уменьшили проценты по депозитам
В первой половине апреля ставки по ряду рублевых вкладов снизили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», до этого от повышенных процентов отказался Сбербанк. Пик ставок пройден, говорят эксперты, но резкого снижения не ждут
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК. ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

  • ВТБ с 8 апреля снизил ставки по вкладам «Выгодный» и «Пополняемый», следует из мониторинга. В зависимости от сроков депозита ставки опустились на 0,39–0,71 п.п. и сейчас находятся в диапазоне от 5,78 до 7,18% (по пятилетним депозитам). Максимальная действующая ставка у банка осталась на уровне 8%.
  • Россельхозбанк опустил ставки по четырем депозитам. Максимальная ставка по вкладам (депозит «Доходный» на срок четыре года) снижена на 0,20 п.п., до 8,51%.
  • Альфа-банк снизил только одну ставку: с 4 апреля по трехмесячному вкладу «Победа+» на 0,2 п.п., до 5,32%, снижение касается только депозитов, открываемых через отделение. Если клиент открывает депозит онлайн, ставка сохраняется на прежнем уровне. Максимальная ставка у Альфа-банка — 8,1%.
  • «ФК Открытие» понизил ставку по вкладу «Активное пополнение» со сроком до двух лет на 0,95 п.п. С 11 апреля она зафиксирована на уровне 4,8%, хотя на 1 марта она составляла 5,75%. Максимальная ставка у «Открытия» — 7,9%.

Почему банки снижают ставки

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России резко снизилась в конце марта впервые с июня прошлого года — с 7,72 до 7,53%. До этого ставки преимущественно росли каждую неделю. Причиной снижения стало досрочное прекращение Сбербанком 22 марта действия сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке упала до уровня 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году. Экономисты кредитных организаций ожидают этого шага от ЦБ в середине 2019 года, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В результате банки начали менять политику по привлечению вкладов и перешли к снижению ставок, отмечают опрошенные РБК эксперты. В настоящее время многие крупные банки уже снизили ставки по депозитам, в связи с чем ВТБ также сделал изменения в соответствии с рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из макроэкономической ситуации. В Альфа-банке заявили, что не планируют в ближайшее время снижать ставки как по рублевым, так и по валютным вкладам. Альфа-банк в апреле уже снизил ставки по валютным вкладам «в соответствии с конъюнктурой рынка». В «ФК Открытие» не стали комментировать дальнейшие планы по ставке, но отметили, что в своей политике по ставкам ориентируются в первую очередь на рыночную конъюнктуру и спрос.

Пик повышения пройден

Банковский рынок России прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам, но о тенденции резкого снижения говорить пока рано, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, добавляет Уклеин, но также соглашается с тем, что резкого снижения ставок не будет. «Банки делают это аккуратно. Например, сейчас они не меняют условия по вкладам для пенсионеров или по сберегательным счетам», — пояснил он.

Рост процентов по депозитам в 2018 году был обусловлен несколькими факторами. Это повышение ставки ЦБ в сентябре и декабре, проходящий одновременно отток вкладов, а также опасения новых санкций Запада, которые могли бы сузить доступ банков к ликвидности. Сейчас эти факторы ослабли, пояснила Орлова.

Динамика на рынке вкладов намного слабее, чем рост объемов выданных кредитов. «По моим оценкам, за 2019 год объем рублевых депозитов должен вырасти на 7%. Но с нынешними темпами мы пока идем скорее на 5% роста», — говорит она. Конечно, банки могут корректировать источники пополнения ликвидности, но вклады для них все еще важны и обвала процентов по вкладам ждать не стоит, резюмировала Орлова.

Почему растут объемы валютных вкладов

Несмотря на то что рублевые ставки по вкладам в моменте дают более высокую доходность, чем валютные, доля вкладов в валюте в российских банках начала расти. В первом квартале 2019 года прирост составил рекордные $11 млрд, из них $5,5 млрд пришлась на физлиц, сообщила 18 апреля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. В итоге доля валютных вкладов населения за первые три месяца выросла с 20,3 до 21,5% от общего объема депозитов.

Еще в ​октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин прогнозировал, что доля вкладов населения в валюте за три-пять лет снизится с 20% до 10–12%. Сейчас тренд на девалютизацию вкладов прервался, и ЦБ задумывается о мерах для торможения роста валютных пассивов банков, сказала Юдаева.

При принятии решений о формировании накоплений в валюте фактор доходности для россиян отходит на второй план, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Разворот тренда происходит по нескольким причинам:

  • Ставки по валютным вкладам, особенно по долларовым, выросли из-за удорожания фондирования для банков на фоне ужесточения политики ФРС в 2018 году, отмечает Покатович.
  • Доверие населения к национальной валюте, по его словам, остается невысоким, так как существуют опасения, связанные с санкционными рисками для России, которые продолжают оставаться актуальными.
  • Наблюдающееся в начале 2019 года снижение ставок по валютным вкладам не приводит к оттоку средств из российских банков, потому что на фоне смягчения тональности ФРС и Европейского ЦБ в марте ​иностранные банки, которыми пользуются российские VIP-клиенты, также снижают доходность по вкладам. «И наши банки тоже могут это делать, оставаясь при этом конкурентоспособными», — добавляет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его расчетам, средняя максимальная ставка в топ-10 банков по долларовым вкладам снизилась с 2,75% на конец 2018 года до 2,39% на 12 апреля 2019 года.
  • Уже действующие держатели валютных вкладов не спешат перекладывать деньги на рублевые депозиты, несмотря на укрепление рубля, говорит он. Вкладчики не обращают внимание на динамику валют в пределах 5–10%, так как валютные вклады в основном размещаются на длинные сроки (более половины на срок свыше года), и при переводе будут потеряны начисленные проценты. Кроме того, возможны убытки от курсовых разниц.

Пока в отношении России будет сохраняться геополитическая неопределенность, объемы валютных вкладов могут продолжать расти даже с учетом вероятного снижения их доходности, говорит Покатович. Но если тренд к укреплению рубля будет более долгосрочным, чем на три месяца, не исключен более сильный переток из валюты в рубли, заключил Монастыршин.

Авторы: Евгения Чернышова, Георгий Макаренко.
Теги: Вклады , Рубли
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