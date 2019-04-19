Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,43 63,55 EUR Нал. 72,47 71,51 USD Бирж. 64,03 +0,14 EUR Бирж. 72,01 +0,20 USD ЦБ. 63,96 -0,11 EUR ЦБ. 71,92 -0,32 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 5281,20 -17,30 IMOEX 2563,82 +0,12% RTSI 1261,39 -0,07% Brent 71,98 +0,25% DJIA 26559,54 +0,42% Nasdaq 7998,06 +0,02%
Россия устроит Казахстану сладкую жизнь
Лента новостей
«Просто так»: в чем польза бессмысленных действий 16:26, РБК и AFI Development Компания Ротенберга подтвердила планы по созданию сети интернета вещей 16:19, Технологии и медиа СМИ узнали сумму расходов Зеленского и Порошенко на предвыборную агитацию 16:17, Политика Посол России заявил о заблуждении Лукашенко по поводу стоимости БелАЭС 16:13, Политика Правительство поддержало идею запретить «веселящий газ» 16:12, Политика Федерация хоккея назвала даты прибытия игроков НХЛ в сборную России 15:59, Спорт Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав 15:52, Общество «Роснефть» попросит «пресечь деятельность» Reuters в России 15:52, Бизнес Аукцион для операторов: в чем сильные и слабые стороны eSIM 15:49, PRO Бриллианты, гольф, бег: от чего и почему отказались миллениалы 15:43, Стиль 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 15:43, РБК и «Билайн» Бизнес Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии 15:41, Общество Ошибки инвесторов подняли цену акций китайской компании в 1,2 тыс. раз 15:40, Технологии и медиа В Дагестане отравились более 70 детей 15:38, Общество РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский 15:25, Политика Не болтай: как защитить корпоративные данные без нарушений закона 15:19, PRO Штаб Порошенко сообщил о «непонятных вещах и затягивании» дебатов 15:18, Политика На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку 15:18, Общество Синоптики пообещали Москве потепление до +25 15:17, Общество Красная дорожка ММКФ-2019: первые лица отечественного кинематографа 15:16, Стиль В Санкт-Петербурге эвакуировали несколько школ 15:13, Общество 20 друзей Зеленского: кто входит в команду кандидата в президенты Украины 15:12, Фотогалерея  Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников 15:12, РБК и Промсвязьбанк Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС 15:10, Технологии и медиа Титов счел невозможным арест мажоритария «Югры» Хотина 15:03, Бизнес Вице-премьер Акимов назвал стоимость сети 5G и попросил Путина о помощи 14:58, Технологии и медиа РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs 14:56, Технологии и медиа ФСБ заинтересовалась шифрованием в сим-картах последних моделей iPhone 14:50, Технологии и медиа
Газета
Россия устроит Казахстану сладкую жизнь
Газета № 054 (3009) (1904) Бизнес,
0
Россия устроит Казахстану сладкую жизнь
Почему Антон Силуанов предлагает ограничить импорт белого сахара в страны ЕАЭС
Россия обвиняет Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза. Камнем преткновения стал импорт сахара в свободные экономические зоны. Разногласия двух стран должны в конце апреля обсудить премьер-министры
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Россия просит Евразийскую экономическую комиссию рассмотреть вопрос об отмене преференций Казахстана на импорт белого сахара. С предложением рассмотреть этот вопрос на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии к председателю совета Мгеру Григоряну обратился первый вице-премьер и министр финансов правительства России, член совета ЕЭК Антон Силуанов. Это следует из письма, с которым ознакомился РБК.

В письме Силуанов ​предлагает не распространять на иностранный белый сахар процедуру свободной таможенной зоны и не применять к нему процедуру свободного склада. Речь идет о том, чтобы лишить отдельные казахские предприятия возможности в нарушение законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) беспошлинно импортировать сахар из Украины и Европы в свободные экономические зоны по специнвестконтрактам, а затем также без пошлин поставлять его на рынок ЕАЭС уже в составе кондитерских изделий и безалкогольных напитков, поясняет исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин.

Письмо Силуанова поступало в Евразийскую экономическую комиссию, подтвердили в ее пресс-службе, уточнив, что вопрос уже рассматривали на заседании совета ЕЭК 29 марта, но договориться тогда не удалось. Теперь этот вопрос обсудят уже премьер-министры в ходе очередного заседания Евразийского межправсовета 30 апреля, добавил представитель комиссии. Факт включения вопроса по сахару в повестку межправсовета подтвердили и в российском Минсельхозе. Представитель Силуанова не ответил на запрос РБК.

Как сахар из Украины и Европы поссорил входящие в ЕАЭС Россию и Казахстан — выяснял РБК.

Как регулируется импорт сахара

Сахар относится к группе «чувствительных товаров», по которым страны — участницы ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) договорились принимать решения в рамках совета Евразийской экономической комиссии, объясняет Бодин из Евразийской сахарной ассоциации.

Несладкий прогноз: почему цены на сахар резко взлетели
Бизнес

Чтобы создать равные условия для конкуренции отечественного свекловичного сахара с иностранным, который производится из сахарного тростника, страны ЕАЭС установили импортные пошлины. Сейчас пошлина на ввоз белого сахара (как правило, производится из свеклы) составляет $340 за тонну. Пошлина для сахара-сырца (как правило, производится из тростника) — от $140 до $250 за тонну в зависимости от котировок на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже.

При этом, когда в 2010 году был создан Таможенный союз Евразийского экономического союза, входящие в него страны создали на своей территории свободные экономические зоны, которые позволили их национальным компаниям сохранить некоторые льготы, напоминает Бодин.

Переизбыток производства

Производство сахара в странах Евразийского экономического союза уже на протяжении трех лет превышает его потребление, указывает Минэкономразвития России. В 2018 году сахара было произведено почти 7 млн т при потреблении 6,8 млн т (в отдельно взятой России это всего 5,8 млн т). С учетом излишков сахара предыдущего сезона профицит на 2019 год оценивается в 650 тыс. т. В такой ситуации импорта сахара Казахстану не требуется, предприятия в странах ЕАЭС производят сахар в необходимом количестве и нужного качества для нужд населения и промышленности, считают в Минэкономразвития России.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Какие льготы есть у Казахстана

Основную часть сахара Казахстан закупает в России: в 2018 году поставки достигли 142 тыс. т. При этом у Казахстана есть национальные льготы, которые позволяют ему на выгодных условиях закупать сахар у стран, не входящих в Евразийский экономический союз. В частности, в Казахстан без уплаты пошлины в 2019 году можно ввезти 400 тыс. т сахара-сырца. С января в страну уже завезены 67 тыс. т сахара-сырца — из него было произведено больше 60 тыс. т сахара, отмечают в Евразийской сахарной ассоциации.

Белоруссия выкупит у России «лишний» сахар
Бизнес

Кроме того, льгота на беспошлинный импорт уже белого сахара есть у казахских предприятий, которые зарегистрированы как владельцы таможенных складов. Всего таких предприятий 11: они занимаются производством кондитерских изделий, соков и безалкогольных напитков.

Пользуясь льготой на импорт сырья, эти предприятия тем не менее с 1 января 2017 года должны платить пошлину, если вывозят произведенные ими из иностранного сырья и материалов товары в другие страны ЕАЭС. Но власти Казахстана внесли поправки в Предпринимательский кодекс: с 2017 года, если предприятие реализует специальный инвестиционный контракт, оно освобождается от таможенных пошлин при ввозе готовой продукции в страны ЕАЭС. После введения этой льготы Казахстан увеличил поставки сахаросодержащих продуктов в Россию на 40%, указывает Евразийская сахарная ассоциация.

Чем недовольна Россия

На ситуацию на сахарном рынке ЕАЭС еще в сентябре 2017 года обратил внимание российский Минсельхоз. Он предложил ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии. Как указывал тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев, российские крестьяне терпят серьезные убытки (около 70–80 млрд руб. в год) из-за того, что соседи беспошлинно ввозят из третьих стран дешевый сахар-сырец, а потом поставляют его на российский рынок «по бросовым ценам».

В декабре 2017 года Минэкономразвития впервые предложило поменять статус иностранного белого сахара и отнести его к товарам, которые не подлежат помещению под таможенные процедуры свободной таможенной зоны и свободного склада. В апреле 2018 года Казахстан согласился изменить национальное законодательство и отменить льготу, позволяющую его предприятиям, зарегистрированным в качестве свободных складов, беспошлинно вывозить кондитерские изделия и безалкогольные напитки, в составе которых есть импортный сахар, за пределы свободной экономической зоны.

В декабре 2018 года правительство Казахстана, как подчеркивает Бодин из Евразийской сахарной ассоциации, «в нарушение достигнутых договоренностей» возобновило действие льготы на беспошлинный импорт белого сахара в составе готовой продукции до 1 января 2020 года. Получатели этой льготы — четыре предприятия по производству кондитерских изделий и безалкогольных напитков, которые зарегистрированы в режиме свободного склада: АО «Рахат», АО «Баян Сулу», ТОО RG Brands Kazakhstan и ТОО Raimbek Bottlers.

В 2017–2018 годах казахские предприятия, которые пользуются льготами, ввезли без уплаты таможенных пошлин 44,2 тыс. т иностранного сахара, говорится в справке Минэкономразвития России, подготовленной к заседанию совета Евразийской экономической комиссии (копия есть у РБК). В результате бюджеты государств — членов ЕАЭС недополучили таможенных платежей на $15 млн, из них казахские предприятия фактически получили льготы за счет российского бюджета на $12,8 млн, оценивает Минэкономразвития.

Льготы позволили казахстанским производителям безалкогольных напитков и кондитерских изделий увеличить экспорт в страны ЕАЭС за пять лет в несколько раз, указывают в Евразийской сахарной ассоциации. По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т.

В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.

В Минсельхозе Казахстана не ответили на запрос РБК.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: ЕАЭС , сахар , Казахстан
Материалы по теме
Несладкий прогноз: почему цены на сахар резко взлетели Бизнес
Белоруссия выкупит у России «лишний» сахар Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter