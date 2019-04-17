Разработчики Приобского консолидировались в ожидании льгот

«Газпром нефть» вслед за «Роснефтью» попросила налоговые вычеты

«Газпром нефть» вслед за «Роснефтью» попросила налоговые льготы для своего крупнейшего месторождения — Приобского. «Роснефти» нужны льготы для северной части этого месторождения, «Газпром нефти» — для южной

Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС

«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения. Налоговые вычеты из НДПИ, о которых просит «Роснефть», по оценкам Минфина, с учетом действующих льгот могут обойтись бюджету в 460 млрд руб. выпадающих доходов за десять лет.​ «Газпром нефть»​ разрабатывает южную, а «Роснефть» — северную и центральную части Приобского месторождения. Об обращении «Газпром нефти» РБК рассказал источник, знакомый с менеджментом компании, и это подтвердил представитель Минэнерго.

В феврале 2019 года гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что компания решит к маю, обращаться ли за льготами для Южно-Приобского месторождения. «Если льготы [для Приобского месторождения «Роснефти»] будут предоставлены, мы не откажемся от них. Вполне возможно, что сделаем это (попросим льготы для Южно-Приобского месторождения. — РБК)», — говорил Дюков. К маю по поручению правительства компании и министерства должны подготовить список мер для стимулирования добычи, «одним из предложений могли бы стать меры по стимулированию добычи и на нашей Приобке», — объяснял тогда он. Представитель «Газпром нефти» во вторник, 16 апреля, отказался от комментариев.

В 2018 году добыча нефти на Южно-Приобском месторождении составила 11,4 млн т, это 18% добычи «Газпром нефти» (по итогам 2018 года она добыла 62,99 млн т нефти, став третьей в России после «Роснефти» и ЛУКОЙЛа). Доказанные запасы месторождения на конец 2018 года — 210,6 млн т нефти.

Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140–200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. 14 млрд руб. в год, если вычет считается от запасов, и 20 млрд руб. в год, если от добычи, объясняет он.

Минэнерго пока рассматривает предложение «Газпром нефти», сказал РБК представитель министерства. Геологическая структура участка «Газпром нефти» не лучше, чем у «Роснефти», но фазы разработки разные, говорит источник, близкий к одному из профильных ведомств. «В Минфин данное предложение не поступало», — сказал РБК представитель министерства.

Новое месторождение Во вторник, 16 апреля, «Газпром нефть» сообщила, что заключила долгосрочные операторские договоры с «дочками» «Газпрома», которые позволят компании приступить к освоению ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и нефтяных оторочек Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямбургский проект — огромный по запасам, они составляют 1,3–3,5 млрд т нефти, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев. По его словам, добыча на этом проекте может составить 5–20 млн т нефти в год. Яковлев не исключил, что в проекты по разработке ачимовских запасов на Ямале могут быть привлечены в том числе иностранные партнеры, например немецкие, которые уже имеют опыт работы на ачиме в России. «Мы также, между прочим, в очень интенсивных переговорах с «Газпром нефтью», с которой сотрудничаем в научно-технологической сфере», — заявил гендиректор Wintershall Марио Мерен в интервью РБК 3 апреля. Wintershall уже разрабатывает ачимовские запасы с «Газпромом» в Западной Сибири.

Сечин попросил льготы для северной части Приобского месторождения в декабре 2018 года. Это вычеты из НДПИ, аналогичные тем, которые в 2017 году компания получила для другого крупного месторождения — Самотлорского. Налоговые льготы для этого месторождения составят 350 млрд руб. на десять лет, но компания обязалась увеличить добычу и компенсировать выпадающие доходы ростом налогов в будущем. В первый год действия льгот «Роснефти» удалось практически стабилизировать добычу на Самотлоре: по данным ЦДУ ТЭК, в 2018 году она снизилась всего на 0,3%, до 19,3 млн т. В 2017 году снижение составляло 2,7%, сообщал «Интерфакс».

Другие нефтяные компании вслед за «Роснефтью» также просили льготы для своих обводненных месторождений и, не получив их, пожаловались премьер-министру Дмитрию Медведеву. Но в декабре 2017 года Владимир Путин заявил, что «Роснефть» единственная получила льготы по справедливым причинам.

Против новой просьбы «Роснефти» — льгот для Приобского — выступил Минфин. Компания уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ для этого месторождения, в 2017–2018 годах их сумма составила более 41 млрд руб., объяснял РБК представитель министерства. Это пониженные коэффициенты к ставке НДПИ (до 80%) и нулевая ставка при добыче из баженовских отложений, уточнил он. «Если дополнительно к действующим льготам предоставить компании запрашиваемый налоговый вычет на десять лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета за этот период составит более 460 млрд руб.», — говорилось в ответе пресс-службы Минфина на запрос РБК.